Во втором туре Эрдоган может проиграть любому, - И.Субботин

13:25 14.06.2022

Версия для печатиОбсудить на форумеСкачок в соцопросах повышает риски для турецкой оппозиции

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



13.06.22



Мэр Анкары Мансур Яваш – главный соперник

президента Эрдогана на будущих выборах.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует уступить любому из четырех потенциальных оппонентов во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные нового соцопроса, который подогрел спекуляции о сюрпризах запланированной на 2023 год гонки. Оппоненты главы государства, впрочем, опасаются, что им, вероятно, не поможет выигрышное положение в рейтингах, отражающих общественное недовольство ситуацией в экономике. Они подозревают, что высшее руководство не побрезгует задействовать против них административный ресурс.



Сопоставление между Эрдоганом и четырьмя оппозиционерами проводила компания Metropoll. По ее оценкам, самое крупное поражение действующий глава государства может потерпеть в результате схватки во втором туре с мэром Анкары Мансуром Явашем: 36,4 против 50,3% голосов. За ним идет стамбульский градоначальник Экрем Имамоглу, которому респонденты дают 46,7 против 39,4% у Эрдогана. Меньший разрыв, в 2–3 процентных пункта, исследование предрекает столкновению турецкого лидера с председательницей "Хорошей партии" Мераль Ашкенер или главой Республиканской народной партии (РНП) Кемалем Кылычдароглу. Но при всех сценариях, описанных Metropoll, нынешний президент оказывается в положении проигравшего.



С уверенностью обойти Эрдогана смогут только Яваш и Имамоглу, отметил руководитель Metropoll Озер Сенджар. "Шансы двух других кандидатов очень малы. Неопределившиеся избиратели решат исход", – заявил социолог, комментируя результаты опроса.



Более оптимистичные, но тем не менее настораживающие сценарии эксперты в последнее время рисуют и для возглавляемой президентом Партии справедливости и развития (ПСР), которая сейчас находится в альянсе с Партией националистического движения. Так, недавнее исследование компании ORC продемонстрировало, что соратники Эрдогана смогут набрать на парламентских выборах 27,7%. Это больше, чем у остальных политических сил, однако значительно слабее, чем результаты предыдущих гонок за места в Великом национальном собрании.



Принято считать, что рейтинги отражают недовольство электората положением в экономике. Официальный уровень инфляции в Турции в настоящее время превысил 73%. Но критики власти утверждают, что истинная цифра может оказаться трехзначной, а опросы общественного мнения фиксируют, что подавляющая часть населения не испытывает доверия к официальной статистике. В то же время, по оценкам британского журнала Economist, турецкая лира, которая восстановила позиции в начале года благодаря введению программы страхования вкладов и продаже местным центральным банком долларовых резервов, "теперь готовится к очередной аварийной посадке" после обещания Эрдогана о новом снижении процентных ставок.



Всеобщие выборы должны пройти в Турции по графику, в июне 2023 года, несмотря на призывы оппозиционеров организовать досрочное голосование. Общаясь на днях с представителями молодежи в провинции Ван, Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов не будет. Вместо всех разговоров по этому поводу действующий президент посоветовал своим оппонентам лучше подготовиться.



Впрочем, у оппозиции есть опасение, что высшее руководство не даст ей возможности победить. Как сигнал был воспринят недавний приговор главе стамбульского отделения РНП Джанан Кафтанджиоглу, которую обвинили в оскорблении президента и публичном унижении государственных институтов. Над ее однопартийцем Имамоглу, потенциальным оппонентом президента, нависла угроза такого же приговора. Прокуратура обвиняет мэра в оскорблении официальных лиц, которые попытались оспорить его победу на выборах мэра в 2019 году. Вердикт по делу Имамоглу ожидается в сентябре. Если вина оппозиционера будет доказана, ему грозит до четырех лет тюремного заключения и запрет заниматься политикой.



Исполнительный директор базирующегося в Стамбуле аналитического центра IstanPol Institue Серен Сельвин Коркмаз предположила, что судебные процессы должны усилить давление на критиков власти в преддверии всеобщих выборов. По ее словам, напряженность в контактах между оппозиционными политиками и турецкой вертикалью может пойти по нарастающей по мере приближения июня 2023 года.



Как считает бывший глава турецкого Союза судей и прокуроров Омер Фарук Эминагаоглу, само начало судебных преследований может создать почву для покушений на жизнь видных представителей оппозиции. Тем более что лидер РНП уже переживал такие нападения. "Эта атмосфера, – отмечает Эминагаоглу, – сигнализирует нам о том, что подобные атаки могут умножиться в период предвыборной кампании".



В преддверии парламентских выборов 2015 года, как отмечают аналитики, оппозиция тоже испытывала огромный прессинг. Однако за семь лет турецкий политический ландшафт претерпел качественные изменения, предупреждают в экспертной среде. "В 2015 году оппозиция не высказывалась против того, что происходило, действуя в границах, очерченных властью, – говорит политический обозреватель Эсат Айдын. – Сегодня перед нами оппозиция, которая ужесточает риторику, когда правительство ужесточает свою".