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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сдвигается за горизонт. Из-за Анкары. - НГ
12:56 14.06.2022

Скандинавские страны не хотят удовлетворить требования Анкары в полном объеме
Геннадий Петров

13.06.22

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генсек НАТО Йенс Столтенберг вели переговоры не только на земле, но и на воде. Фото Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами допустил, что процесс евро-атлантической интеграции Швеции и Финляндии начнется не 29–30 июня, на саммите альянса в Мадриде, а позднее. Тем самым он признал, что в ближайшее время договориться с Турцией может и не получиться. Условия приема в НАТО, которые выдвинул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, шведы и финны выполнять в полном объеме не собираются.

В воскресенье, 12 июня, и в понедельник Столтенберг совершил визиты в Финляндию и Швецию. Это часть его попыток найти точки взаимопонимания между двумя этими странами и Турцией. В конце недели в Брюсселе предстоят переговоры с представителями администрации Эрдогана. В Финляндии главным собеседником Столтенберга стал финский президент Саули Ниинисте, в Стокгольме генсек поговорил не только с премьер-министром Магдаленой Андерссон, но и фактически со всем шведским правительством. Общий вывод, который можно сделать по итогам этих переговоров: процесс поиска компромисса двух стран с Турцией далек от завершения.

Сам факт того, что Эрдоган обставил свое согласие на прием двух стран в НАТО выполнением условий, оказался неожиданным не только для Стокгольма и Хельсинки, но и для Брюсселя. Столтенберг в своем интервью Financial Times, вышедшем во время его поездки в две страны, отметил, что в апреле, когда был поднят вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, не имелось никаких оснований считать, что будут какие-то возражения со стороны Турции. Ведь озабоченность по поводу эмбарго на поставку шведского оружия турецкой армии и отказа выдавать курдских активистов, а также сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена официальная Анкара выражала давно. Однако это не создавало каких-либо серьезных проблем во взаимоотношениях Турции с руководством НАТО или даже с самими Швецией и Финляндией. Столтенберг и его скандинавские собеседники были явно озадачены жесткостью тона Эрдогана, который сейчас безоговорочно настаивает на выполнении его условий.

Более того, как утверждала базирующаяся в Стокгольме организация Nordic Research Monitoring Network (NRMN), турецкие власти попытались поссорить Швецию и Финляндию. Им приватно намекали, что Анкара может дать согласие на прием в альянс только одной из них. "Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", – сказал Ниинисте на пресс-конференции со Столтенбергом, комментируя требования Эрдогана. Он однозначно заявил, что обе страны согласны вступать в альянс только вместе, а не по отдельности. Если замысел Эрдогана заключался в том, чтобы заставить Швецию и Финляндию давить друг на друга или соревноваться в выполнении турецких требований, Ниинисте дал понять, что игру по турецким правилам его страна не приемлет.

Столтенберг и Ниинисте удивились
требованиям Турции.
Фото с сайта www.nato.int
Столтенберг в отличие от шведских и финских чиновников старался не делать заявлений, которые могли бы рассердить Эрдогана. "Мы должны решать проблемы безопасности всех союзников, включая опасения Анкары по поводу террористической группировки "Рабочая партия Курдистана", – отметил он. Скользкую тему о том, следует ли считать террористами сторонников Гюлена (его организация "Хизмет" запрещена в Турции, но не в ЕС), он постарался обойти. Между тем от Финляндии Эрдоган хочет в первую очередь выдачи гюленистов. Причем в Турции считают достаточным основанием для требования экстрадиции уже сам факт принадлежности к "Хизмет".

Вообще ключевая проблема с экстрадиционными требованиями Эрдогана – это несовпадение законов двух стран. То, что считается преступлением в одной, не наказуемо в другой. Издание Ilta-Sanomat сообщает, что из 10 турецких запросов, поданных Финляндии, было удовлетворено только два. Например, от страны потребовали выдать человека, оскорбившего Эрдогана в соцсети. В Турции оскорбление президента – уголовное преступление, за которое может грозить до четырех лет тюрьмы. А финский суд указал, что по законам Финляндии это правонарушение незначительное, которое может максимум наказываться штрафом за клевету, а значит, о выдаче не может идти речи. Среди тех, кого Эрдоган безуспешно пытается заполучить, – обвиняемый в акте терроризма, заключающемся в том, что он бросил бутылку в турецкое посольство в Хельсинки. Кроме того, в экстрадиционных запросах минимум в одном случае речь идет о выдаче гражданина Финляндии. А их экстрадиция законами страны запрещена.

Так же трудно проходят переговоры Турции со Швецией. Правительство этой страны выразило лишь готовность отменить оружейное эмбарго, введенное из-за турецкой военной операции в курдских районах Сирии в 2019 году. Поэтому признание, которое сделал Столтенберг в ходе своего визита, не выглядит неожиданным. "Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии (в альянс. – "НГ")", – сказал он, подчеркнув при этом, что в НАТО обе страны все-таки вступят.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655200560


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