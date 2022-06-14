 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
12:07 15.06.2022

Дмитрий СЕДОВ | 14.06.2022 В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет
Ответ Радославу Сикорскому

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал "подарить" Украине ядерное оружие. По его мнению, Украина отказалась от ядерного оружия в ответ на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму 1994 г., который Россия якобы не выполнила. "Значит НАТО имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость".

Сикорский не видит, что в статье 1 упомянутого им меморандума говорится о принципах Заключительного акта СБСЕ, который был разрушен агрессией НАТО против Югославии в 1999 году: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

Заключительный акт не помешал Североатлантическому военному альянсу напасть на Югославию. В результате Ялтинско-Потсдамская система международных отношений была разрушена. Напав на Югославию, коллективный Запад принялся радикально "переформатировать" под потребности глобализации весь Старый Свет. Россия не может игнорировать эти изменения.

Желания давно страдающего русофобией Сикорского понятны. Еще во время работы корреспондентом западных изданий он принимал участие в боевых действиях против советских войск в Афганистане, за что получил прозвище Моджахед. Активно поддержал майдан 2013-2014 годов в Киеве. Обучался в Великобритании, считается тесно связанным с СИС. И сейчас, по всей вероятности, за его громким заявлением прячутся англосаксы.

Последствия передачи режиму Зеленского тактического ядерного оружия уже не первый месяц муссируются среди западных политиков. С их точки зрения, применение Украиной атомной бомбы могло бы качественно улучшить положение ВСУ и привести к перелому в ходе военного конфликта. Выказываются и опасения по поводу ответного удара России и разрастания ядерной войны.

В целях изучения реакции Москвы на такой шаг в США уже допущена "утечка информации" о том, что Пентагон тайно отгрузил в распоряжение Киева два тактических заряда.

Шум вокруг "ядерного вопроса" свидетельствует о попытке создания виртуальной реальности, которая затем может быть переведена в фактическое состояние дел. Однако, несмотря на согласие Зеленского отдать свою страну под контроль Польши, население Западной Украины не выражает восторга по этому поводу. Польские войска еще не вошли в Львовскую область в "миротворческих целях", а там уже вспоминают, что делали с местным населением польские "жолнежи" несколько десятилетий назад.

В период принадлежности Галиции и Волыни к Польше в 1920-1945 гг. здесь был распространен жесточайший полицейский террор. Здесь окрепло и встало на ноги украинское националистическое движение ОУН / УПА*, развязавшее геноцид против поляков. Ответ Варшавы оуновцам был немилосердным.

После окончания Второй мировой войны Польша произвела этническую чистку полученных ею территорий и насильно депортировала украинцев из их родных мест. Все это осталось в народной памяти, и в отличие от Зеленского население бывших "кресов" не горит желанием идти "под Польшу". После появления новых старых хозяев ситуация там станет еще более напряженной. И если Варшава рассчитывает сохранить украинский правящий режим, для нее было бы дальновиднее просчитать, будет ли такой режим, вооруженный атомной бомбой (по Сикорскому), выгоден для нее? Судя по тому, какие плоды рождает украинское политическое болото, в Киеве вероятно появление еще более агрессивного режима, готового на любые авантюры. Такой власти ядерные мини-заряды пригодятся. Применять их против России этот режим не решится (ответ очевиден), а возврат западных земель с помощью шантажа ядерной бомбой может показаться привлекательным.

Сикорскому было бы также полезно запомнить высказывание президента РФ В. Путина о том, что Россия не позволит передать киевскому режиму атомное оружие. Подобные заявления значат очень много.

Какими будут последствия для Варшавы, если она заиграется с болезненной идеей Сикорского? Ответ дал председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право "подарить" Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы".

По словам Володина, бывшему польскому министру необходимо "пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655284020


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