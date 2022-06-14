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Израиль пообещал разбомбить дворец Асада
00:12 15.06.2022

14.06.2022

Власти еврейского государства недовольны тем, что Москва не противодействует усилению позиций Ирана в регионе

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Ремонт ВПП Международного аэропорта в Дамаске после бомбового удара по нему израильской авиации. Между Израилем и Ираном нарастает конфронтация, связанная с решением сирийской проблемы. Власти еврейского государства предупредили президента Башара Асада о готовности нанести удар по его дворцу в том случае, если Дамаск продолжит расширять связи с иранским руководством. Это последовало за недавней разрушительной бомбардировкой его столичного аэропорта. И это вызвало упреки иранских официальных лиц в адрес России. Если Тегеран добивается прекращения таких авианалетов, то израильтяне – сокращения иранского военного влияния. Требовательность партнеров становится проблемой для Москвы.

О том, что Израиль по своим каналам передал официальному Дамаску сигнал о готовности нанести следующий удар по президентскому дворцу, сообщили источники саудовского издания "Элаф".

По их словам, такой сценарий будет задействован в том случае, если сирийское руководство продолжит расширение контактов со своим союзником и решится на получение от него некоего высокоточного вооружения. Из высказываний источников газеты следует, что власти еврейского государства также рассчитывают углубить трансграничные операции в Арабской Республике, возможно даже без уведомления российской стороны, с которой они поддерживают военные каналы связи для предотвращения случайных столкновений.

Израильтяне недовольны тем, что с февраля Иран, их главный региональный соперник, начал расширять свою активность на сирийской арене вопреки тому, что, по их ожиданиям, Москва должна была препятствовать такой тенденции. Особое беспокойство связано с южными провинциями Арабской Республики, граничащими с еврейским государством. Укрепление иранских сил в этих районах командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает как шаг к формированию плацдарма для обстрелов. О негативных явлениях на юге Сирии открыто говорят и власти находящейся по соседству Иордании. Король Абдалла II месяц назад откровенно заявил, что признаки иранской экспансии – результат переориентации российского внимания на Украину.

Последним дерзким сигналом со стороны еврейского государства стала недавняя бомбардировка международного аэропорта в Дамаске, которая привела к серьезному повреждению взлетно-посадочной полосы, терминала и башни контроля, а также к уничтожению некоторых складских помещений. Если близкие к ЦАХАЛ источники объясняют трансграничные атаки тем, что инфраструктурой воздушной гавани активно пользовались в военных целях представители иранской стороны, то в противоположном лагере это отрицают. Российская сторона, в свою очередь, потребовала от израильского военного руководства "прекратить эту порочную практику" и назвала ее действия "провокационным нападением на важнейший объект гражданской инфраструктуры".

Факт, что дамасский аэропорт попал в зону обстрелов, заставил иранских официальных лиц намекнуть Москве о накопившихся претензиях. Их суть накануне раскрыла ливанская газета "Аль-Ахбар", отражающая точку зрения шиитской группировки "Хезболла". По словам ее источников, Тегеран и лояльные ему силы ожидали, что российская сторона предотвратит атаки против сирийской воздушной гавани. Из материала "Аль-Ахбар" следует, что это было предметом договоренностей, якобы заключенных четыре года назад между Москвой, сирийским руководством и иранцами. Взамен Тегеран дал партнерам обещание перенести свою военную деятельность подальше от аэропорта. Но теперь транспортный узел снова оказался под ударом.

Представленные "Аль-Ахбар" тезисы свидетельствуют о кризисе доверия между странами, выступающими союзниками Асада. Из высказываний собеседников ливанского издания также следует, что Иран и лояльные ему силы, уставшие от интенсивных атак Израиля, испытывают желание изменить расстановку сил коренным образом. Вполне очевидно, что этот сценарий будет связан с повышением уровня координации между Тегераном и Дамаском. Нацеленность на это продемонстрировали состоявшийся в конце февраля визит руководителя сирийского Управления национальной безопасности Али Мамлюка в иранскую столицу и последовавшая за ним поездка Асада в Исламскую Республику. Она стала первой по счету за несколько лет.

Многостороннее оперативное давление в регионе может вынудить Тегеран задействовать против израильтян огневую мощь на сирийской территории, рассуждает бывший глава разведывательного управления в Генштабе ЦАХАЛ Тамир Хейман в своей статье для Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). "Именно поэтому рейсы из Ирана в Сирию должны быть прекращены, – пишет генерал-майор в отставке, анализируя последствия недавней бомбардировки дамасского аэропорта. – Иранцы не откажутся от "Хезболлы", но они вполне могут отказаться от Сирии".

Впрочем, у любого жесткого сценария есть своя цена. Косвенным последствием ирано-израильской эскалации может стать серия ударов по военным объектам США в регионе, которые, как правило, наносятся иррегулярными шиитскими формированиями, связанными с Ираном.

Источники телеканала NBC в администрации президента США на минувшей неделе пожаловались, что число таких нападений на территории Ирака и Сирии за последние месяцы катастрофически возросло. С октября позиции, где развернут американский контингент, в этих странах подверглись примерно 30 обстрелам. Ни один из них не встретил непосредственного ответа со стороны Пентагона, отмечали собеседники NBC, потому что любое обсуждение вариантов реагирования в Белом доме заходило в тупик из-за нежелания входить в прямой конфликт с Тегераном. Это не может не повышать привлекательность такой опции для тех, кто хочет любого реванша за военную активность Израиля.

Источник - НГ
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