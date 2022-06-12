В Госдуме РФ предложили отозвать признание независимости трех стран

14:33 14.06.2022

14 июня 2022, Антон Никитин



Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран – Украины, Латвии и Эстонии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, внесший на рассмотрение российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики".



"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", – пояснил политик в комментарии "Sputnik Латвия".



По словам Федорова, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", потому что "с Литвой есть конкретная территориальная проблема".



"Это Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий", – говорит политик. Он также подчеркивает, что Литва – это еще и "ворота НАТО в Прибалтике".



"Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР", – подчеркнул он.



Депутат добавил, что не ставит задачу именно забрать территории. Цель – ликвидировать угрозы. "У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба", – подчеркнул он