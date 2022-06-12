Узбекистан обсуждает с "Росатомом" вопросы оптимизации стоимости строительства АЭС

15:40 14.06.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан продолжает обсуждать с "Росатомом" вопросы оптимизации стоимости строительства АЭС, сотрудничество не прекращалось, заявил на встрече с журналистами заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.



"В вопросе об АЭС мы возвращаемся к экономической целесообразности этого проекта. С одной стороны, он интересен тем, что снижает зависимость от ископаемого топлива. В отличие от солнечной и ветровой генерации атомная станция дает достаточно высокие гарантии по стабильной выработке энергии. Однако чисто экономически этот проект очень сильно проигрывает другим видам генерации", – рассказал он.



По словам Ходжаева, сейчас узбекская сторона обсуждает, во сколько обойдется энергия произведенная АЭС, будет ли она конкурентной по сравнению с другими источниками, а также ведет работу по снижению затрат на строительство АЭС, что в конечном итоге приведет к снижению стоимости единицы производимой продукции.



"С самого начала предполагаемым стратегическим партнером по этому проекту была выбрана корпорация "Росатом". Мы продолжаем работать с "Росатомом" по вопросу оптимизации стоимости проекта. Сотрудничество не прекращалось", – подчеркнул он.



Однако, чиновник добавил, что желающих построить станцию много.



"При выборе партнера учитывалось не только вопрос строительства станции, но и ее эксплуатация в течение 50-60 лет, а также вывод из эксплуатации. В частности, Узбекистан серьезно ограничен в плане логистики, и этот фактор нужно учитывать. Одно дело построить станцию, но ведь нужно еще продумать, как поставлять топливо для станции и утилизировать отходы", – сказал он.



Напомним, что в 2018 году Узбекистан и Россия заключили межправсоглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС, в соответствии с которым планируется возвести станцию из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что станцию построят на площадке рядом с озером Тускан в Джизакской области.