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Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:31 15.06.2022

The New York Times
США
15 июня 2022

Исследование: российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции

За первые 100 дней спецоперации Россия заработала на ископаемом топливе рекордные 93 миллиарда евро, пишет The New York Times. В частности, как отмечает автор статьи, рост цен на нефть компенсировал падение нефтяного экспорта.Рост цен на нефть с лихвой компенсировал падение экспорта за первые 100 дней конфликта на Украине.Российская спецоперация на Украине повлекла за собой глобальное осуждение и жесткие санкции - это удар по военной казне Москвы. Однако, как показывает новый анализ, российские доходы от ископаемого топлива, крупнейшей экспортной статьи страны, за первые 100 дней конфликта выросли до рекордных значений. И причиной тому - непредвиденная прибыль на фоне роста цен.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Хельсинки, за первые 100 дней спецоперации от экспорта нефти, газа и угля Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро (97 миллиардов долларов). Примерно две трети этой суммы поступили от нефти, а основная часть остатка - от природного газа.

"Текущая выручка беспрецедентна, потому что беспрецедентны цены, а объемы экспорта близки к рекордно высоким", - сказал аналитик центра Лаури Мюлливирта (Lauri Myllyvirta).

Ранее экспорт ископаемого топлива стал ключевым фактором наращивания российской военной мощи. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году доходы от нефти и газа составили 45% федерального бюджета России. По оценкам исследовательского центра, российские доходы от экспорта ископаемого топлива превышают расходы страны на военные действия на Украине. Это поистине отрезвляющий вывод, ведь инициатива постепенно переходит к России: ее силы сосредоточились на важных региональных целях, а у украинских солдат не хватает оружия.Украинские чиновники вновь призвали страны и фирмы полностью прекратить торговлю с Россией. "Мы просим мир сделать все возможное, чтобы перекрыть Путину и его военной машине всякое финансирование, но это займет слишком много времени", - заявил экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

Украина тоже отслеживает российский экспорт, и Устенко назвал оценку исследовательского центра скромной. Но основной вывод верен: ископаемое топливо финансирует российские боевые действия. "Можно перестать завозить русскую икру и водку, и это хорошо, но этого мало. Надо прекратить импорт российской нефти", - сказал он.

Хотя экспорт ископаемого топлива из России постепенно снижается, поскольку страны и компании не хотят торговать с Москвой, все последствия нивелировал рост цен. Исследование показало, что средняя экспортная цена на российское ископаемое топливо примерно на 60% выше, чем в прошлом году - и это учитывая, что цены на ее нефть примерно на 30% ниже мировых.AdОсобенно тяжело от российской энергии отвыкает Европа - даже при том, что многие ее страны направляют Украине военную помощь. Главное достижение Европейского Союза - это что за первые 100 дней спецоперации он купил на 23% меньше российского газа, чем за тот же период в предыдущем году. Однако по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, доходы Газпрома примерно вдвое выше, чем годом ранее, благодаря высоким ценам на газ.

Европейский Союз также сократил импорт российской сырой нефти - в мае падение составило 18%. При этом выпавшие объемы компенсировали Индия и Объединенные Арабские Эмираты, поэтому общий объем экспорта нефти из России не изменился. Одним из главных импортеров стала Индия: за стодневный период она приобрела 18% российского экспорта.

США тоже нанесли ущерб российским доходам, запретив импорт всего российского ископаемого топлива. Однако США импортируют нефтепродукты из таких стран, как Нидерланды и Индия, которые, скорее всего, содержат российскую нефть, так что эта лазейка остается.Крупнейшим же импортером российского ископаемого топлива за стодневный период стал Китай, опередив Германию, Италию и Нидерланды. Китай импортировал больше всего нефти, крупнейшим же покупателем российского угля стала Япония.

В будущем грядут запреты еще более строгие. В конце прошлого месяца ЕС согласился на эмбарго, под которое попадет примерно три четверти российского импорта, - правда введено оно будет лишь через полгода. Великобритания тоже пообещала к концу года прекратить импорт российской нефти. Но Венгрия, Чехия и Словакия продолжат получать российскую нефть по трубопроводам. Продолжают перевозить ее и европейские и американские суда.

Между тем Европа движется к полному отказу от ископаемого топлива. ЕС поставил перед собой цель нарастить долю возобновляемых источников в выработке энергии до 63% к 2030 году (для сравнения: предыдущая цель составляла 55%).Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками о создании картеля, который установит потолок цен на российскую нефть, примерно равный цене добычи. Это сократит ее доходы от ископаемого топлива, но при этом сохранит поставки на мировые рынки, стабилизирует цены и предотвратит глобальную рецессию, заявила она финансовому комитету Сената.

Украинский советник Устенко сказал, что приветствовал бы такой шаг как временную меру - вплоть до введения полного эмбарго. А разницу между мировыми ценами и предельной ценой на российскую нефть он предложил перевести в фонд восстановления Украины.

"Так мы перекроем русским финансирование, причем почти сразу", – сказал он.

Хироко Табути – репортер отдела климатических исследований. Входила в команду The New York Times, отмеченную в 2013 году Пулитцеровской премией за разъяснительные репортажи. УкраинаРоссияИндияГазпромЕСнефтьAd

Источник - inosmi.ru
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