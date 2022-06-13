Шотландия меняет свои законы в попытке уйти от Лондона

08:25 15.06.2022

14 июня 2022,Артур Приймак



Ясно, что Борис Джонсон не даст добро на новый референдум о выходе из состава Великобритании. Поэтому шотландцы сейчас попытаются изменить свои законы, чтобы устроить такое голосование без разрешения Лондона. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее власти Шотландии заявили о намерении провести плебисцит о независимости.



"Для того, чтобы Шотландия просто даже объявила референдум о независимости, Эдинбургу нужно пройти долгий путь. Прежде всего – необходимо получить согласие центрального правительства Соединенного Королевства, которое возглавляет Борис Джонсон. А Джонсон своего согласия не даст", – считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По словам эксперта, сейчас в Шотландии пытаются изменить законодательство так, чтобы по таким вопросам не требовалось согласия центрального правительства. "Но вряд ли такое возможно", – предполагает она.



При этом, ни у одной из сторон нет преобладающего большинства, – общество в Шотландии по-прежнему разделено по принципу "фифти-фифти", по разным опросам с разницей в несколько месяцев то 48% "за", а 52% "против", то наоборот, добавила аналитик.



Напомним, во вторник первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала представить несколько программных документов, в которых будет обоснована целесообразность получения регионом независимости. Стерджен рассчитывает, что голосование состоится до конца 2023 года.



"По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали", – цитирует ее ТАСС. По ее словам, сейчас есть все причины для проведения нового референдума, разрешение на который Лондон обязан выдать, если "сохраняет хоть какое-то уважение к демократии". В канцелярии Джонсона в ответ подчеркнули, что сейчас "не время говорить о проведении нового референдума".



Тем временем, у Лондона в ближайшее время могут возникнуть сложности вокруг другой своей провинции, в которой также традиционно сильны сепаратистские настроения – это Ольстер (Северная Ирландия).



Поводом для обострения конфликта может стать законопроект, который в понедельник представила в парламенте глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Документ подразумевает поправки в ключевые разделы протокола по Северной Ирландии, который, в свою очередь, был частью соглашения о Brexit. Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что Евросоюз даст единый ответ на попытку Великобритании в одностороннем порядке изменить протокол. "Это решение заслуживает сожаления, – сказал Шольц. – Это уход от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией".



Елена Ананьева напоминает: когда Джонсон заключал соглашение о выходе из Евросоюза, он фактически "сдал" Северную Ирландию, оставив эту провинцию в торговой зоне ЕС. "Юнионисты в Белфасте до сих пор крайне недовольны этой уступкой Джонсона – они требуют отмены протокола по Северной Ирландии", – подчеркнула политолог.



Ананьева напомнила: соглашение предполагает, что Северная Ирландия, оставаясь частью Соединенного Королевства, находится в таможенной зоне единого рынка с ЕС. "В экономических делах этот регион подчиняется, кроме законов Великобритании, еще и юрисдикции Евросоюза. То есть таможенная граница Великобритании и ЕС проходит по Ирландскому морю. Таможенный досмотр происходит в портах Северной Ирландии. Разумеется, это затрудняет и задерживает товарообмен между этим регионом и остальной Великобританией", – пояснила специалист.



Аналитик пояснила, что кабинет министров Джонсона в понедельник внес в парламент законопроект о создании в североирландских портах двух коридоров: "зеленого" – для товаров, которые будут идти из основной части Британии только для Северной Ирландии и обратно, и "красного" – для прочих грузов и таможенной очистки товаров, которые идут из Северной Ирландии в ЕС.



"Этим крайне недовольны в Евросоюзе. Там не оставят без внимания демарш Лондона совершенно точно. Скорее всего, ЕС ответит тем, что повысит налоговые тарифы. А Британия, которая так гордится тем, что всегда "отстаивает верховенство права", в данном случае очевидным образом нарушит международный договор", – заявила собеседница.