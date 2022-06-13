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Как России "перепрошить" массовое сознание украинцев, - Рафаэль Фахрутдинов
07:46 15.06.2022

14 июня 2022,Текст: Дарья Волкова,
Рафаэль Фахрутдинов

"Оккупанты сами же обстреливают Донецк", чтобы обвинить в этом украинских военных. С таким абсурдным утверждением выступает официальный Киев, а украинская аудитория верит подобным мифам. Есть ли у России способы донести до украинцев правдивую точку зрения о происходящем, на каком языке это надо делать и когда – после завершения спецоперации или уже сейчас?

Киевское пропагандистское ведомство, которое официально именуется "Центром по противодействию дезинформации" при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО), во вторник объявило: в варварском обстреле Донецка, крупнейшем за последние семь лет, виновна Россия. Абсурдная, но тем не менее официальная версия была сформулирована следующим образом – российские войска обстреляли "оккупированный" ими же город и взвалили вину на украинских военных, дабы дискредитировать ВСУ и побудить "террористов" (как в Киеве именуют народную милицию ДНР) воевать с Украиной.

Напомним, что в понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы с позиций ВСУ возобновились. Артиллерийские удары ведутся из орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО и были переданы Украине. Эта информация не доходит до тех украинцев, которые получают информацию только из контролируемых Киевом СМИ. А они сообщают о том, что "сепаратисты" сами себя обстреляли.

"Провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России", – цитировало заявление СНБО государственное украинское информагентство УНИАН. Отметим, что сообщение было опубликовано в том числе и на русскоязычном портале агентства. Разъяснение "Центра по противодействию дезинформации" об обстреле Донецка растиражировали и важнейшие украинские сетевые ресурсы: например, портал "Цензор.Нет" сообщил читателям "для чего рашисты обстреливают Донецк и другие города Донбасса". К слову, заметим, что в 2020 году портал вошел в белый список украинских массмедиа, куда были включены ресурсы "с уровнем качественной информации более 95%". Показательно, что руководитель портала, один из ведущих киевских медиаменеджеров Юрий Бутусов на тот момент также занимал пост советника министра обороны Украины.

Препарированную нужным образом информацию украинцы получают не только из сообщений национальных СМИ, но также и с Запада. Обстрел Донецка не стал исключением. Во вторник независимый украинский медиаэксперт, политэмигрант в одной из стран Евросоюза Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными. "Российская армия обстреляла рынок в Донецке. Украинская власть бессильна перед этими обстрелами". Немецкое телевидение врать не будет", – с иронией написал в своем Telegram-канале Шарий. "Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей", – заметил по этому поводу глава Чечни Рамзан Кадыров.

То, что пропагандистская обработка сознания оказывается эффективной можно объяснить психологическим состоянием украинского общества, полагает политолог, бывший главный редактор издания "Киевский телеграф" Владимир Скачко. "Смесь страха, коллективного стокгольмского синдрома и украинского патриотизма – на этом симбиозе и базируется нынешняя поддержка действий ВСУ", – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Фейк о "самообстреле" Донецка – лишь самый свежий и наиболее яркий образец того, как работает машина украинской медиапропаганды, действующая как минимум последние восемь лет, отмечают эксперты. Вспомним, как Киев в 2014 году объяснил первый авиаудар по Луганску (тогда, напомним, речь шла о "взрыве кондиционера" в одном из зданий). Как отмечал в мае портал Украина.ру, информационные стратегии Киева подразумевают не только инсценировку "военных преступлений" российских военных (примером чему служит произошедшее в Буче), но и откровенный вымысел. Так, с начала специальной военной операции в украинских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что "у России закончилось высокоточное оружие". Зачастую фейки озвучивают высокопоставленные чиновники: например, 6 мая советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович подтвердил сообщения о том, что российский фрегат "Макаров" якобы был подбит украинской ракетой "Нептун". Когда ложное сообщение было со всей очевидностью опровергнуто, Арестович лишь заявил, что россияне сами распространили фейк, "чтобы дискредитировать нашу и западную прессу".

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"Перепрошить массовое украинское сознание можно будет только после освобождения всей территории Украины", – полагает политолог и блогер Юрий Подоляка.

"Как показал пример Херсона, перепрошивается общество довольно быстро, в течение нескольких месяцев начнутся заметные сдвиги. Понятно, что на юге и востоке это будет быстрее, вследствие того, что там изначально настроения были другие. В центре этот процесс займет гораздо больше времени", – отметил Подоляка.

"Как быстро меняется массовое сознание украинского общества, можно отследить на примере отношения людей к Майдану. Даже те, кто относился крайне негативно и были "пророссийскими", уже за восемь лет изменили свое мнение. Даже если смотреть в масштабах страны – это меньше чем одно поколение", – рассказал собеседник.

Подоляка отметил, что сейчас жители Украины не имеют альтернативной точки зрения о происходящем. "Доступ жителей Украины к российским источникам информации довольно ограничен", – констатировал собеседник. С одной стороны, еще в первые недели специальной военной операции в освобожденных районах было начато вещание российских телеканалов – трансляция была организована из Херсона и Мелитополя. Но, как отмечает Подоляка, зачастую "даже на территориях, которые сейчас подконтрольны российским войскам, еще нет нормального телевидения и интернета, проблемы с сотовой связью".

"В той же Харьковской области, например, еще никто не смотрит российское телевидение, потому что там до сих пор идут бои, в Запорожской области только Мелитополь и Бердянск получают доступ. То есть освобожденные территории довольно быстро перепрошиваются, когда позволяют технические возможности, но остальная же территория Украины не видит российское информационное поле", – констатировал Подоляка.

Скачко довольно скептично оценивает перспективы "детоксикации" украинского общественного сознания, даже в том случае, если граждане начнут получать альтернативную информацию. "Информационная работа ни российских СМИ, ни блогеров не сможет "перепрошить" сознание украинцев – изменения начнутся только после победного завершения специальной военной операции Вооруженных сил РФ и полного поражения ВСУ. Эта пена сама схлынет на Украине, по примеру того, как это произошло в Германии. Ведь тогда, после падения Третьего рейха, выяснилось, что в Германии очень много антифашистов, одурманенных пропагандой", – заметил политолог.

Иного мнения придерживается политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. По его мнению, информационная работа с украинским обществом может и должна вестись уже сейчас. "Первое и главное – информирование населения Украины должно вестись устами и свидетельствами тех, кто непосредственно стал свидетелем обстрелов мирных районов со стороны украинских военных, – подчеркнул Баширов. – Работа России в информационном поле не должна заключаться в том, что вышел представитель ведомства и зачитал пресс-релиз. Нужны личные оценки. Принципиальным моментом тут будет возможность для украинской аудитории перепроверить данные, изложенные в СМИ или в блогах".

Кроме того, доносить информацию до украинцев нужно непременно и на украинском языке, расширяя в соответствующем направлении трансляции российских СМИ,

добавил эксперт. "Отдельная усиленная работа должна вестись в соцсетях, причем важно, чтобы это делалось в спокойном ключе с использованием разъяснительных материалов", – отметил эксперт.

Отметим, что большой резонанс в соцсетях получил снятый RT клип военкора и музыканта, уроженца Мариуполя Акима Апачева и певицы Дарьи Фрей – песня об освобождении родного города от неонацистов была написана на литературном украинском языке. Это само по себе контрастирует со стереотипами о том, что жители Донбасса и россияне якобы ненавидят или презирают украинскую культуру.

"Конечно, информационную работу надо было начинать давно, – отмечает Баширов. – Но не поздно ее запускать и сейчас. У людей на территории Украины должна складываться "лента" из сообщений, например, касательно преступлений ВСУ, и уровень доверия к четвертому сообщению будет выше, чем к первому. Резонансные события вызывают сильный отклик у людей, поэтому, в принципе, "перепрошить" основную часть украинцев, во всяком случае – касательно базовых моментов, можно менее чем за год".

При этом аналитик скептически оценил идею, чтобы в качестве лидеров общественного мнения использовать "селебрити" – звезд эстрады, рок-сцены и т. д. "Если я люблю слушать песни Шевчука, то это потому, что он музыкант высочайшего уровня. При этом валидным экспертом, например, в области военного дела, он для меня являться не может. То же самое и по поводу обстрелов мирных жителей силами ВСУ и гуманитарной ситуации в Донбассе – здесь нужны не медиадеятели, а ОБСЕ или Красный Крест", – добавил политолог.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655268360


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