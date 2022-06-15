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Китай ставит заслон горным агрессорам, - "СП"
09:28 15.06.2022

Китай ставит заслон горным агрессорам
Пекин усиливает границы с Пакистаном, Афганистаном и Индией
Константин Ольшанский
Китай вынужден укреплять военную инфраструктуру в высокогорных провинциях. В том числе вдоль границы с Индией, которая, несмотря на заверения о мире, с 2020 года ведет себя крайне агрессивно. Также китайцы защищаются от угрозы, исходящей от боевиков в Афганистане и Пакистане, сконцентрировавшихся у западных границ страны.

Китай призывает к миру в Ладакхе

Китайские военные в ответ на угрозы со стороны Индии обустраивают плацдарм в Ладакхе - горной системе близ китайско-индийской границы. Граница протяженностью почти 3,5 тысячи километров протянулась высоко в горах, где круглый год царит суровая зима. И сейчас это самая длинная спорная граница между двумя странами в мире.

Обострение вокруг Ладакха произошло в августе 2020 года после того, как индийские войска захватили несколько горных вершин. В ходе военных стычек между военнослужащими двух стран погибло несколько десятков солдат.

К настоящему времени Индия и Китай провели уже 15 раундов военно-дипломатических переговоров для урегулирования конфликта в восточном Ладакхе. Страны договорились не применять огнестрельное оружие на спорной территории для предотвращения эскалации.

В результате переговоров обе стороны завершили процесс демилитаризации на северном и южном берегах озера Пангонг и в районе Гогра. Расстояние между индийскими и китайскими войсками в этом районе сейчас составляет примерно 100 километров.

Китай утверждает, что мир и спокойствие вдоль линии разграничения - ключевой фактор для общего развития двусторонних связей. Вместе с тем Индия продолжала строительство военной инфраструктуры вдоль границы - мостов, дорог и тоннелей. Это позволило бы быстрее перебрасывать даже тяжелую бронетехнику, несмотря на мирный договор.

Индийцы построили новые линии связи, а это указывает на одно - окопались здесь надолго. Кроме того, индийцы намерены развернуть в Ладакхе дополнительную бронетанковую бригаду, говорит специалист по геопространственной разведке Крис Биггерс в интервью изданию Wite. Резко выросла и радиочастотная активность военных.

Китай "замыкает" границу перед носом боевиков-исламистов

Китай, разумеется, был вынужден отвечать на эскалацию. Так, в окрестностях стратегически важного озера Пангонг-Цо в восточном Ладакхе китайские инженерные войска в кратчайшие сроки построили мост - уже второй по счету.

Китай развернул четыре укрепленные артиллерийские позиции вблизи долины Чумби и плато Доклам. Теперь артиллерия прикрывает близлежащие крупные горные перевалы, с которых индийские войска и пытались совершить прорыв через границу сначала в 2017 году, а затем в 2020 году.

Китайские высокогорные авиабазы сейчас есть в Гар-Гунсе, Кашгаре, Хоппинге, Дконка-Дзонге, Линчжи и Пангате. На этих авиабазах также будет увеличена длина взлетно-посадочных полос, сюда направят дополнительный персонал.

Один из крупнейших китайских военных аэродромов в Ладакхе - это Хотан. Ранее тут базировались истребители класса МиГ-21, но в рамках модернизации Вооруженных сил их заменяют на более современные J-11 и J-20.

В Ладакхе строятся новые военные аэродромы, что позволит китайским ВВС выполнять оборонительные функции с меньших высот. Строится и новый аэродром подскока в поселке Ташкурган. Это столица Ташкурган-Таджикского автономного уезда. Высокогорная страна уникальна тем, что расположена близ границ Китая сразу с четырьмя странами - Афганистаном, Пакистаном, Таджикистаном и Киргизией.

Китайские военные власти не скрывают: новый аэродром нужен, чтобы обеспечить безопасность западных границ страны, близ которых действуют радикальные исламистские группировки. Хотя Индия и усмотрела почему-то угрозу для себя.

Новый аэродром в Ташкургане будет достроен, вероятно, в сентябре, сообщает издание Daily Pioneer. Здесь могут быть размещены стратегические бомбардировщики-невидимки H-20. И хотя они должны были заступить на боевое дежурство в 2025 году, сроки решили сдвинуть. Это указывает на то, что Китай считает угрозу, исходящую со стороны боевиков-исламистов, вполне реальной.

Американцы сколачивают новую антикитайскую коалицию

Индия, которая сама дала первый повод к вооруженному противостоянию, теперь же обвиняет Китай в милитаризации Ладакха. Пекущаяся о миротворчестве Индия - член Quad, международной группы с выраженной антикитайской направленностью. В эту группу входят помимо Индии также Австралия, Япония и США - страны, которые всеми способами пытаются остановить военный, экономический и политический рост Китая.

Quad готов даже превратиться в полноценный военный блок, который бы противостоял Китаю. Очевидно, что за этим стоят американцы, которые уже умудрились втянуть Австралию и Великобританию в другую антикитайскую авантюру - блок AUKUS.

О создании AUKUS американский президент Байден объявил сразу после переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, которому поставил военный ультиматум. Ну а доселе тихих и державших нейтралитет австралийцев Байден подкупил обещанием предоставить новые субмарины - сверхтихие и с повышенным запасом хода.

Нацелены они будут против Китая, не скрывают западные страны. Пекин вынужден защищаться.

15.06.2022

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655274480


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