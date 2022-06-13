В Кыргызстане за перевозку наркотиков задержан сотрудник МВД Таджикистана

07:39 15.06.2022

Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали наркогруппировку, членом которой являлся сотрудник МВД Таджикистана.



Как сообщили 15 июня в пресс-службе МВД, наркодельцы занимались транзитом и сбытом крупных партий наркотиков афганского происхождения из Таджикистана в Кыргызстан, а затем уже в Казахстан. Преступная организация состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены.



По данным милиции, наркодилеры соблюдали меры конспирации и проходили специнструктаж. Несмотря на это, наркоборцы смогли выйти на след таджикской, кыргызской и казахской ячеек криминального сообщества, а также установили лидера наркогруппировки.



Данный факт был зарегистрирован в ЕРП по ст.282 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.



Спецоперация длилась год. За это время были задержаны организатор наркогруппировки гражданин Таджикистана О.А., 1960 года рождения и член банды старший сержант милиции И.М., 1982 года рождения. Они водворены в СИЗО-1.



Так, у них изъято 33 кг 241 грамм наркотиков, из которых 11 кг 299 граммов опий, а 21 кг 942 грамма гашиш.



В рамках следствия устанавливаются другие подозреваемые.