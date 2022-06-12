Премьер Жапаров: Какие гарантии власти Кыргызстана дают инвесторам и... какой дурак им поверит?

12:59 14.06.2022

Какие гарантии власти Кыргызстана дают инвесторам, рассказал Акылбек Жапаров

13 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Я хотел бы от имени президента гарантировать инвесторам неприкосновенность частной собственности и возможность вывоза прибыли в любом виде, в каком вы захотите", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на открытии международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Кыргызстан.



Он заверил, что все технологии и производства, которые будут ввозиться в КР, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. В дальнейшем власти постараются сделать все возможное, чтобы никто не мешал работе инвесторов.



"Вы приятно удивитесь, когда ознакомитесь с налоговым, банковским и валютным законодательством страны. У нас одни из самых низких ставок налогов, нет никаких ограничений по ввозу и вывозу капитала. Нам нужен финансовый толчок. Мы недавно утвердили стратегию Российско-Кыргызского фонда развития на пять лет. Темпы роста будут превосходить те, которые были до этого. Мы планируем довести уровень капитала РКФР до $1 миллиарда. Мы найдем возможность, чтобы переговорить в финансовыми институтами России, чтобы поддержать те компании, которые приедут и будут работать с нами", - заключил глава кабмина.