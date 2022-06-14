Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal

14:22 15.06.2022 The Wall Street Journal

США



На Украину идут миллиарды, и американские официальные лица предупреждают о возможных махинациях и растратах



В США опасаются краж и нецелевого использования военной и экономической помощи, отправленной на Украину, пишет WSJ. Пока неправомерных действий выявлено не было, но это вопрос времени. США не учли ошибки Афганистана, считают эксперты, опрошенные изданием.



Уоррен Стробел (Warren P. Strobel), Гордон Луболд (Gordon Lubold)



Вашингтон – Соединенные Штаты ежедневно отправляют на Украину военную помощь на сумму 130 миллионов долларов. Плюс к этому туда идет экономическая и прочая помощь. По этой причине бывшие и действующие американские чиновники предупреждают о необходимости принять дополнительные меры в целях недопущения краж и нецелевого использования оружия и денежных средств.



С января конгресс при активной поддержке обеих партий выделил на украинский конфликт почти 54 миллиарда долларов. Эта сумма намного превышает объемы американской помощи любой другой стране, в том числе, помощь, направленную в Афганистан на пике проводившейся там американской военной кампании.



Когда 24 февраля Россия начала свою спецоперацию на Украине, а та оказала ей яростное сопротивление, отправка помощи в Киев стала приоритетом для конгресса и Белого дома, но при этом необходимых механизмов контроля создано не было.



"Мы действуем быстро и жестко, и на мой взгляд, у нас нет времени для размышлений на эту тему", – сказал член палаты представителей от Республиканской партии и активный сторонник Украины Майк Роджерс (Mike Rogers), работающий в комитете по делам вооруженных сил.



Противоправных действий пока не выявлено. Правительство украинского президента Владимира Зеленского заслужило немало похвал от США и Европы за то, как оно использует оружие, предоставленное Вашингтоном и НАТО для отражения российского наступления. Украина сталкивается с неослабным давлением со стороны российской армии, которая медленно продвигается вперед в Донбассе, и Киев заявляет, что ему срочно нужны дополнительные западные системы тяжелого вооружения.



В очередной пакет помощи Украине включили небольшую сумму денежных средств для инспекторов Госдепартамента и Американского агентства международного развития (USAID), которые будут осуществлять дополнительный надзор.



При оценке возможных поставок оружия Соединенные Штаты взвешивают "риски противозаконного увода" денежных средств, а также принимают во внимание обстоятельства политического, военного и правозащитного характера, сказал представитель Национального совета безопасности.



Поставки не будут утверждены, если США посчитают, что боевая техника будет использоваться не в соответствии с условиями соглашений о продаже или передаче, добавил этот представитель. "Украинцы заверили нас, что разделяют нашу озабоченность в отношении контроля за оружием".



Поскольку американская техника передается правительству Украины, официальные лица из США почти ничего не знают о том, куда она затем отправляется. Они рассчитывают, что эту информацию им предоставят украинские власти. Администрация отказалась отправлять на Украину американские войска, которые могли бы осуществлять такой надзор.



Поскольку объемы поставок огромны, а контролирующие органы США и НАТО на Украине не работают, люди, участвовавшие в прежних кампаниях по оказанию американской военной помощи, говорят, что проблемы непременно появятся, и это лишь вопрос времени.



"Даже если это благородное дело, кражи обязательно будут. Будет ненадлежащее исполнение обязанностей. Будут случаи протекции. Будут глупые решения. Такова человеческая натура, – сказал специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко (John Sopko), который 10 лет выявлял случаи многомиллионных растрат и краж американских средств в этой стране. – Через пару лет мы непременно будем читать истории о растратах, кражах и злоупотреблениях".



Свою должность Сопко получил только через девять лет после ввода американских войск в Афганистан. Его контрольное подразделение зафиксировало немало случаев, когда дорогостоящие объекты в Афганистане строились плохо, когда проекты не доводились до конца. Его люди помогали выявлять консультантов, обманывавших американское и афганское правительство. Они выяснили, что предназначенные для стабилизации Афганистана средства шли на разжигание конфликта и на помощь талибам*, которые сегодня управляют этой страной.



"Если мы чему-то научились в Афганистане, так это тому, что надзор и контроль необходимы с самого начала", – заявил Сопко.



Официальные лица из украинского посольства в Вашингтоне от комментариев отказались.



Не все деньги из выделенных для Украины 53,6 миллиарда долларов будут переведены напрямую в виде денежных средств. Около 12,5 миллиарда долларов пойдут на пополнение запасов американского оружия, отправленного на Украину по указанию президента Байдена, о чем сообщила исследовательская служба конгресса. Около семи миллиардов долларов пойдет на финансирование развернутых в Восточной Европе американских войск.



С тех пор как Байден занял свою должность, объемы прямой военной помощи Украине составили 5,3 миллиарда долларов. А с того момента как российские войска вошли на украинскую территорию, они составили около 4,6 миллиарда долларов. В объемы поставок входят очки ночного видения, стрелковое оружие, гаубицы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Администрация недавно объявила, что Украина получит четыре высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS.



В прошлом месяце конгресс утвердил, а Байден подписал решение о выделении Украине пакета помощи на 40,1 миллиарда долларов. В эту сумму входит четыре миллиона долларов для нужд генерального инспектора Госдепартамента и один миллиард – на проверку расходования Пентагоном выделенных для Украины средств. На эту работу и подготовку отчета отведено четыре месяца. Сопко отметил необходимость дополнительного контроля и сказал, что в Пентагоне, Госдепартаменте и USAID будут работать не постоянные инспекторы, а временно исполняющие их обязанности чиновники.



Сенатор-республиканец Чак Грассли (Chuck Grassley) в прошлом месяце направил письма генеральным инспекторам в Госдепартамент, USAID и Министерство обороны, в которых потребовал уделить особое внимание контролю за расходованием средств. Он отметил, что конгресс пока не согласовал вопрос о долговременном надзоре.



"Каждый доллар налоговых средств, утраченный в результате расточительства, мошенничества или злоупотребления, это доллар, который нельзя будет эффективно использовать для отражения российского наступления на украинской территории", – сказал Грассли временно исполняющей обязанности генерального инспектора Госдепартамента Диане Шо (Diana Shaw).



Отвечая на письмо Грассли, исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннел (Sean O’Donnell) заявил, что его управление сформировало совместную рабочую группу для надзора за расходами на Украину, в состав которой вошли его коллеги из Госдепартамента и USAID.



Некоторые бывшие и действующие чиновники говорят, что с учетом больших объемов и высоких темпов финансирования нужно создать более влиятельную должность по образу и подобию специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана.



"Украину критиковали за коррупцию еще до начала военных действий, и эта коррупция никуда не делась, – сказал бывший руководящий работник Пентагона и административно-бюджетного управления Марк Кансиан (Mark F. Cancian), ныне работающий в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований. – Если украинские олигархи начнут путешествовать на яхтах на деньги американских налогоплательщиков, двухпартийная поддержка такой помощи просто рухнет".



Сенат отклонил попытку сенатора Рэнда Пола (Rand Paul) предусмотреть в законе о помощи на 40,1 миллиарда долларов, одобренном в мае, должность специального генерального инспектора по Украине, что привело к задержке с его утверждением. Демократические и республиканские лидеры в сенате настояли на немедленном принятии закона.



Сенатор от республиканцев Джон Кеннеди (John Kennedy) внес на рассмотрение другой законопроект, предусматривающий создание должности специального генерального инспектора по Украине. В нем предусматривается выделение на деятельность такого инспектора 20 миллионов долларов из средств, утвержденных конгрессом в качестве помощи Киеву.



Сопко сказал, что работа на посту специального генерального инспектора по Афганистану научила его следующему: "Когда деньги тратятся так быстро … возникает „расходный менталитет". А тревожиться о последствиях можно и потом".



"Поражает то, что люди не учатся на афганских ошибках и не применяют полученный опыт на Украине", – добавил он.



* Талибан – террористическая организация, запрещенная в России Источник - ИноСМИ

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