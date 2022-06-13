Грядет рекордный скачок цен: из-за санкций ситуация с нефтью в мире критическая

21:55 14.06.2022

Ситуация с нефтью в мире критическая из-за антироссийских санкций - грядет рекордный скачок цен.



Нефть Brent уже дороже $125 за баррель впервые с 9 марта.



Директор нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейр назвал ситуацию на мировом рынке нефти критической. Цены на нефть в 2022 году могут продемонстрировать параболический рост, взлетев до рекордов и замедлив экономический рост.



Может быть установлен новый исторический максимум, так как ограничения на экспорт российской нефти со стороны США и ЕС усугубили и без того ограниченные поставки, ставшие результатом "многих лет недостаточных инвестиций".

Уже в ближайшие несколько месяцев цены могут преодолеть барьер в $150 за баррель, пояснил Вейр. Рекордного пика цены на нефть достигали накануне финансового кризиса в 2008 году - тогда ее стоимость поднялась до $143,9 за баррель.



Как сообщала "Русская Весна", к этому еще добавляются проблемы с почти полной остановкой добычи этого энергоресурса в Ливии.