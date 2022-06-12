Минтруд Казахстана опроверг информацию о снижении пенсионного возраста

15:17 14.06.2022

Пенсия и пенсионеры в Казахстане



Распространяемую в соцсетях информацию о снижении пенсионного возраста женщин до 58 лет опровергло министерство труда и социальной защиты населения, 13 июня сообщает пресс-служба министерства.



"Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Указом Президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба.



Пресс-служба просит граждан Казахстана не доверять фейкам, а пользоваться информацией только из официальных источников.



Уточняется, что система солидарных пенсий (государственных) постепенно сворачивается потому, что при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.



Поэтому размер пенсий теперь зависит от обязательных пенсионных взносов и периода их начисления. То есть чем дольше перечисляешь пенсионные взносы, тем выше потом будет пенсия. Сможет ли гражданин ею воспользоваться, новую пенсионную систему не интересует.



Подчеркивается, что если граждане не имеют солидарного стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, то "ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат".



Однако если граждане Казахстана перечисляли крупные суммы денег в качестве пенсионных выплат, то, в соответствии с действующим законодательством, они имеют право раннего выхода на пенсию. При достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ мужчины могут выйти на пенсию по достижении возраста 55 лет, а женщины - по достижении ими 52,5 лет.



При этом с 2021 года появилась возможность заключить отложенный договор пенсионного аннуитета, то есть выплаты будут производиться не сразу после его заключения, а через определенный срок. Женщины могут заключить такой договор в 42,5 лет, а мужчины - в 45 лет. Но при этом пенсию можно будет получать только с 52,5 лет и 55 лет соответственно.



Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, но получать пенсию они смогут только начиная с 50 лет.



Сообщается, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана в 2022 году, определило стоимость немедленного пенсионного аннуитета для мужчин в 7,1 млн тенге (944 300 руб.), для женщин - 9,5 млн тенге (1 млн 263,5 тыс. руб.). Стоимость отложенного пенсионного аннуитета для мужчин составляет 6,5 млн тенге (864 500 руб.), а для женщин - 8,1 млн тенге (1 077 300 руб.).