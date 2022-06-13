Обнародован состав Национального курултая Казахстана

12:23 15.06.2022

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом от 14 июня 2022 года утвердил состав Национального курултая при Президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в состав Национального курултая вошли:



Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – президент РК, председатель



Карин Ерлан Тынымбайулы – Государственный советник РК, заместитель председателя



Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – президент Республиканского общественного объединения "Клуб главных редакторов", заместитель председателя



Балаева Аида Галымовна – заместитель руководителя Администрации президента РК, секретарь



Члены Национального курултая:



1.Абенов Мурат Абдуламитович – президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" (по согласованию).



2.Акылбай Серик Байсеитулы – председатель Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" (по согласованию).



3.Алтеев Бауыржан Илимшеевич – член общественного совета города Шымкента, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Шымкента" (по согласованию).



4.Амиртаев Азаматхан Сайлауович – президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ Болашақ" (по согласованию).



5.Арыстанбеков Каирбек Тулендиевич – президент Института экономической политики (по согласованию).



6.Аскеров Эмин Халилович – руководитель социальной мастерской "Green Tal", социальный предприниматель школы социального предпринимательства (по согласованию).



7.Аубакиров Токтар Онгарбаевич – космонавт, Халық қаһарманы (по согласованию).



8.Ашимбаев Данияр Рахманович – политолог (по согласованию).



9.Ашимжанов Жанарбек Садыканулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



10.Байменов Алихан Мухамедьевич – председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию).



11.Байрамуков Ислам Ильясович – заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию).



12.Бапи Ермурат Сейтказыулы – общественный деятель, журналист (по согласованию).



13.Басин Вадим Борисович – Қазақстанның Еңбек Ері, заместитель акима Карагандинской области (по согласованию).



14.Баталов Раимбек Анварович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию).



15.Башимов Марат Советович – директор Экспертного института Европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК (по согласованию).



16.Бектаев Али Абдикаримович – председатель Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", депутат Сената Парламента РК (по согласованию).



17.Бектурганов Серик Чингисович – член Общественного совета Костанайской области, заместитель председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол" (по согласованию).



18.Бикебаев Айдын Жолшиевич – председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию).



19.Бисенов Кылышбай Алдабергенович – член Общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК (по согласованию).



20.Больгерт Евгений Андреевич – председатель Попечительского совета Общественного фонда "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" (по согласованию).



21.Борашов Раббим Байбозович – член Общественного совета Мангистауской области, индивидуальный предприниматель (по согласованию).



22.Белла Асланбековна Газдиева– член Общественного совета Акмолинской области, директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК (по согласованию).



23.Гаипов Зулфухар Султанович – председатель Общественного совета города Нур-Султана, директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Высший колледж транспорта и коммуникаций" акимата города Нур-Султана (по согласованию).



24.Губайдуллин Бауыржан Файзоллаулы – член Общественного совета Западно-Казахстанской области, член Союза писателей Казахстана (по согласованию).



25.Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – председатель Ассоциации фермеров Казахстана (по согласованию).



26.Дандыгараева Бибигуль – заместитель директора Государственного центрального музея РК (по согласованию).



27.Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию).



28.Даулетбаева Айгерим Маратбековна – член Общественного совета Жамбылской области, председатель областного Общественного объединения "Жастар мүгедектер одағы" (по согласованию).



29.Дементьева Наталья Григорьевна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Общественного объединения "Русская община столицы" (по согласованию).



30.Джумадильдаев Аскар Серкулович – ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук РК (по согласованию).



31.Досжанова Сауле Магазбеккызы – писатель, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана (по согласованию.)



32.Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – ректор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова (по согласованию).



33.Елгезек Акберен – первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана (по согласованию).



34.Ерниязова Айсулу Алимжановна – председатель Общественного фонда "Лига волонтеров Казахстана" (по согласованию).



35.Ерсайынулы Уайс – общественный деятель, депутат маслихата города Актау (по согласованию).



36.Ертысбаев Ермухамет Кабидинович – председатель Народной партии Казахстана (по согласованию).



37.Есим Гарифолла Кабдыжаппарович – религиовед, философ, абаевед, академик Национальной академии наук РК (по согласованию).



38.Жабагин Максат Кизатович – заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии (по согласованию).



39.Жаканов Илья Жаканович – композитор, писатель, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию).



40.Жанбыршин Едил Терекбайулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



41.Жылкышиев Байдилда – председатель Общественного совета Туркестанской области (по согласованию).



42.Закарья Кунсулу Дальтоновна – генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (по согласованию).



43.Избасов Максим Шафихович – член Общественного совета Атырауской области, ветеран нефтегазового комплекса (по согласованию).



44.Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович – председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" (по согласованию).



45.Илеуова Гульмира Токшалыковна – руководитель Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" (по согласованию.)



46.Кайдарова Диляра Радиковна – директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов РК (по согласованию).



47.Калиев Талгат Бегимович – директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог (по согласованию).



48.Камзабекулы Дихан – доктор филологических наук, академик Национальной академии наук РК (по согласованию).



49.Канай Гульмира Амирхановна – ректор Казахского национального женского педагогического университета (по согласованию).



50.Каниев Берик Сералиевич – председатель Совета директоров АО "Lancaster Group Kazakhstan" (по согласованию).



51.Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – директор Международного фонда по снежным барсам (по согласованию).



52.Кенжеханулы Рауан – исполнительный директор Общественного фонда "Национальное бюро переводов" (по согласованию).



53.Кожахметова Лаззат Таймыровна – член Общественного совета Карагандинской области, руководитель Общественного объединения "Союз многодетных матерей "Talbesik" (по согласованию).



54.Кошанов Ерлан Жаканович – председатель Мажилиса Парламента РК, председатель и руководитель депутатской фракции партии AMANAT (по согласованию).



55.Коянбаев Нурлан Нугманович – креативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (по согласованию).



56.Кривошеев Денис – журналист, экономический обозреватель (по согласованию).



57.Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (по согласованию).



58.Кульжанов Максут Каримович – председатель правления ОО "Республиканская медицинская палата" (по согласованию).



59.Куранбек Сарсен – вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (по согласованию.)



60.Куришбаев Акылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента РК (по согласованию).



61.Курманалиев Каримбек Арыстанбекович – доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук РК (по согласованию).



62.Куттыкадам Сейдахмет – общественный деятель (по согласованию).



63.Кыдырали Дархан Куандыкулы – президент Международной Тюркской академии, председатель правления Акционерного общества "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" (по согласованию).



64.Лодочников Алексей Алексеевич – блогер, домбрист-песенник (по согласованию).



65.Майгельдинов Казбек Омирзакович – председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" (по согласованию).



66.Мамбетбай Қайрат Жолдыбайұлы – общественный деятель, религиовед (по согласованию).



67.Мурадов Ахмет Сейдарахманович – сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" (по согласованию).



68.Нургазиева Бану Ганиевна – президент Гражданского альянса Казахстана (по согласованию).



69.Нуржан Светкали Сабыргалиулы – поэт, филолог (по согласованию).



70.Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – политолог (по согласованию).



71.Нуртаза Самат Русланулы – политолог, блогер (по согласованию).



72.Нурумов Шаймардан Усаинович – председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана (по согласованию).



73.Огай Сергей Геннадьевич –президент ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" (по согласованию).



74.Омарбекова Жанат Ануарбековна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов (по согласованию).



75.Орынбек Айгуль Сатпайкызы – правозащитный деятель (по согласованию).



76.Палинка Надежда Викторовна – корреспондент агентства "Азаттық рухы" (по согласованию).



77.Перуашев Азат Турлыбекулы – председатель Демократической партии "Ак жол", руководитель фракции Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



78.Пириев Аскер Аллавердиевич – председатель филиала РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска" города Нур-Султана (по согласованию).



79.Пулатов Шерзод Аббозович – председатель ОО "Узбекский этнокультурный центр" города Нур-Султана (по согласованию).



80.Рау Альберт Павлович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



81.Рожин Максим Николаевич – журналист, блогер (по согласованию).



82.Рыпаков Денис Сергеевич – председатель Общественного совета Восточно-Казахстанской области, секретарь маслихата ВКО (по согласованию).



83.Сабильянов Нуртай Салихулы – общественный деятель (по согласованию).



84.Сабитова Айнур Алимхановна – руководитель ОО "Национальное волонтерское движение "Акселератор добра: Izgilik elshisi", юрист (по согласованию).



85.Садвакасов Серик Тельманович – член Общественного совета Павлодарской области, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области (по согласованию).



86.Саиров Ерлан Бияхметович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



87.Салжанов Исламбек Тулеубаевич – президент Международного благотворительного фонда "Аltyn Kyran" (по согласованию).



88.Сапарбекулы Абзал – президент НАО "Фонд "Отандастар" (по согласованию).



89.Сарыбаев Серик Абикенулы – писатель, тележурналист (по согласованию.)



90.Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



91.Сатыбалды Азамат – ректор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию).



92.Сахариянов Канат Акылбаевич – генеральный директор ТОО "Media Holding "Atameken Business" (по согласованию).



93.Сельтеев Оразгали Каймолдинович – директор Института евразийской интеграции (по согласованию).



94.Суларов Эдик Джемарович – исполняющий обязанности директора средней школы № 17 села Сортобе Кордайского района Жамбылской области (по согласованию).



95.Сулеймен Олжас Серикбайулы – руководитель проекта Team Qazaqstan (по согласованию).



96.Сулейменова Жулдыз Досбергеновна – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).



97.Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна – председатель Общественного совета Актюбинской области, генеральный директор ТОО "Телерадиокомплекс "Тандем" (по согласованию).



98.Танысбай Ляззат Муратовна – председатель правления АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" (по согласованию).



99.Тау Сырымбек – предприниматель, директор ТОО "DACO-MOTORS" (по согласованию).



100.Тимощенко-Боровикова Анастасия Юрьевна – председатель молодежного крыла республиканского ОЮЛ "Рада украинцев Казахстана" (по согласованию).



101.Толамисов Амангельды Габдылкаримович – член Общественного совета Алматинской области, председатель Общественного фонда "Харекет" по Талдыкорганскому региону, председатель Попечительского совета детского дома "Айналайын" (по согласованию).



102.Толыкбай Максат Оралбекович – главный продюсер национального телеканала QAZAQSTAN, ведущий аналитической программы ASHYQ ALAŃ (по согласованию).



103.Турлыханов Даулет Болатович – президент РОО "Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы" (по согласованию).



104.Турсынгожаев Кайсар Болатбаевич – эксперт по вопросам образования (по согласованию).



105.Уали Берик Уалиевич – председатель правления АО "Агентство Хабар" (по согласованию).



106.Умарова Айман Муратовна – адвокат, соучредитель Общественного фонда "Правозащитники" (по согласованию).



107.Усанова Руфина Касымовна – председатель Общественного объединения "Алматинский областной татарский культурный центр "Туган тель", член Общественного совета Алматинской области (по согласованию).



108.Фазылжанова Анар Муратовна – директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию).



109.Худяков Сергей Герольдович – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор частного учреждения "Институт развития местного самоуправления" (по согласованию).



110.Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" (по согласованию).



111.Шашкова Любовь Константиновна – поэт, переводчик, литературный критик (по согласованию).



112.Шаханов Мухтар – народный писатель Казахстана, поэт (по согласованию).



113.Шибутов Марат Максумович – член Общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог (по согласованию).