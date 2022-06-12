Россия вошла в фазу расширения, - Семен Уралов

12:02 14.06.2022

Семен Уралов - политический эксперт, автор книг "Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну" и "Миропорядок по-русски" - о сегодняшнем празднике и его практическом значении для каждого из нас.



"О 12 июня - дне России.



Не знаю, как у кого, а у меня день России каждый день. После старта „Ликвидации 2.0", т. е. 24 февраля, у меня и утро, и вечер, и день проходят в исторической России, которая включает в себя пост-Украину, Донбасс, Харьков, Одессу, Белгород, Курск и еще десяток регионов и сотню городов.



Россия вошла в фазу расширения, как это часто повторяется в начале каждого века.



Поэтому у здорового и разумного гражданина в это историческое время день России должен стать ежедневной практикой. Он должен ежедневно отвечать на вопрос: а что я сделал для того, чтобы „Ликвидация 2.0" достигла своих целей и как можно быстрее завершилась?



России сейчас как никогда нужен рывок в развитии. Для этого есть все ресурсы, включая пухнущий от сверхдоходов бюджет, много талантливых граждан и воля государства.

Как говорил великий одессит Григорий Витальевич Кваснюк, обращаясь с согражданам города-героя: "Не надо ждать Россию, потому что мы и есть Россия".



Кому важна дата 12 июня - поздравляю! Для всех остальных это обычный, рядовой день России, которых 365 в году".