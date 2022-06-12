Соединенные Штаты. Гнилое величие гегемона, - Сергей Кожемякин

15:02 14.06.2022 Ни империалистические авантюры, ни популизм властей не спасли США от погружения в кризис. На этом фоне укрепляются левый и крайне правый фланги. По итогам выборов они могут серьезно изменить политический расклад.



Провалы "империи"



Статус великой державы не является гарантией благополучной и безопасной жизни граждан. Став экономикой "номер один" еще в начале прошлого века, а с разрушением СССР завоевав глобальное политическое лидерство, США по многим показателям находятся на уровне стран "третьего мира". Продолжительность жизни здесь ниже, чем на страдающей от блокады Кубе, детская смертность вдвое выше, чем в Германии, Швеции или Нидерландах. Медицинский журнал "Ланцет" назвал Штаты худшей страной для детей и молодежи среди почти 40 членов Организации экономического сотрудничества и развития, отметив, что это касается буквально всего - начиная от питания и заканчивая образованием.



Пандемия коронавируса сорвала остатки позолоты с американского "величия". По официальным данным, число жертв инфекции превысило 1 млн человек. Главной причиной стали отсутствие доступной медицины, изнуряющий труд без оплачиваемых больничных и другие язвы социально-экономического устройства. Победа Джо Байдена во многом стала возможной из-за возмущения этими провалами. Однако за полтора года новая администрация так и не приступила к выполнению большинства обещаний. Речь прежде всего о плане "Отстроить заново и лучше", предусматривающем расширение охвата и повышение качества соцобеспечения, здравоохранения и образования.



В Белом доме ссылаются на непоследовательную позицию ряда членов Демократической партии, из-за которых реформы не могут пройти через конгресс. Однако и сама команда Байдена демонстрирует беспринципность, не желая идти против интересов капитала. Остается на старом уровне корпоративный налог, который президент обещал поднять с 21 до 28 процентов. В результате вклад крупного бизнеса в пополнение бюджета составляет 7 процентов - впятеро меньше доли, обеспечиваемой рядовыми налогоплательщиками. Прекращено финансирование федеральной программы по возмещению расходов больниц, лечащих незастрахованных пациентов с COVID-19. В то же время власти облегчили деятельность частных подрядчиков, что делает медуслуги еще более дорогостоящими. А отмена программы налоговых льгот для малоимущих семей привела к увеличению на 3,7 млн числа детей, живущих в бедности. Каждый шестой ребенок в богатейшей стране мира терпит нужду.



Жизнь подавляющего большинства американцев ухудшается. Годовая потребительская инфляция превысила 8 процентов - максимум за 40 лет. Цены на топливо выросли на треть, продукты питания подорожали почти на 10 процентов. Если учесть, что зарплаты за прошлый год увеличились всего на 4 процента, миллионы людей отказывают себе в самом необходимом. Две трети граждан из-за роста цен сократили расходы, половина жителей испытывает трудности с оплатой снимаемого жилья.



Пафос начального периода правления Байдена сводился к тому, что ему удалось преодолеть экономический спад. Однако по итогам первого квартала этого года ВВП показал снижение. Новый всплеск переживают заявки на получение госпособий по безработице. Их число превышает 200 тыс. в неделю.



Символом кризиса стал острый дефицит детских молочных смесей. Многочисленные случаи отравления привели к закрытию завода компании Abbott в штате Мичиган. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти применили акт об оборонном производстве 1950 года, позволяющий правительству напрямую вмешиваться в выпуск и распределение продукции. Военными самолетами смеси доставляются в США из других стран. Проблема привлекла внимание к отсутствию в стране законодательно закрепленных декретных отпусков, из-за чего женщины отказываются от грудного вскармливания.



Еще одно проявление американской действительности - массовые расстрелы. 24 мая в одной из школ Техаса погибли более двадцати человек. Всего же в этом году в учебных заведениях произошло четыре десятка вооруженных инцидентов, а с начала века их число превысило 900. Жуткие факты делает возможным соединение ряда причин, среди которых бедность и неравенство, культурно-нравственные дефекты и мощнейшее оружейное лобби. Если в 2010-2019 годах в США ежегодно продавалось в среднем 13 млн единиц оружия, то в последние два года эта цифра выросла до 20 млн. Производители не жалеют средств для сохранения второй поправки к Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение оружия. В том же Техасе для приобретения "огнестрела" не нужны разрешения и лицензии, отсутствуют какие бы то ни было проверки на вменяемость. Как результат, каждый год от пуль гибнут более 40 тыс. человек. Американские дети и подростки умирают от огнестрельных ранений в 15 раз чаще, чем их сверстники из других стран с высоким уровнем доходов.



У правящего класса нет желания решать проблемы. На фоне кризиса власть тратит огромные средства на вооружения и экспансию. Согласно плану, оборонный бюджет в следующем году вырастет на 31 млрд долл. Еще больше средств пущено на помощь крупному бизнесу. Число миллиардеров за два года выросло с 614 до 727, их суммарное состояние - с 2,9 до 4,6 трлн долл. Служба капиталу прикрывается демагогией. Байден недавно пытался убедить граждан, что США "воюют на два фронта". "Внутри страны наш главный враг - инфляция, за границей мы помогаем защитить демократию и накормить тех, кто остался голодным из-за зверств России", - заявил он.



Симптомы фашизма



Оправдания помогают плохо. Согласно опросу Института Гэллапа, 83 процента граждан недовольны тем, как идут дела в стране. Рейтинг Байдена опустился ниже 40 процентов. И это в условиях приближающихся выборов. Осенью будут избираться все 435 членов Палаты представителей, 34 из 100 сенаторов, 36 губернаторов и многочисленные местные органы власти. Имея минимальный перевес в обеих палатах конгресса, демократы наверняка потерпят поражение. Предчувствуя это, три десятка членов Палаты представителей отказались от переизбрания, а Байден отстранился от агитационной кампании, чтобы не отбрасывать на кандидатов тень рухнувшей популярности.



Впрочем, проблемы есть и у республиканцев. Там обострилось противостояние групп влияния. До недавнего времени сторонники Дональда Трампа лидировали на предварительных выборах (праймериз), но затем потерпели ряд поражений. Дэвид Пердью проиграл выдвижение в губернаторы Джорджии, Мэдисон Коуторн стал вторым на праймериз в Палату представителей от Северной Каролины. Что касается следующих президентских выборов, Трампу наступает на пятки губернатор Флориды Рон Десантис.



Как бы то ни было, налицо смещение республиканцев вправо. Как и Трамп, Десантис является врагом государственного вмешательства в экономику и ярым антикоммунистом. 9 мая он подписал законопроект "О дне жертв коммунизма". Теперь школьникам будут рассказывать, как "жертвы коммунистических режимов страдали от бедности, голода, систематического насилия и подавления свободы слова". Губернатор критикует Байдена за излишне мягкую политику по отношению к России. Впрочем, и Трамп называет действия Москвы "геноцидом", добавляя, что при нем Путин не осмелился бы начать операцию. Республиканская партия одобрила 40-миллиардную помощь Киеву, поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а кроме того, потребовала увеличения военных расходов с 3 до 5 процентов ВВП.



Закономерным следствием стала фашизация общественной жизни. 14 мая неонацист Пейтон Гендрон расстрелял 10 афроамериканцев в супермаркете города Буффало. 18-летний экстремист открыто бравировал своими взглядами. Он носил одежду с нашивкой "черного солнца" (такие же шевроны использует батальон "Азов"*), а перед массовым убийством опубликовал манифест, проникнутый идеями расового превосходства и "теории замещения". Так называется конспирологическая модель, согласно которой либеральные элиты хотят заместить белое население чернокожими и иммигрантами из Латинской Америки. "Теорию замещения" трудно назвать маргинальной: ее проповедуют политики-республиканцы и столь любимый российскими официозными СМИ обозреватель телеканала "Фокс ньюс" Такер Карлсон.



От экспансии к классовой борьбе



По убеждению американских коммунистов, остановить опасный дрейф может единый фронт трудящихся и левых сил. "США переживают кризис, который только усугубится раздуванием войны. Проблемы низкооплачиваемых рабочих мест, отсутствия доступного здравоохранения и институционального расизма не могут быть решены, пока страна тратит миллиарды на огромную армию", - заявляют в Компартии. Схожей позиции придерживаются "Демократические социалисты Америки" (ДСА) - крупнейшая левая организация США. "В то время как провалы неолиберального порядка все очевиднее, правящий класс прибегает к милитаризму и войнам. На смену империалистической войне должна прийти классовая борьба", - отмечается в ее заявлении. Указывая, что конфликт на Украине подстегнули провокационные шаги США и НАТО, левые не снимают ответственности с Москвы. И коммунисты, и ДСА отмечают, что правящий класс России преследует собственные интересы, а основную тяжесть несут на себе российские и украинские трудящиеся.



Идеи социальной справедливости находят отклик. 42 процента американцев положительно относятся к социализму, среди молодежи таковых 55 процентов. Свыше половины молодых граждан называют политическую систему США "несостоявшейся". Это приводит к успеху кандидатов, выступающих с прогрессивными программами. На праймериз Демократической партии в конгресс победили несколько членов ДСА или близких к левому спектру людей. Среди них Саммер Ли в Пенсильвании, Чарльз Букер в Кентукки, Андреа Салинас и Джейми Маклеод-Скиннер в Орегоне.



Каждый такой кандидат сталкивается с травлей. Особенно досталось участнице праймериз в штате Вашингтон Ребекке Парсон. Напомнив, что в стране свыше 600 тыс. бездомных, из которых 120 тыс. - дети, она заявила об огромном количестве пустующего жилья, принадлежащего банкам и корпорациям. По словам Парсон, в случае избрания она инициирует передачу помещений нуждающимся. Ведущие СМИ мечут громы и молнии. "Она требует закрепления права на жилье и контроля за арендной платой, чтобы позволить неимущим бездельникам жить без ответственности. Это воровство, таким личностям не место в Америке. Социалисты - враги Конституции и враги США", - возмущается газета "Вашингтон таймс".



Но свежие ветры врываются в политику, вырывая ее из лап капитала. США охвачены забастовками. С марта протестуют 500 рабочих нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) корпорации "Шеврон" в Калифорнии. Они недовольны предложенной подачкой - ростом зарплаты на 12 процентов за четыре года, небезопасными условиями труда и постоянными переработками. Сама компания получила в первом квартале этого года рекордную чистую прибыль - 6,3 млрд долл., что в четыре раза больше, чем годом ранее. Руководство выписало себе высокие бонусы, а рабочих оставило ни с чем.



Забастовка охватила заводы компании CNH Industrial, производящей строительную и сельхозтехнику. Рабочие из штатов Висконсин и Айова требуют роста зарплаты и улучшения условий труда. Работая по 54 часа в неделю, они штрафуются за малейшее опоздание. Недавно компания перестала делать пенсионные отчисления, хотя ее прибыль в 2021 году выросла на 60 процентов. Проголосовали за начало забастовки рабочие компании "Детройт дизель" в Мичигане. Коллективу предложили повысить оклады на 8 процентов в течение шести лет, что ниже годовой инфляции. Назревает стачка 25 тыс. докеров в портах тихоокеанского побережья. Гавани перевели на круглосуточный режим работы, но зарплаты не увеличили.



В ряде штатов протестуют тысячи медсестер и работников сетей быстрого питания. Важным событием стало создание первого профсоюза работников корпорации "Амазон". Известная потогонной системой труда и антирабочим курсом компания вынуждена согласиться с созданием трудового объединения на складе в Нью-Йорке, где работают более 8 тыс. сотрудников.



Шагом вперед являются попытки объединить рабочее и левое движение. ДСА и профсоюз работников электротехники, радио- и машиностроения объявили о создании органа, который будет консультировать трудящихся, желающих объединиться в профсоюз или объявить забастовку. Классовая борьба пробивает себе дорогу, подрывая господство капитала.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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