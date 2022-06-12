Франция ввязалась в битву за украинский урожай

15:38 14.06.2022

Киев мечтает разблокировать Одессу



Дмитрий Литовкин



Успех Российской армии в районе Кинбурнской косы напрямую ставит вопрос блокировки Очакова и Николаева и начала спецоперации под Одессой. Для Киева это ключевые порты, через которые еще можно получать иностранную военную помощь, а взамен отправлять на Запад пшеницу.



Москва не против вывоза урожая и даже готова дать любые гарантии, что не использует ситуацию для высадки морского десанта. Казалось бы, какие проблемы: разминируйте акваторию Черного моря и возите себе на здоровье. Однако на Банковой, как обычно, все трактуют по-своему.



Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. "Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря", – приводит слова украинского дипломата телеканал CNN Turk. Одной из таких "гарантий" должна стать поставка Францией противокорабельных ракет Exocet.



Exocet, или "Летучая рыба", стреляет на 180 км. Именно этими ракетами во время фолклендской войны аргентинцы утопили британский эсминец "Шеффилд" и еще несколько судов и кораблей. Во время ирано-иракской войны Ирак уничтожил ими 115 иранских кораблей.



Сегодня Украина надеется разблокировать "черноморский канал" в Турцию для переправки 20 млн т зерна. Анкара уже формирует "зерновой центр". Но есть проблема – российский Черноморский флот. Москва готова разрешить транзит зерна, но настаивает на том, что не будет никаких "военных эскортов". К тому же все суда, направляющиеся в сторону Одессы, будут досматриваться на предмет военных поставок.



А такие поставки – проблема не просто актуальная, а первоочередная. Киев отчаянно клянчит западное оружие. Украинские военные сообщают, что у них практически закончились боеприпасы к ствольной артиллерии и они не в состоянии бороться с российскими войсками. Западный "ленд-лиз" для них единственная надежда. Впрочем, если судить по сообщениям российского Минобороны, весьма эфемерная.



Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами "Калибр" уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области (Западная Украина).



Спасут ли в этой ситуации Украину французские Exocet – вопрос риторический. Украинский министр обороны Алексей Резников как-то между делом обмолвился, что в рамках американского ленд-лиза страна уже получила противокорабельные ракеты Harpoon. Их американцам любезно предоставили Нидерланды. Ранее была информация, что на Украину доехали британские Brimstone. Одну такую машину наши военные нашли в целости и сохранности под Запорожьем.



И вот теперь появляются французы с береговым ракетным комплексом Exocet. В двух словах: как и Harpoon, это аналог украинского "Нептуна" и нашего комплекса "Бал" с ракетой Х-35.



Дальности полета комплексов Exocet и Harpoon вполне хватает, чтобы контролировать все пространство Черного моря от Одессы до Крыма. Но трудно представить, что Нидерланды и Франция поставят достаточное для этого количество ракет – это слишком дорого. И, как сейчас выясняется, для многих стран – доноров украинского кризиса еще и фатально с точки зрения собственной безопасности.



Немецкая газета Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщала, что поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, которые Берлин обещал Киеву, застопорились из-за того, что германской стороне до сих пор не удалось закупить подходящее количество снарядов для них.



Впрочем, недооценивать угрозу со стороны украинских ракет не стоит. С их помощью был атакован крейсер "Москва", а ранее удару подверглась топливозаправочная база в порту Бердянска. В результате атаки пострадали два российских десантных корабля.



Есть ли противоядия? Главное из них – развитие успеха спецоперации на южном направлении и взятие Николаева. С Одессой проще. Скопление техники и живой силы можно регулировать высокоточным оружием. Несколько недель назад Минобороны РФ показало кадры, как "Бастионы" противокорабельными ракетами "Оникс" успешно поразили цели под Одессой. Уничтожили склад с западной военной техникой и "базу отдыха" иностранных наемников в одном из пансионатов черноморского курорта.



Важно отметить, что применение "Ониксов" по стационарным наземным целям стало уникальным фактом. Прежде эти ракеты позиционировались исключительно как противокорабельные. Дальность его полета составляет 500 км, что дает возможность гарантированно достать любой товар с одесского Привоза.



Есть и еще один забавный нюанс. Как оказалось, сын Владимира Зеленского формирует коллекцию оружия своего отца. Жена украинского президента Елена Зеленская с гордостью рассказала Daily Mail, что девятилетний пацан дает советы президенту в военной сфере. По словам первой леди, ребенок объясняет, какую военную технику необходимо закупать, и оценивает помощь зарубежных стран Украине. "Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами", – заявила жена президента.



Такое ощущение, что два мальчика под шумок спецоперации просто собирают коллекцию военной техники. И украинское зерно здесь – только повод получить дисконт.