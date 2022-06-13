КазАтлеты Денис Полубояринов, Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды стали ЧМ по штанге

07:24 15.06.2022

Еще одну золотую медаль завоевал Казахстан на ЧМ по тяжелой атлетике

Фото: Instagram/iwfnet

Ранее золотые медали в копилку Казахстана принесли Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг) и Едиге Емберды (весовая категория до 73 кг), сообщает Zakon.kz.

Денис Полубояринов выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира в категории до 81 кг.



Казахстанский тяжелоатлет выдал результат 323 кг (143+180).



Второе место досталось итальянцу Якопо Фальсинотти, бронзовую медаль завоевал мексиканский спортсмен Ианн Баррерас.