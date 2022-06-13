Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами - очаровательным балбалом и...

11:50 15.06.2022

Анастасия МОКРЕНКО



Фонд Национального исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами. Об этом сообщили в музее.



От имени клуба "Кыргыз тайганы" в дар музею передали каменного балбала тюркского периода и большой керамический кувшин-хум, которые найдены в Чуйской долине.