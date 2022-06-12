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Fox News: Байденфляция принесет Америке множество трудностей, включая высокие цены для американцев
15:11 14.06.2022

Fox News
США

Байденфляция принесет Америке множество трудностей, включая высокие цены для американцев

Стремительный рост цен и рекордная инфляция стали фирменным знаком правления Джо Байдена, ему даже название придумали – Байденфляция, заявил конгрессмен Грег Пенс на канале Fox News. По его мнению, худшие проявления этого процесса ждут Америку впереди.

Помните, прошлым летом Белый дом опубликовал твит под заголовком "Стоимость пикника на День независимости снизилась на 16 центов по сравнению с прошлым годом", который тут же стал объектом насмешек?

Сейчас, в начале лета 2022 года эти 16 центов – вместе с другими заработанными тяжким трудом деньгами ˗ давно канули в Лету из-за стремительного роста цен на энергоносители и рекордной инфляции, которые привели нашу экономику к краю экономической пропасти и уже стали фирменным знаком правления Джо Байдена. Ему даже название придумали – Байденфляция.

При Байдене рост инфляции не останавливался ни на месяц, достигнув рекордных за 40 лет показателей. Измеряющий ее индекс потребительских цен демонстрирует подорожание товаров и услуг более чем на 8% за последний год. Цены на продукты питания и энергоносители выросли на 10% и 30% соответственно.

Управление Конгресса США по бюджету проанализировало, что Байденнфляция обходится типичной американской семье примерно в 5 000 долларов в год.

Всем гражданам США хорошо известно, что при администрации Байдена цены на бензин достигли рекордно высокого уровня. В моей родной Индиане и во многих других штатах люди платят в среднем около пяти долларов за галлон.

С момента вступления нынешнего президента в должность стоимость бензина удвоилась. Что это значит для простых людей? Согласно одному из проведенных недавно исследований, на одних только заправках вы будете ежегодно оставлять дополнительно по 2 000 долларов.

К сожалению, худшие проявления Байденфляции ждут нас впереди.

Ввиду продолжающегося роста стоимости затрат потребительские товары будут дорожать, покупательная способность ˗ сокращаться, а семейный бюджет придется постоянно корректировать.

Обеспокоены ценами на бензин? Что ж, нынешний министр транспорта предлагает прекрасное решение: купите электромобиль, средняя стоимость которого превышает 56 000 долларов.

Демократы пытаются заставить вас поверить в то, что бензин дорожает только из-за начатой президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Но и цены, и инфляция начали расти именно из-за политики Байдена и его команды с первых моментов прихода к власти.

Можете не сомневаться – демократы видят в нынешних экономическом и энергетическом кризисах прекрасную возможность осуществить свою левую, "зеленую революцию".

Через несколько часов после вступления в должность Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL, через который планировалось доставлять на наши нефтеперерабатывающие заводы порядка 830 000 баррелей нефти. Совсем недавно администрация Байдена аннулировала многочисленные крупные сделки по аренде участков для добычи нефти и газа на шельфе, кроме того, наш стратегический запас истощился до минимума впервые с 1987 года.

Поскольку атака на энергетический сектор не прекращается, администрация приняла решение просить другие страны нарастить производство нефти, чтобы мы могли ее покупать. Картель ОПЕК согласился незначительно увеличить добычу в июле и августе, но для американцев двух месяцев будет недостаточно.

В отсутствие политики, направленной на развитие наших собственных источников энергии, цены продолжат расти, бензин – дорожать, а инфляция ˗ разрывать экономику подобно тому, как залпы праздничного салюта разрывают небо в День независимости.

К сожалению, пока у власти остается действующий президент, этим летом Байденфляция продолжит усиливаться при любых обстоятельствах.

Автор: Грег Пенс (Greg Pence)

Конгрессмен Грег Пенс представляет 6-й округ штата Индиана. Является членом Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле и поддерживает консервативные ценности жителей родного штата.

Источник - ИноСМИ
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