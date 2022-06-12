Поучительный урок украинской истории, - Захар Прилепин

08:13 15.06.2022

Поучительный урок украинской истории

12.06.2022 - Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин - об истории Украины.



Что представлял собой украинский вопрос накануне рождения Петра? На Украине большинство населения именовало себя никак не украинцами, а казаками. По сути, та Украина представляла собой огромное, поневоле военизированное поселение между Польшей, Османской империей и Россией. Намучившись с поляками, Украина выбрала союз с Россией.



В 1651 году, за 20 лет до рождения Петра, когда Украина еще была под поляками, из Украины в Россию пришли беженцы. А так как Украина была казачьим военизированным поселением, то беженцы шли полками.

Первыми, внимание, явились пять полков - Сумской, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Острогожский. Сумы, Изюм, тем более Харьков - все это вы слышите в новостях. Пять этих полков расселили около границы и назвали Слободскими Черкасскими казачьими полками.



Вы теперь иногда слышите, как политический Киев и всякие тамошние проходимцы требуют расширения территории Украины за счет разнообразных русских земель. Это вот оттуда пошло.



Пришли беженцы, их расселили, и теперь в Киеве считают, что это как бы их земля. Ну вот так у них все уложено в голове, не удивляйтесь, пора привыкнуть.

Затем было воссоединение Украины с Россией и долгая русско-польская война, которая позволила присоединить левобережную Украину, а правобережная осталась за поляками. Но это вовсе не значит, что на правобережной Украине всем это нравилось. Вовсе нет. Через два года после рождения Петра, в 1674 году, в русское подданство пришло еще 10 полков уже с правобережной Украины - Белоцерковский (да-да, Белую Церковь мы тоже часто слышали в новостях в последнее время), Каневский, Уманский, Подольский и так далее.



Еще раз: на правобережье жили в огромном количестве люди, которые априори считали себя русскими и переселялись в Россию, чтобы там жить, или, набравшись сил, вернуться обратно и освободить Отечество от польского владения.