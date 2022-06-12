Водители творят все, что хотят. Мирзиеев о ситуации на дорогах Ташкента

15:42 14.06.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев раскритиковал столичных чиновников за хаос, который творится на столичных дорогах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"На днях я полтора часа ездил на автомобиле по Ташкенту. Я не смог ездить по большим улицам, по которым я ранее ездил. Много нарушений, много пробок. Водители творят все, что хотят. Я испугался, увидев это. Я был удивлен", – сказал Шавкат Мирзиеев в ходе недавнего посещения стройплощадки надземного метро. Кадры с президентом были опубликованы в передаче "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24".



