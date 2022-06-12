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Блокада России у Америки не получилась
15:00 14.06.2022

Праздник тихого непослушания

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"

Вашингтон по-прежнему старается превратить Россию в изгоя на мировой арене. И пытается объединить мировое сообщество, чтобы единым фронтом выступить против спецоперации в Украине и заставить Кремль прекратить военные действия.

Но достичь успеха в этих усилиях Белому дому пока никак не удается. Единодушного и прямого осуждения действий Москвы, а тем более поддержки позиции стран НАТО, утверждающих, что украинский конфликт ничем не спровоцирован, а вина за его развязывание всецело лежит на Кремле, Америка пока не дождалась. Однозначных заявлений о прямой вине России в событиях в Украине от лидеров стран, не входящих в круг прямого подчинения Вашингтону, до сих пор так и не прозвучало.

Более того, за исключением членов Североатлантического альянса и верных союзников США, разбросанных по разным частям Азии, беспрецедентные по своим масштабам и жесткости санкции против России под эгидой Америки не пользуются никакой поддержкой. Такое положение вещей сложилось практически сразу после начала спецоперации и с тех пор приобретает все более отчетливые контуры.

Американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Уолтер Мид из Гудзоновского института недавно заявил, что президенту Джозефу Байдену не удалось расширить антироссийскую коалицию до желаемых границ. А поддержка прозвучала только со стороны традиционных союзников Америки.

"Запад никогда не был столь сплочен. Но до сих пор он редко бывал настолько же одинок. Союзники по НАТО, а также Австралия и Япония едины в своем отвращении к путинской кампании и сообща ввели самые решительные санкции со времен Второй мировой. Однако остальной мир их не поддержал", – констатирует профессор Мид.

В марте Генеральная Ассамблея ООН осудила "российское вторжение" на территорию Украины и призвала к немедленному выводу ВС РФ. За резолюцию проголосовала 141 страна – и, как любят подчеркивать американские чиновники, лишь пять стран проголосовали против. 35 стран предпочли воздержаться.

Резолюция, принятая по этому вопросу, носит чисто символический характер и не обязывает ни к каким конкретным действиям. При этом многие страны Азии, Большого Ближнего Востока и Африки не встали на сторону Вашингтона. Свыше 20% членов Генеральной Ассамблеи отказались поддержать администрацию Байдена. А если учесть количество населения в непослушных государствах и их экономический потенциал, картина покажется совсем неоднозначной. Впрочем, такие подсчеты уже неоднократно приводились.

Африканские страны не видят для себя никакой выгоды от выступления на стороне коллективного Запада. Хотя Вашингтон утверждает, что отражение российской "агрессии" необходимо для сохранения "либерального миропорядка, основанного на правилах", правительства африканских стран по-иному расценивают сложившуюся ситуацию. Для них этот конфликт является не чем иным, как просто борьбой за власть на мировой арене между Америкой и Россией.

Как утверждают некоторые африканские эксперты, многие лидеры стран Африки "не считают либеральный миропорядок по-настоящему либеральным" и никогда не рассматривали его как таковой. Поскольку "их собственные страны превратились в сферы влияния и арены для геостратегического соперничества".

К нейтралитету африканские страны подталкивают и конкретные экономические интересы. В недавнем анализе ситуации в Украине в газете New York Times делается вывод, что встреча между главой Африканского союза и российским президентом Владимиром Путиным высветила насущные потребности, которые каждый надеется удовлетворить за счет другого. Африке нужно продовольствие, а Кремлю – союзники. Глава Африканского союза президент Сенегала Маки Салл призвал к отмене санкций против России.

Часть стран Латинской Америки также отказались вести экономическую войну с Россией, и прежде всего два крупнейших политических и экономических игрока в регионе – Бразилия и Мексика. Их напряженность в отношениях с Соединенными Штатами возросла, а взаимодействие все более ослабляется. Президент Мексики даже не приехал на состоявшийся в начале июня в американском Лос-Анджелесе Саммит Америк.

Западные эксперты отмечают, что в стороне от противостояния Запада с Россией остались Китай и Индия. Лидеры КНР старательно придерживаются нейтрального курса с небольшим креном в сторону России. При этом Пекин и Нью-Дели наотрез отказываются вводить против Москвы экономические санкции.

Попытки названных стран сохранить нейтралитет раздражают администрацию Байдена. Американские официальные лица постоянно усиливают давление, понуждая строптивцев принять санкционную стратегию Запада. Некоторые заявления Вашингтона в адрес непослушных государств звучат как прямая угроза. Например, Белый дом неоднократно предостерегал Индию, что отказ от санкций против России чреват "последствиями" – то есть на Нью-Дели могут обрушиться санкции США и союзников.

Несмотря на обширные двусторонние экономические связи с Китаем, Вашингтон пригрозил санкциями и Пекину, если тот поддержит действия Москвы в Украине. Более того, под "поддержкой" все чаще подразумевается "нежелание противостоять". Пекин в ответ не смолчал, а предупредил, что введет ответные санкции.

Политические заявления Вашингтона на международном уровне оказались малоэффективны. Так, угрозы администрации Байдена ввести санкции против Китая из-за отношений Пекина с Москвой уже озадачили Таиланд, Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии. Но они вовсе не капитулировали перед требованиями Вашингтона, окрик его вызвал скорее обратный эффект. Резкость США лишь укрепила решимость этих стран сохранять по российско-украинскому конфликту нейтралитет. Южная Африка и некоторые другие страны глобального Юга также сетовали на жесткое давление США и также отказались менять свои позиции.

По мнению ряда западных экспертов, масштабы международного возмущения российскими боевыми действиями в Украине администрация Байдена явно переоценила. А если учесть долгий список вторжений самого Запада в суверенные страны, включающий только в последнее время Сербию, Ирак, Афганистан, Сирию и Ливию, неудивительно, что многие правительства видят в "крестовом походе" Запада против Москвы хрестоматийный пример корысти и лицемерия.

Кроме того, американские лидеры переоценили и свои рычаги воздействия на страны за пределами ближней геополитической орбиты Вашингтона. Карательные меры против России те так и не поддержали. Это должно бы отрезвить руководство США, но пока непохоже, что Белый дом и Госдепартамент поумнели. Заносчивости, самоуверенности и иллюзорного ощущения всевластия Вашингтону по-прежнему не занимать.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655208000


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