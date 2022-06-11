"Со степенью, но не ученый": почему в Казахстане решили оживить научную сферу

11:58 14.06.2022 Выступая 1 июня на юбилейной сессии Национальной Академии наук, президент #Казахстан‘а Касым-Жомарт Токаев озвучил целый перечень инициатив в сфере образования и науки. Медийная почва при этом не была подготовлена, поэтому все эти важные предложения пропали в потоке информации о референдуме. На днях Министерство образования и науки Казахстана уже официально сменили два новых ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, и это только начало преобразований, если судить по заявленной программе реформ. В чем причина особого внимания к научной среде в сложный для Казахстана период восстановления после январского кризиса – в первой части материала Вячеслава Щекунских.



Реформы широкими мазками



Выступая в начале июня перед представителями научной среды Казахстана, президент Токаев сообщил, что ведется работа по решению проблем, мешающих этой отрасли: "Сегодня в стране насчитывается более 22 тысяч ученых. Это немного по сравнению с тем, что было 30 лет назад. Низкая и нестабильная заработная плата привела к резкому сокращению человеческих ресурсов в этой сфере".



Глава Казахстана в своем выступлении отдельно отметил, что вопрос решается – за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70%, а состав национальных научных советов обновлен на 85%.



Также Токаев сообщил, что в стране усилена комплексная поддержка молодых ученых. Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры, повышена стипендия докторантов. Введены специальные гранты для постдокторантов. Как итог, круг молодых ученых страны за последние два года расширился более чем на одну тысячу человек.



Видимо, президент Казахстана ознакомлен с реальными цифрами, если было решено спустя десятилетия вернуть Академию наук (АН) в госсреду. В результате первым предложением Касым-Жомарта Кемелевича было придать АН Казахстана статус государственной и закрепить на финансировании у госбюджета.



Второе предложение президента касается высшей школы и стимулирования исследовательской базы университетов. Токаев поручил запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры.



Также президент страны напомнил о том, что недропользователей обязали отчислять 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, для финансирования научных исследований и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).



Частные инвестиции в исследования теперь предполагается стимулировать налоговыми и инвестиционными преференциями. Помимо этого, прозвучал странный посыл о необходимости вовлечения в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР.



Четвертое поручение касается необходимости долгосрочного планирования научно-технического развития в стране. Токаев заявил: "я считаю, что бывший Национальный центр научно-технической информации должен быть вновь открыт". Созданный в 1957 году институт, судя по неработающей страничке в интернете, действительно, не функционирует.



Также президент РК призвал создать Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Видимо, имеется в виду систематизированная база данных, которая будет "дергать" из массивов опубликованных в мире работ определенные выдержки по ключевым словам. Потому что если речь идет о работах казахстанских авторов, то это бессмысленно.



Еще одно масштабное предложение президента страны, которое уже воплощено, – деление Министерства образования и науки на ведомство младшего и среднего звена с одной стороны, и Министерство высшей школы и науки – с другой. Предполагалась ли такая реформа, ожидал ли ее сам министр Асхат Аймагамбетов – неизвестно. Известно только, что поддержка президенту нужна, и благодаря предложениям он ее получит. Но интересно, что в конце апреля МОН РК подготовило законопроект, в котором подробно рассматриваются вопросы компетенций министерства. А реформа острым и режущим предметом пройдется по задуманному…



Зачем нужны изменения, если в принципе нужны?



Нет смысла самостоятельно изучать ситуацию, сложившуюся в науке и технологиях Казахстана. Да и нет такого микроскопа. Зато можно с некоторой долей доверия положиться на самооценку госструктур.



Комитет науки МОН РК был одним из разработчиков опубликованной на днях Концепции развития науки Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы. Там, в частности, сообщается: "Согласно отчету рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (далее – ГИК ВЭФ) за 2019 год по фактору "Инновационный потенциал" Казахстан опустился по сравнению с 2018 годом с 87 на 95 место среди 141 страны".



Как сообщают авторы Концепции, снижение показателей по данному фактору было обусловлено низкими объемами расходов на НИОКР, уровнем узнаваемости научных институтов (0,01 из 100) и заявок на регистрацию товарного знака (195 единиц на 1 млн человек). В рейтинге cтран мира по индексу инноваций (Global Innovation Index) в 2021 году Казахстан с индексом 28,6 занимает 79 место из 132 стран. Данный индекс складывается из 82 различных переменных, характеризующих инновационное развитие стран мира, и отражает широкое видение инноваций, включая политическую среду, образование, инфраструктуру и уровень развития бизнеса. Это позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране.



При этом отмечен некоторый рост в 2021 году расходов на НИОКР в РК до 109,0 млрд тенге (2019 год – 82,3 млрд тенге, 2020 год – 89,0 млрд тенге). Однако данное увеличение не оказало существенного влияния на наукоемкост ВВП, которая в отчетном году составила 0,13%. Вызвано это, прежде всего, тем что индекс роста затрат на НИОКР в 2021 году оказался ниже уровня 2020 года, сократившись на 5,9% по сравнению с 2019 годом, и ниже уровня инфляции.



Анализ внутренних затрат на НИОКР в разрезе источников финансирования показывает, что на долю государства приходится 58,2%, предприятий – 33,5 % и других источников – 8,3 %.



Согласно ежегодному индексу инноваций "Bloomberg" в 2020 году Казахстан занял 59 место из 60 стран. Данный индекс рассчитывается по 7 индикаторам, таким как патентная активность, численность ученых, эффективность высшего образования, количество технологических компаний, продуктивность, количество производств с добавленной стоимостью и расходы на НИОКР относительно ВВП.



Кроме того, и это, по-видимому, общемировой фактор, – наука популярна у очень небольшой части населения.



За последние 30 лет в стране зарегистрировано сокращение численности ученых в два раза (с 40,8 тыс. человек в 1991 году до 22,6 тыс. человек в 2021 году), так как одной из основных проблем кадрового и научного потенциала является нестабильный и низкий уровень оплаты труда ученых.



Потому сохраняется тенденция низкой привлекательности сферы науки. Так, в 2020 году средняя заработная плата ученых составила 152 тыс. тенге, что составляет 72% от средней по экономике.



Данные факторы стали причиной сокращения доли молодых ученых до 36% от общего количества исследователей, занятых НИОКР. Так, в последние годы приток молодежи в науку уменьшился с 11% до 7% от общей численности персонала, занятого НИОКР.



Такой динамики замещения недостаточно для воспроизводства кадрового научного потенциала, поэтому проблема "старения" кадров по-прежнему актуальна.



Согласно данным Национального доклада по науке соотношение ученых, конструкторов и работников опытных производств в Казахстане составляет 25:4:1. При этом в ведущих государствах мира – США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Японии, России, Израиле – этот показатель равен 1:2:4. Это связано со слабым уровнем развития инфраструктуры опытно-конструкторских производств, инжиниринговых центров, конструкторских бюро.



Но есть и другие цифры. Ежегодно организациями образования Республики Казахстан выпускается в среднем 905 докторантов и около 20 тысяч магистрантов. А численность докторантов в 2020 году достигла максимальных показателей – 6914 человек (2018 год – 5609 человек, 2019 год – 6363 человека) в результате расширенного приема 2018 года.



При этом в 2020 году в стране насчитывалось 22,7 тыс. научных работников, из которых лишь 8 тыс. имели докторскую или кандидатскую степень.



В общем, получение докторской степени по-прежнему модно, но это не означает, что выпускник будет работать "в науке". К тому же статистика стыдливо умалчивает сферы, в которых в основном защищаются докторанты. Возможно, о прикладном характере речь там и не идет.



Авторы концепции научной отрасли изучили эффективность господдержки и эффективность самой научной деятельности в стране.



По итогам оценки результативности научных и научно-технических проектов и программ 2021 года, в рамках 1335 (295 – заключительные отчеты, 1030 – продолжающиеся исследования) реализованных и продолжающихся научных исследований грантового финансирования было опубликовано 4516 научных работ, получено 130 патентов и осуществлено 177 внедрений. В рамках программно-целевого финансирования было получено всего 45 патентов, что является весьма низким значением. Внедрений по проектам программно-целевого финансирования зарегистрировано 70.



Что удивительно для капиталистического строя, отмечается перекос в финансировании в сторону научно-исследовательских работ во вред опытно-конструкторским.



Так, результаты научно-исследовательских работ, не доведенные до экспериментальных разработок, остаются в виде научных отчетов, не реализуются в виде опытных образцов продукции и технологий производства этой продукции и, как следствие, не представляют интереса для производственных предприятий.



Среди выводов по ситуации от комитета науки МОН – очевидный отрыв научной сферы от реальных потребностей индустрии и национальных задач, необеспеченность заказами от частного и государственного секторов.



Доходы от передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, проведения контрактных исследований, реализации инновационных проектов в Казахстане не обеспечивают финансовой стабильности и недостаточны для реинвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. В итоге большая часть доля научных результатов так и остается в виде отчетов и статей.



Продолжение следует…



#Вячеслав Щекунских Источник - ia-centr.ru

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