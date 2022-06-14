Еврозаглушка на русский газ – глухой номер, - Вл.Михеев

21:03 14.06.2022 Владимир МИХЕЕВ | 14.06.2022



Евросоюз ждут ценовой шок, скачок инфляции и дальнейший рост цен из-за решения отказаться от импорта российской нефти



По следам стыдливо-половинчатого эмбарго на поставки русской нефти Евросоюз замахнулся на святое для своего экономического и финансового благополучия. На импорт сибирского природного газа.



В самом конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждал, что запрет на поставки российского газа якобы не обсуждается, в том числе в рамках следующего (седьмого) пакета санкций. Заодно канцлер сослался на канцлера, на германского коллегу Олафа Шольца, который "ясно дал понять" – речи об эмбарго на природный газ не идет.



Однако министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом заявил: "Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии".



А комиссар Европейской комиссии Тьерри Бретон дал понять, что решенное: "ЕС разработал план отказа от газа РФ". По его словам, ожидается топливная манна небесная в виде "50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих 25 млрд кубометров".



И здесь не избавиться от смутного подозрения, что лоббисты американского СПГ сумели все же уломать политическое руководство ЕС поставить свою экономику в зависимость от более дорогого привозного заокеанского топлива. И тем самым, вольно или невольно, поставить в перспективе крест на проекте "единой Европы" как самостоятельном центре силы.



Настоящая альтернатива? Уголь и хворост



Чисто теоретически, по мнению российских экспертов, генерального директора "ИнфоТЭК" Рустама Танкаева и заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, оптовые покупатели в ЕС смогут заместить около 70 млрд куб. м российского газа с помощью СПГ. Много это или мало? "Газпром", крупнейший, но не единственный поставщик газа, в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа, что в два с половиной раза больше ожидаемого в ЕС "привоза" СПГ.



К тому же сыскать 70 миллиардов кубов более чем затруднительно. Значительная часть товара заранее законтрактована, о чем катарские эмиры уже уведомили европейцев, не упомянув, правда, что любые дополнительные объемы невостребованного СПГ они скорее отправят на премиальные азиатские рынки.



Что касается прекраснодушных мечтаний о ветряной и солнечной электрогенерации, то это был дежурный реверанс в сторону воинственных экологистов. Потому как в эти же дни заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хоффман огласила планы правительства: в случае дефицита природного газа (что неизбежно) в Германии будут расконсервированы и активированы электростанции на угле и нефти.



А в самой что ни на есть угольно-антрацитовой стране Евросоюза депутат сейма от партии "Гражданская коалиция" Павел Понцилюш попенял правительству за поспешный отказ от закупок… российского угля. В последние годы русофобствующая Польша потихоньку наращивала импорт русского угля. Теперь, чтобы возместить недостачу, утверждает Понцилюш, потребуется не менее полутора лет.



"Зеленая повестка", похоже, превращается в клочок смятой бумаги. Впрочем, не совсем так: правители разрешили полякам, но только после обучения и за соответствующую мзду, собирать хворост и валежник по лесам. Экологично и экономично…



СПГ: видит око, да зуб неймет



Конкуренция европейских бульдогов и овчарок с азиатскими драконами будет жесткая. "Рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах, – объясняет заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. – И поставщики не заинтересованы их расторгать: для них важна репутация надежного партнера".



"Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик – порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде), – и за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов", – прогнозирует эксперт.



"Главная проблема, что газа будет физически не хватать и это будет толкать цены в дальний космос", – отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. "За СПГ в таких условиях развернется ожесточенная борьба между азиатскими рынками и Европой уже этим летом. И зимой она достигнет своего апогея".



Показательна статья для японского издания Nikkei Asian Review, написанная основательницей сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданой Хари. Главная мысль: желание Евросоюза ограничить или даже полностью исключить закупки газа из России и в качестве компенсации нарастить импорт СПГ ужесточит "глобальную конкуренцию за этот ограниченный ресурс".



По той же причине, полагает эксперт, правительство Японии не станет заставлять свои компании выйти из сахалинских проектов по добыче газа без обеспечения альтернатив. Западные партнеры находятся "в глубоком заблуждении", призывая азиатские страны отказаться от российских энергоресурсов, пишет Вандана Хари, как будто закупки газа равносильны "шоппингу в супермаркете".



Напомним: "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа, Пильтун-Астохское и Лунское. Из ежегодно производимых 10 миллионов тонн СПГ примерно 60% направляется в Японию.



Вскоре после появления этой публикации (по чистому совпадению?) министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты сделал довольно дерзкое заявление: Япония не планирует выходить из (проекта) "Сахалина-2", "даже если нам скажут". Тот, кто может "сказать", назван не был.



Голоса евродиссидентов



Перспектива газового эмбарго не всем греет душу внутри Евросоюза. Президент Чехии Милош Земан постарался высказаться как можно более дипломатично: "Мы, с одной стороны, угрожаем России, что у нее не будем покупать газ, а, с другой стороны, мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична".



Известный польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк на страницах еженедельника Myśl Polska расставляет акценты прямолинейно: "Это ведь война, цель которой – ослабить, может быть, даже уничтожить Россию. Но закрутить себе кран с нефтью и газом? Это самоубийство".



Пан Щенсняк повторяет, не отдавая себе в этом отчет, многажды звучавшие доводы российской стороны: никакой рискованной "зависимости" Европы от российских энергоносителей, как целое десятилетие бубнила Еврокомиссия, не существует. "То, что когда-то ложно называлось "зависимостью", а что было реально именно активом нашего региона, теперь превратится в колоссальные затраты и убытки", – открывает для сограждан истину польский эксперт.



Пан Щенсняк провидит нерадостное будущее: если пересохнет энергетический кровоток, Центрально-Восточной Европе грозит превращение в отрезанную от России, безжизненную периферию богатой Европы.



Кстати, радетель ценностей Вестфальской системы, грозный защитник национального суверенитета Венгрии, ее премьер-министр Виктор Орбан неоднократно предупреждал: "Наш регион больше всего проигрывает в конфликте между державами Запада и Востока".



Сейчас Орбан особо встревожен: "​Евросоюзу надо медленно менять стратегию, потому что с... инфляцией мы разоримся. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа разорилась. После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику".



А глава венгерского МИД Петер Сийярто посылает грозный сигнал в Брюссель: "Если бы не смогли отвоевать исключение для трубопроводных поставок нефти, тогда сразу же на 55-60% выросли бы цены на топливо в Венгрии, вдобавок результаты снижения коммунальных платежей оказались бы в опасности. Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну".



Умеющие считать деньги сводят неутешительный баланс доходов и расходов. Газета Welt констатирует: "До запретительных мер России (непонятно: Москва, что ли, вводит эмбарго?!) немцы платили 20 евро за мегаватт-час, а после того, как поставки газа из РФ прекратились, комфорт для многих жителей Германии стал менее доступен – теперь немцы платят в среднем 85 евро за мегаватт-час".



А дальше больше. Президент Сербии Александр Вучич предсказал, что "грядущей зимой цены на газ в Европе могут вырасти до 5 000 долларов за тысячу кубометров". Что касается Сербии, она благоразумно и заблаговременно договорилась о заключении нового трехлетнего контракта на поставку русского газа.



Риски велики, но можно обнулить



Не стоит недооценивать угрозу закрывшихся наглухо Евросоюза и США. По статистике 2021 года, доля недружественных стран в общих поставках российской нефти и нефтепродуктов составляет 65-66%. По трубопроводному газу и СПГ их доля – 80%.



Перенаправить этот основной поток энергоресурсов на другие рынки можно, но не в одночасье. Так, помимо стран Европы, трубопроводный газ перекачивается только в Китай. А как гласит азбучная истина, которую мне в свое время преподали коллеги из "Газпром экспорта", газ не извлекают из подземных кладовых до того момента, как он найдет покупателя и будет должным образом законтрактован.



Только после этого – или параллельно с ожиданием положительного исхода переговоров с основным заказчиком – для конкретного покупателя-потребителя начинают создавать инфраструктуру с жесткой привязкой к географии. В случае с Европой это предполагало не менее трудоемкие переговоры с не всегда уживчивыми и договороспособными странами, через которые пройдет транзитная труба.



Российские эксперты, выступавшие в мае на IV Московском академическом экономическом форуме, подчеркивали, что "в средне- и долгосрочной перспективе Россия должна создать достаточные инфраструктурные условия для полноценной диверсификации своего нефтегазового экспорта с целью "купирования" санкционных, геополитических и экономических рисков".



Что касается "текущего момента", то возможности для маневра сохраняются, поскольку Россия не собирается замыкаться в себе и порывать связи с внешним миром. "Мы предложим ресурсы другим нуждающимся странам, вопрос лишь в скорости переориентации логистических цепочек. И вопрос в цене, которая определяется себестоимостью производства и закладываемым уровнем интереса. География спроса самая широкая", –говорит заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков.



Не менее рациональным вариантом "купирования" рисков, по мнению отечественных специалистов, может стать масштабная федеральная программа газификации всей России. Веский аргумент: "Это тот рынок, который у нас не смогут отнять никакие санкции".



Если газифицировать один только жилой фонд в России, это создаст дополнительный спрос в объеме 16-30 млрд кубометров природного газа в год. Источник финансирования? Ответ: нефтегазовые доходы российского бюджета за первые 5 месяцев 2022 превысили совокупные доходы за весь 2020.



Зима спросит, где был летом



В такой беспрецедентно бескомпромиссной войне, как гибридная финансово-экономическая война Запада против России, наступает момент, когда придется договариваться. Выбор момента определит статистика приобретений и потерь.



В апреле в Еврозоне рост цен производителей (промышленная инфляция) установил рекорд – 37,2% в годовом исчислении. Главным триггером стал скачок цен производителей в энергетическом секторе из-за антироссийских санкций. Промышленная инфляция составила 62,3% в Ирландии, 62,3% в Дании, 60,4% в Румынии, 52,7% в Бельгии, 49,7% в Болгарии, 49,3% в Словакии,48,7% в Эстонии, 48,1% в Греции, 45,1% в Испании, 44,1% в Италии, 33,1% в Германии, 27,8% во Франции.



Производственные цены обычно конвертируются в потребительские с временным лагом в 4-5 месяцев. Рядовой покупатель при походе в местный супермаркет ощутит это на своем кошелке уже в июле. В декабре наступит пора осмыслить размеры дыры в семейном бюджете. Сейчас имеет место… отложенный перелом головного мозга.



Июльские фьючерсы на газ в первые минуты торгов подскочили почти на $130 до $1000 за тысячу кубометров. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил: нынешний мировой энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х и может продлиться дольше.



И, похоже, первые проблески здравомыслия промелькнули в умах евросоюзовских слуг народа. По итогам дебатов в Европарламенте было распространено заявление: "Европейские депутаты высказались против перемещения энергетической зависимости ЕС с одного региона мира на другой регион, поскольку это стало бы просто повторением старых ошибок". Означает ли это, что усилия лоббистов американского СПГ потерпели крах? Или им безразлично мнение малозначимого института в ЕС, где всем заправляют еврокомиссары?



Газета британских деловых кругов Financial Times уже сейчас выступает в роли зловещей гадалки: "Экономическая ситуация просто ужасна. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастными. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи". А ранее издание "Кристалл роста" ссылалось на прогноз исследовательского Центра Брейгеля в Брюсселе: Евросоюз ожидает ценовой шок, скачок инфляции и дальнейший рост цен из-за решения отказаться от импорта российской нефти.



Дождемся осени, а лучше зимы. Именно в холодную голову приходят правильные мысли. В том числе и об эмбаргобесии, которое директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин окрестил "экономическим мазохизмом". Источник - fondsk.ru

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