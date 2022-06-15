 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
13:24 15.06.2022

ДНЕПРОВ Валентин
15.06.2022
Победы и поражения "русского телевизора".

Суть информационной политики Запада (далее - "продавец") в создании условий, способствующих "менять стеклянные бусы на золото", используя посредников из местных, а когда аборигенов не устраивает ассиметричный обмен, "продавец" переходит на угрозы в стиле "купи кирпич".

Суть российской - дело первично, а слово вторично. Прислушиваемся к специалистам и людям, считающим себя русскими, говорящим и думающим как русские. Ценим золото. Уважительно относимся к "продавцам", но презираем "посредников".
Стратегическая ошибка "продавца" - переход на тон "купи кирпич" под кураж "потому, что могу". Роковая - присвоение Владимиру Путину титула "плохой царь Планеты". "Плохой" - неустойчивое оценочное суждение. По мере расширения ареала достоверной информации - девальвируется, а царь останется. "Продавец" не понял, что, произнося "потому, что могу", пригласил Россию в игру на ее любимом треке - заканчиваем войны на наших условиях, а Кремлю выдал мандат на "действуем по плану, а план - в зависимости от ситуации", вплоть до "увольнения" Зеленского и Байдена.

Провалившийся блицкриг
Стратегия и тактика строились на фантазиях "посредников из ЭХО* кружка Клинтон - Макфола". Суть стратегии - "Россия не рискнет, а если рискнет, то не сможет - ВВП 2%". Суть тактики - "посредники", "испугавшиеся патриоты" и торговцы "евротрусами" вопят: "Все пропало", сеют панику и раскалывают общество.

Не учли, что политику России определяют люди из 90-х, усвоившие: "убогих" игнорируем; беспредельщиков обнуляем; с бандитами воюем или договариваемся, а сталкиваемся со "следователем", принимающим решения под внешним влиянием или по воле продажного начальника, - работаем с внешней силой.
Бегство "посредников" - подарок Кремлю и испытание для телевизора. Кремль избавили от хлопот - отправлять на Колыму или охранять от разгневанных граждан, а телевизор заменил Гозманов на "пацифистов", а бандеровцев на "понимающих Зеленского". Новенькие, попав в атмосферу "сам дурак", тоже прикольные. Главное - не стал соревноваться с телевизором "продавца" на его треке - "набрасываем фейки на вентилятор", а выбрал стратегию "сила в правде". Общество не раскололось, доверие к президенту и уровень поддержки СВО вырос, ток-шоу аудиторию не потеряли, что свидетельствует о провале блицкрига.

Второй этап
Суть стратегии противника - усилить обстрел городов Донбасса и приграничных населенных пунктов РФ, создать иллюзию, что "продавец" готов на переговоры, а Кремль "зашатался". Цель - "активировать резерв из ура-патриотов", а затем под лозунг "Путин слил" вывести "шапкозакидателей" на улицы.

Задача телевизора - напоминать про образ Победы, обозначенный в "ультиматуме" от 15.12.2021 и Указе про СВО, и не уходить от оценки решений правительства, ЦБ и корпораций, исходя из критерия - нацелены на созидание или разрушение солидарного общества.
Замечать: увиливание правительства от наступательной стратегии в экономической войне; ассиметричное распределение тягот войны между богатыми и бедными; атаки "Лондонских бедолаг" на кошельки россиян; пошаговый возврат ЦБ и Минфина к валютной политике мирного времени; озабоченность Москальковой правами "посредников".

Конец второго этапа - освобождение Донбасса и Николаева. Вскроются массовые военные преступления, которые не сможет заболтать "продавец", что ввергнет в шок "пацифистов - заукраинцев", а победы ослабят ура-патриотов и окончательно похоронят идею государственного переворота под лозунгом "Путин слил".

Третий этап
К осени противник осознает, что не готов к жесткому столкновению и длительной экономической войне с Россией и начнет "охоту на ведьм". Козлами отпущения назначат киевских, обвинив в нецелевом расходовании средств, торговле оружием, и "ЭХО-экспертов". Наблюдающие за "посредниками, поселившимися в украинском телевизоре", - Алексашенко, Иноземцев, Гудков, Пономарев, Каспаров, Гуриев, Ходорковский - заметили, что мыслей все меньше, а страха в глазах больше.

Если объявят агентами ФСБ и арестуют за введение в заблуждение Байдена по заданию Путина, то градус информационный повысят, а скорость движения к жесткой понизят.
Если объявят агентами мафии, лгавшими с целью личного обогащения, то градус информационный понизят, а движение к жесткой ускорят.
Задача русского телевизора - держать в тонусе начальство и общество. Напоминать, что Россия - страна-цивилизация, а не "цэ Европа", живущая в эпоху перемен, где главная задача - "возвращать и укреплять".

Слишком долго отступали, поэтому геополитические позиции предстоит возвращать военно-техническими и военными методами, а экономические - за счет расширения сотрудничества с партнерами, разделяющими принципы равноправия, и поставщиками стратегических материалов "из русского списка", способными к объединению для давления на экономики противника.

Днепров Валентин, специально для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
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