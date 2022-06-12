Поклонскую назначили советником генпрокурора России

15:36 14.06.2022

Текст: Антон Никитин



Наталья Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.



"Друзья! Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий – заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", – сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.



"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ". Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры России", – добавила она.



13 июня президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост 2 февраля. В тот же день глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.



По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.



Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с "изменившимися личными обстоятельствами". В МИД России это официально подтвердили.