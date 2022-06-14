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В условиях стирания грани между войной и миром, - А.Дудчак
21:01 14.06.2022

Александр ДУДЧАК | 14.06.2022 |
Как охладить воспаленные мозги сторонников бесконечной войны против России

Спустя почти четыре месяца после начала специальной военной операции, становятся очевидными первоначальные цели и задачи "коллективного Запада", поставленные перед Украиной.

Россия проводит на территории Украины СВО, но как справедливо сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, "Запад ведет против России тотальную гибридную войну на уничтожение".

В одном из определений гибридной войны сказано: "Гибридная война – это новая реальность, новая парадигма отношений между государствами, новый тип международных отношений в условиях разрушения традиционных культурных стереотипов во всех сферах бытия. Суть нового типа международных отношений заключается в стирании грани между войной и миром".

Вот еще одно определение: "Гибридная война – вид враждебных действий, при котором нападающая сторона может и не прибегать к классическому военному вторжению, а ведет борьбу с противником, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника" или, как в нашем случае, оказывая поддержку подконтрольному марионеточному режиму.

Чего хочет добиться Запад? "Коллективным" Запад называть сложно, скорее мобилизованным под давлением Вашингтона и Лондона. Под мобилизацию попали потерявшие суверенитет страны Евросоюза и те, кто традиционно находились под влиянием США и Британии.

Цели проверены веками – разрушение России, установление контроля над территорией, имеющей более 30% мировых разведанных запасов природных ископаемых. Это о стратегических целях.

К ним добавились тактические задачи: создание постоянного повода для антироссийских санкций, позволяющих осуществлять передел энергетических и прочих рынков; нанесение ущерба Евросоюзу как экономическому конкуренту англосаксов; максимально растянутый во времени вооруженный конфликт, обеспечивающий рост ВПК заинтересованных стран; сбыт устаревшей военной техники и боеприпасов, требовавших затрат на утилизацию, но теперь ставших источником прибыли; ускоренное завершение перехода восточноевропейских стран на стандарты НАТО; создание постоянно действующей "горячей точки" на границе / территории РФ с регулируемой температурой "горения".

Способна ли Украина вести долговременные военные действия против России без помощи Запада? Нет. Могут ли страны Запада (НАТО) непосредственно и открыто участвовать в боевых действиях против России? Нет, это вызовет ответ России, и конфликт выльется в мировую ядерную войну.

Западу во многом удалось стереть грань между войной и миром. Ведь поначалу даже о военной помощи в руководстве блока говорили с осторожностью. Затем постепенно поставки вооружений стали нормой. Сегодня от американских и французских гаубиц гибнут мирные жители не только городов Донбасса, но уже и России.

Об участии военнослужащих разных стран в боевых действиях на стороне Киева также поначалу не было и речи. Затем было признано участие "добровольцев", инструкторов вплоть до генералов из стран НАТО и не только. Глава Минобороны Британии, не стесняясь, призывала ехать на Украину всех желающих повоевать.

И это уже стало нормой. И как бы вовсе не повод ударить по "местам принятия решений", которые находятся явно не в Киеве.

О поставках авиации Киеву в первые недели конфликта заявляли многие страны НАТО, но затем открещивались. Не говоря об использовании натовских аэродромов. Теперь это уже новости не вызывающие удивления. И комплектующие для боевой авиации поставляются, и украинская авиация позволяет себе взлетать с румынских аэродромов.

Дальше – больше. Бывший глава МИД Польши Сикорский, тот самый, который в компании еще двух "гарантов" ставил подпись под Соглашением о мирном урегулировании конфликта на Украине 21 февраля 2014 года, требует предоставить Украине ядерные заряды.

Запад стремится как можно дольше проводить политику конфликта на грани ядерного и при этом не перегнуть палку. Он эту "палку" медленно сгибает. И проверяет реакцию России: "Терпит еще? Точно не ударит хотя бы по складам в Европе?"

Заметно, как политики, чиновники, в т. ч. военные высокого ранга, как будто убеждают сами себя, говоря, что Россия не рискнет применить ядерное оружие. И сами повторяют вслед за Лавровым, что в ядерной войне не может быть победителей, как это не раз заявлял глава Пентагона Ллойд Остин.

Да, им нужна уверенность в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ЯО. Тогда они смогут тянуть конфликт на Украине бесконечно долго, на истощение, действительно до последнего украинца. И уже скоро вслед за старыми советскими образцами вооружений поставлять старые натовские, а затем и новые натовские образцы. Ведь Лондон с Вашингтоном при таком ходе дел ничем не рискуют.

Возможно ли, чтобы на Западе исчезли сомнения в готовности России применить любые средства для защиты своих интересов, не применяя на практике ни "Сарматы", ни тактическое ЯО?

У Министерства обороны РФ и руководства страны есть планы по развитию регионов вдали от границ и густонаселенных районов европейской части России и Дальнего Востока – Программа развития агломераций Севера и Сибири. В сентябре прошлого года министр Шойгу говорил о планах строительства научно-промышленных центров, связанных с программами освоения ресурсной базы и развития транспортных сетей Сибири и Севера. "Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны", – пояснял министр обороны. В августе 2021 года Шойгу заявлял о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

Запуск этой программы необходим и сам по себе, но начало ее реализации убедит Запад в стремлении России создать в кратчайшие сроки защищенные тылы, насыщенные высокотехнологичным производством с квалифицированными кадрами. Убедит и в готовности к любым поворотам линии гибридной войны против России.

Российская экономика имеет очень большой потенциал, а в краткосрочной перспективе она обязана обеспечить и практические возможности, позволяющие эффективно, без снижения качества жизни населения существовать в условиях автаркии. Не жить в условиях автаркии, но быть готовыми к такой возможности при необходимости.

И в таком случае Россия будет избавлена от влияния каких-либо экономических санкций и от самих санкций: они попросту станут бессмысленны. А демонстрация своих возможностей и твердой решимости охладит воспаленные мозги сторонников бесконечной войны против России.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655229660


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