Глава шиитского блока Муктада Садр устроил в Ираке "политический театр", - Р.Мустафин

00:06 15.06.2022

14.06.2022



Неожиданная отставка депутатов-садристов грозит повергнуть страну в хаос

Равиль Мустафин



73 депутата иракского парламента неожиданно подали в отставку, откликнувшись на призыв Муктады Садра, лидера самого влиятельного шиитского политического блока. Таким образом они выразили протест против затянувшегося на восемь месяцев политического кризиса, в течение которых парламентарии так и не смогли сформировать правительство, что должно было стать первым шагом на пути к избранию премьер-министра. Двоюродный брат Садра и кандидат на пост премьер-министра Джафар также объявил о своей отставке.



Спикер иракского парламента Мухаммед Халбуси принял отставку садристов, хотя сделал это, по его словам, "крайне неохотно". В интервью телевидению Садр назвал свой шаг "жертвой", которую должны были принести он и его сторонники ради спасения родины и выхода из политического тупика.



Однако многие иракские политологи считают, что он лукавит. На самом деле Садр, по их мнению, задумал многоходовую авантюру с целью на время отвлечь своих соперников, переложив на них ответственность за политический тупик, а затем активизировать "иракскую улицу" и переиграть своих противников.



При этом Садр поднимает ставки, блефует и рискует проиграть. Массовый уход депутатов резко меняет политический ландшафт и ставит под сомнение дальнейшие переговоры о формировании правительства. Впервые с 2005 года Садр выводит свое политическое движение за стены парламента, что само по себе уже несет серьезные риски.



Одержав убедительную победу в октябре прошлого года, Садр со своими союзниками, в числе которых оказались Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани и альянс суннитских партий Халбуси, намеревался сформировать правительство большинства, в которое вошли бы различные политические группировки, за исключением шиитских партий под руководством бывшего премьер-министра Нури аль-Малики, которых поддерживает Иран. Однако, несмотря на титанические усилия, Садру так и не удалось собрать две трети голосов, необходимых для формирования кабинета министров. Из 329 депутатов парламента его поддержали только 155 политиков. В свою очередь, его конкуренты из проиранских шиитских партий настаивают на том, чтобы Садр взял их в союзники и формировал кабинет министров с их участием. Они считают, что таким образом им удастся получить более широкую базу поддержки.



На что рассчитывает Садр, отправив лояльных ему депутатов в отставку? Как думает обозреватель газеты "Ас-Сабах" Абдель Хусейн, такой шаг как бы снимает с Садра ответственность за безрезультатные попытки сформировать правительство, переложив ее на других. Это во-первых. Во-вторых, ожидается, что теперь, после отставки садристов, проиранские шиитские группы вместе со своими союзниками получат большинство в парламенте, а значит, и право формировать кабмин. По иракским законам, если место в парламенте становится вакантным, его занимает кандидат, набравший второе по количеству голосов место в избирательном округе. Правда, для этого придется снова договариваться теперь уже с бывшими союзниками Садра, то есть с партиями суннитов, главным образом со спикером парламента Халбуси и курдами из ДПК Барзани. Здесь возможны два варианта.



В первом случае политические силы договорятся между собой и сумеют сформировать правительство, но просуществует оно, по мнению иракского политолога Ихсана аш-Шаммари, не более двух-трех месяцев, потому что любой кабинет министров, в который не войдут садристы, окажется мертворожденным. В этом случае уход Садра лишь укрепит его политические позиции и поможет ему завоевать симпатии "иракской улицы", на что он и рассчитывает. Садр твердо знает, что улица сыта по горло иракскими политиками, которых она презирает, и взорвется протестами и беспорядками. В то же время это откроет для союзников Садра дополнительные каналы связи с протестующими и сделает его скорее всего единственным выигравшим актором. Таким образом, Садр явно рассчитывает на то, что в случае создания правительства, в котором не будут участвовать ни его люди, ни он сам, это правительство быстро падет.



При втором варианте, то есть в случае провала переговоров, в стране придется проводить новые парламентские выборы. При этом успех Садра представляется не столь очевидным, хотя и тогда он, безусловно, попытается "сдвинуть улицу" в свою пользу.



Как бы то ни было, далеко не все аналитики считают, что расчеты Садра оправдаются со стопроцентной гарантией, а сам он не допустит досадной ошибки, которая может привести к дальнейшему скатыванию Ирака в хаос. Абдель Хусейн полагает, что в случае провала планов Садра страну ждет углубление кризиса, а выход из тупика окажется намного сложнее. Политолог Хамза Захде называет задуманную Садром комбинацию не более чем "политическим театром".