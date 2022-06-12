Европа обсуждает новые газовые маршруты

15:35 14.06.2022

Брюссель стремится диверсифицировать поставки углеводородных ресурсов



Сергей Жильцов

Об авторе: Жильцов Сергей Сергеевич – доктор политических наук, Дипломатическая академия МГИМО МИД РФ.



В последние месяцы ЕС настойчиво стремится найти новые источники углеводородных ресурсов, способные заменить российские нефть и газ, и проложить новые маршруты их доставки. В достижении данной цели ЕС игнорирует технические и финансовые вопросы, негативные последствия роста цены на углеводородные ресурсы на текущее и будущее развитие промышленности, дальнейшее ухудшение социально-экономических условий для большей части населения европейских стран. Стремление реализовать геополитические задачи, навязанные США, и поддержка Украины, которая выступает в качестве инструмента влияния Запада на Россию, формируют новую расстановку сил на европейском газовом рынке.



Политические решения по-прежнему преобладают над экономической целесообразностью. Несмотря на готовность "Северного потока – 2", ЕС не меняет своей позиции относительно российских углеводородных ресурсов. Несмотря на значительные риски, которые возникнут у экономик европейских стран в случае сбоев с поставками газа, ЕС последовательно декларирует стремление любыми путями отказаться от поставок газа и нефти из России или как минимум снизить объемы импорта. При отсутствии реальных и обоснованных вариантов реализации намеченных планов отдельные европейские страны самостоятельно решают возникшие проблемы. Например, Германия, которая входит в число лидеров по потреблению российского газа, планирует установить терминалы по приему СПГ. Данные планы страна рассчитывает реализовать уже к зиме текущего года. Однако подобные шаги могут лишь снизить зависимость от российских поставок, притом что альтернативный газ может оказаться намного дороже.



Поскольку северное направление поставок газа из России имеет ограничения по объему и политически мотивировано, ЕС рассматривает варианты расширения южного направления поставок. В погоне за альтернативным газом представители европейских стран добрались до стран Африки и Ближнего Востока, пытаясь получить от них углеводородные ресурсы. Так, в фокусе внимания европейцев оказались Ливия, Египет, Сенегал, Нигер, Алжир, Ангола, которые обладают запасами газа. Однако удаленное положение одних стран, сложная внутриполитическая ситуация в других, отсутствие финансовых ресурсов для освоения промышленной базы – это неполный перечень факторов, которые вынуждают с сомнением относиться к новым прожектам европейских политиков, стремящихся быстрее отказаться от российского газа.



Одним из потенциальных вариантов, которому в последнее время уделяется большое внимание, являются поставки газа из Азербайджана. Речь идет о Трансадриатическом трубопроводе, который является частью "Южного газового коридора". Введенный в строй в конце 2020 года, он позволил азербайджанскому газу напрямую выйти на европейский рынок. Однако азербайджанский газ не может заменить российские углеводороды. За четыре месяца 2022 года по трубопроводу в Европу было поставлено 3,5 млрд куб. м газа. В 2022 году по Трансадриатическому трубопроводу Азербайджан рассчитывает поставить примерно 9,5 млрд куб. м газа. Этого объема явно недостаточно для европейских государств, которые потребляют гораздо больше. Очевидно, что по мощности он не может конкурировать с российскими поставками ни в настоящее время, ни в будущем.



Для Италии азербайджанский газ является дополнительным источником углеводородных ресурсов. В перспективе такая ситуация вряд ли претерпит изменения. Расширение "Южного газового коридора" требует времени, финансовых затрат и наличия сырьевой базы. Тем не менее Азербайджан заявил о готовности расширения "Южного газового коридора", отметив при этом необходимость привлечения инвестиций.



Не первый год обсуждаются амбициозные планы Ирана по выходу на европейский рынок, рассматривается готовность Туркменистана стать участником европейского рынка. Однако реализация подобных проектов также сопряжена со значительными трудностями, нуждается в проработке и требует времени.



В этих условиях ставка делается на сжиженный газ. Так, Еврокомиссия намерена реализовать планы по строительству газопроводов из Испании, которые пойдут во Францию и Италию. Есть проект морского газопровода, который должен связать Барселону и итальянское Ливорно, есть проекты трубопровода, который должен связать Испанию и Францию. Многие из этих проектов были предложены давно и не реализовывались по причине высокой стоимости. Их строительство требует времени и финансовых ресурсов. При этом их мощности даже в случае реализации могут не покрыть объемы, которые поставляет на европейский рынок Россия. При этом, как и в случае реализации трубопроводных проектов, поставки сжиженного газа в Европу сталкиваются с отсутствием необходимой инфраструктуры.



Испания рассматривается в качестве начальной точки для поставки газа с юга, поскольку имеет значительные мощности по приему СПГ. Шесть терминалов способны обеспечить прием до 36 млрд куб. м газа ежегодно. Однако этот объем прокачать дальше в европейские страны не получится, поскольку мощности трубопроводов между Испанией и Францией значительно меньше. При этом пока все проекты обсуждаются как потенциальные. Они также требуют средств, времени; необходимо решить технические детали, связанные с затратами на транспортировку.



Расчет Еврокомиссии на альтернативные источники углеводородных ресурсов может оказаться чрезмерно оптимистичным. В Европейской комиссии при реализации планов по замещению российского газа в сжатые сроки упускают из виду ряд ключевых факторов. Ухудшение ситуации в европейских экономиках может негативно отразиться на экономических возможностях ЕС. Кроме того, усиление конкуренции за СПГ будет провоцировать рост цен. Наконец, в ЕС слабо учитывают рост конкуренции с Азией за СПГ. В итоге продолжение курса на отказ от российского газа может негативно отразиться на европейской экономике, спровоцировав рост цен на товары и услуги и снизив конкурентоспособность европейской продукции, притом что для европейских компаний российский газ является привлекательным в силу своей цены и условий поставок. Однако доминирование в руководстве ЕС политической составляющей при принятии решений, касающихся поставок углеводородных ресурсов, ставит европейские компании в невыгодные условия.



Планы отказа от российского газа расширяют возможности других стран по усилению своего влияния на европейском рынке и в целом в Европе. Так, свои позиции усиливают США, которые поставляют СПГ. Помимо этого европейские страны могут попасть в зависимость от более дорогого газа, который будут поставлять другие страны. В частности, газ из Катара в перспективе будет более дорогим, чем ресурсы, которыми пользовались европейские компании до последнего времени. При этом сам Катар не готов переориентировать весь свой СПГ исключительно на европейский рынок. Соответственно при таком подходе новые поставщики могут рассматриваться лишь в качестве резервных источников, способных частично замещать поставки голубого топлива из России.