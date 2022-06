Операция "Лемминги". Как ЦРУ превратило Европу в жертвенное пространство, - Н.Стариков

15:04 14.06.2022



В истории взаимоотношений Советского Союза и Запада было два прямых повода для развязывания ядерной войны. Первым стал Карибский кризис 1962 года, и он был урегулирован прямыми переговорами глав СССР и США. Вторым поводом обмена ядерными ударами в начале 1980-х годов могла стать попытка США разместить в Европе ракеты среднего радиуса действия. Этим резко ослаблялись возможности СССР на ответный удар. Как и сейчас, Америка нагнетала военную истерию, а ее президент Рональд Рейган назвал СССР в тот момент "империей зла". Однако США вынудило отказаться от этого опрометчивого шага мощное антивоенное движение стран Запада. Зададимся вопросом - почему этого не происходит сейчас, когда ситуация куда более угрожающая? Почему молчит общественность европейских стран, которые будут уничтожены уже в самом начале пока еще лишь умозрительной Третьей мировой войны?



Эффект ядерной зимы



К началу 1980-х годов во взаимоотношениях двух сверхдержав - СССР и США в пику угрозе взаимного истребления возникло и взаимное желание сохранить мир. К политике разрядки международной напряженности подталкивали не только финансовые тяготы военных бюджетов, но и давление на США европейских партнеров, которым надоело быть заложниками в противостоянии сверхдержав. Однако противников разрядки в американском военно-промышленном комплексе было предостаточно, оборонный бюджет лишался большого объема ассигнований, и лоббисты ВПК прямо агитировали за войну против СССР. Разумеется, с применением термоядерного оружия. Американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также проведенные многочисленные испытания ядерного и термоядерного оружия в воздухе, на суше, под водой и под землей создали у тамошних политиков и военных неверное впечатление, что ядерная война по своим последствиям незначительно отличается от ведения войн обычными средствами. То есть она вполне возможна и ничего страшного для всех, кроме проигравшей стороны, в итоге не случится. Так что можно и дальше разрабатывать планы ядерной войны, которые когда-нибудь реализуются на практике.



Холодным душем для апологетов ядерной авантюры стало открытие "эффекта ядерной зимы", основанное на математическом моделировании последствий на биоту Земли почти одновременного взрыва тысяч ядерных боеголовок. Автором этого открытия был сотрудник Вычислительного центра АН СССР Владимир Александров.



Согласно его расчетам, в случае вооруженного конфликта между СССР и США с применением только одной трети имеющегося ядерного оружия, планета на несколько лет будет погружена во власть облаков из пепла и дыма, которые закроют солнце. Что повлечет резкое понижение температуры до арктических величин на всех широтах, и это станет фатальным для всего живого. Результатом его исследований стал категорический вывод, что победителей в такой войне не будет, так как вся планета станет нежизнеспособной. Это поставило на уши не только научный мир, но и всю общественность Запада и его высшее политическое руководство.



Александров стал широко известен за рубежом, он много ездил на разного рода саммиты, посвященные вопросам ядерной войны и разоружения. 29 апреля 1985 года по приглашению испанской стороны Александров в качестве докладчика прибыл из Москвы на научную конференцию в Кордову. Оттуда на автомобиле 31 марта его доставили в российское посольство в Мадриде. Затем он был перевезен в отель Hotel Habana, Мадрид, номер 614. Вечером этого же дня он вышел из отеля на прогулку и исчез. Так как он не явился на следующий день на авиарейс в Москву, начались поиски. В отеле были обнаружены его вещи, паспорт и крупная сумма денег. Следствие вели не только испанская полиция, но и советские спецслужбы по договоренности с правительством Испании. Результат - ноль, то есть полное отсутствие свидетелей и улик. Официально об исчезновении Александрова Академия наук СССР объявила в декабре 1985 года.



Европу поразили мощные антивоенные протесты



Западная и Южная Европа в этот период времени были уже основательно взбудоражены. Особенно протестовали Германия и Италия, где должны быть размещены американские ракеты средней дальности. Эти протесты стали переломным моментом в политической истории Европы. Они активизировали гражданское общество, подчеркнули важность личного участия каждого гражданина в политической жизни и кардинально изменили понимание людьми национальной и международной безопасности.



Протесты нашли свое отражение не только в форме митингов, демонстраций и шествий, но и в литературе, поп-музыке и кино. Тема "ядерной зимы" не сходила с экранов, включился даже Голливуд, выпустивший в 1983 году фильм-катастрофу The Day After ("На следующий день"). В Советском Союзе в 1986 году вышел аналогичный фильм "Письма мертвого человека".



Нельзя сказать, что такая антивоенная деятельность осталась без ответа со стороны США и европейских властей. Американские и западноевропейские спецслужбы шпионили и устраивали провокации против антивоенных активистов, нормой стал политический сыск и списки неблагонадежных, негласные запреты на профессию.



Но вместе с тем в Западной и Южной Европе оставались вполне вменяемые, хорошо образованные политики. Причем с хорошей исторической памятью о Второй мировой войне и ее последствиях для Европы. Кроме того, во Франции, Италии были мощные коммунистические партии, которые постоянно напоминали об ужасах фашизма и войны. Но почему это антивоенное движение отсутствует в Европе сейчас, когда США опять заявили о своем желании разместить ракеты в Европе?



Перезагрузка Европы



В 2008 году журналистская судьба свела меня с одним американским исследователем деятельности спецслужб, признанным международным авторитетом по истории операций ЦРУ, Ми-6 и КГБ-ГРУ, доктором философии W.R. Это условные инициалы, не знаю жив ли он сейчас, но с учетом нынешней маниакальной русофобии, шпиономании и "охоты на ведьм" на Западе, я не буду разглашать его имя. Тем более, это не было интервью, а чисто журналистский обмен мнениями, и публикации на основе его не предполагалось.



В тот момент, несмотря на уже прозвучавшее в Мюнхене предупреждение Владимира Путина о дефекте однополярного мира и проистекающих от этого угрозах, у нас с американцами были почти что "мир, дружба, жвачка". Другими словами, атмосфера беседы была очень доверительная. Меня в ней интересовали два вопроса. Первый - почему ЦРУ оказалось бессильным против антивоенных протестов в Европе в 1980-х годах? И второй - что он думает об исчезновении Александрова?



Отвечая на первый вопрос, он пояснил, что ЦРУ буквально прошляпило нарастание антивоенного движения до такого масштаба, что ни один здравомыслящий политик Запада его уже не мог игнорировать. Главным фактором, взбудоражившим общественность, он назвал независимые СМИ, которые настолько ярко подали сценарий "ядерной зимы", что Европа вдруг отчетливо осознала, что американские ракеты средней дальности - это их смертный приговор. Вторым по важности фактором стал имидж Советского Союза, доведенный западной пропагандой до образа всесильного ужасающего монстра.



Мой собеседник был прекрасно осведомлен о роли Александрова в осознании западным обществом недопустимости ядерной войны. На тему исчезновения он сказал, что американские коллеги Александрова были уверены, что это дело рук ЦРУ. Во время его частных командировок в Америку они информировали его об угрозах, исходивших от местных спецслужб. Напомню, что тогда контакты между советскими и американскими учеными осуществлялись на постоянной основе, несмотря на политические разногласия.



Кстати, расчеты Александрова были полностью подтверждены на американском суперкомпьютере Cray. Рост популярности советского климатолога напрямую затрагивал интересы американского ВПК, который прямо боялся, что антивоенные протесты могут распространиться и в Америке.



Я спросил W.R.: "Как отреагировало ЦРУ на свою неудачу в Европе 1980-х и какие уроки оно из этого вынесло?" Он пояснил, что в ответ на антивоенное движение Южной и Западной Европы управлением операций ЦРУ (Directorate of Operations) тогда же в 1980-х была разработана операция, получившая неофициальное название "Лемминги". Ее целью было подчинение общественного мнения стран Евросоюза и НАТО до уровня жертвенного доверия в холодной и даже в вероятной горячей войне с Россией. Добиться этого можно было подчинением формально независимых СМИ утвержденной сверху информационной повесткой, как это делал Советский Союз в своей идеологической работе. Кроме того, ЦРУ поставило задачу кардинально переформатировать общественное сознание, поменять людские идеалы с борьбы за сохранение мира на интересы отдельного индивида и переакцентировать общество на совершенно другие угрозы. Очень важным моментом здесь стало низведение имиджа врага ниже, что называется, плинтуса. Мы помним эти эпитеты: Россия - это "Верхняя Вольта с ржавыми ракетами" и "страна-бензоколонка". Мой визави пояснил, что после распада Советского Союза нас, как державу, перестали воспринимать всерьез и бояться.



При чем здесь лемминги?



Я спросил: "Почему "Лемминги"? При чем здесь полярные мыши?" Он засмеялся и ответил: "Я могу догадываться, но не буду это говорить".



Название оставалось для меня интригой, пока я чисто случайно не наткнулся в одном из журналистских очерков на эпизод, напрямую с этим связанный. И я поразился тонкому цинизму идеологов ЦРУ. Оказывается, есть известное на Севере явление: лемминги в годы, когда их рождается слишком много, в какой-то момент внезапно выскакивают из своих нор, сбиваются в огромные стаи и бегут, съедая по пути всю растительность. Бегут до берега реки, озера, болота или моря, а потом, будто отринув инстинкт самосохранения, падают в воду и тонут. При этом добежавшие до воды или обрыва вдруг видят опасность, пытаются остановиться, но на них напирают задние ряды, и это превращается в безостановочный конвейер смерти. Такое их поведение - это не мышиная логика, а биомасса, свихнувшаяся или запрограммированная кем-то на самоуничтожение. Побудительные мотивы в деталях неизвестны.



Помимо операции "Лемминги" еще одним фактором европейского жертвенного послушания стало образование в 1992 году Евросоюза. Внешняя политика приобрела черты монопольного утверждения - если друг, то общий, если враг - то тоже. И даже если враг - на самом деле не враг, то это решает большинство и даже не оно, а дядя из Вашингтона.



Как следствие, граждане ЕС, в отличие от граждан отдельных европейских государств периода 1980-х годов, потеряли право на политический протест с целями, противоречащими общей политической линии. Сказали: Россия - враг, значит так оно и есть. Других мнений быть не может. По факту сейчас у Евросоюза коллективный фюрер, напрямую подчиняющийся директивам из Вашингтона. После вхождения в ЕС и НАТО восточноевропейских стран ситуация только усугубилась. Ориентированные на союз с США, они стали мешать Евросоюзу формулировать собственное, отличное от американского, видение международной политики.



Неутешительные выводы



Можно резюмировать, что на Западе сейчас напрочь исчезла историческая память, вменяемые политики, журналисты и общественные деятели, опять навязывается мнение о допустимости ядерной войны, тамошние экологи заняты чем угодно, кроме оценки последствий на биоту "ядерной зимы", каждому гражданину внедрена в голову установка, что права секс-и-прочих меньшинств куда важнее судьбы войны и мира. По этой причине Евросоюз, искусственно создавая напряженность с Россией, на протяжении пары последних десятилетий и стал этой самой, бегущей к обрыву, стаей леммингов. А кукловод с дудочкой - опять США. Что старший брат Вашингтон прокукарекает, тем "евро-шестерки" и отсалютуют. При этом абсолютно понятно, к чему приведет попытка разжечь войну с Россией - к закрытию истории европейской цивилизации. Увы, но формирование послушной, до полного самоубийства, Европы ЦРУ успешно удалось.



ЦРУ, Госдепу и прочим пропагандистским структурам Запада удалось провернуть масштабную манипуляцию массового сознания путем создания иллюзий и условий для управления их поведением. Сейчас США вновь рассматривают Европу исключительно как поле ядерной битвы, где европейцы ценой своей жизни должны заплатить за победу Америки над Россией. Украина - это только начало настоящей беды Евросоюза и НАТО.



Одновременно можно с уверенностью заявить мировой общественности, что именно ЦРУ похитило и уничтожило главного экологического активиста планеты начала 1980-х годов Владимира Александрова.



России надо потребовать от Испании заново расследовать всю хронологию исчезновения Александрова и провести новое расследование. Наверняка остались еще в живых ветераны местных спецслужб, которые организовывали прикрытие цэрэушников в момент его похищения. Раз уж у вас там на Западе экологическая повестка стала во главу угла, так не забывайте человека, который ценой своей жизни сохранил жизни ваши. Источник - Еженедельник "ЗВЕЗДА"

