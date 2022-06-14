Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...

14:24 15.06.2022

Гуаньча

Китай



Байден оправдывает свою экономическую политику тем, что она "меняет жизнь людей". Конгрессмены отвечают: "Чем дальше - тем хуже"



Конгрессмены-республиканцы высмеяли высказывания Байдена о том, что жизнь американского народа "меняется к лучшему", пишет "Гуаньча". Читатели издания считают, что лживая политика Вашингтона приведет страну к гибели.



Чжоу Ибо (周弋博)



Как сообщает New York Post, 14 июня президент США Джо Байден заявил в Пенсильвании, что правительственные расходы на такие проекты, как "Американский план спасения" на сумму 1,9 триллиона долларов в марте прошлого года", а также двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму 1,2 триллиона долларов в ноябре, в настоящее время "меняют жизнь людей". Оба эти проекта, по словам президента, протолкнул в Конгресс именно он. "Я не хочу слышать ложь о том, что (правительство) безрассудно тратит деньги, - заявил он. - (Наша экономическая политика) кладет деньги в карманы трудолюбивых американцев, попавших в беду".



Байден также утверждал, что под его руководством Штаты смогли решить "мировую проблему" инфляции: "Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего Соединенных Штатов, как сегодня". Однако на деле инфляция в США в мае выросла до 8,6%, что значительно выше, чем в среднем по еврозоне, Канаде, Австралии и Южной Корее.



Высказывания Байдена были высмеяны рядом конгрессменов-республиканцев, которые заявили, что жизнь американского народа действительно "меняется", как и сказал президент, но "в худшую сторону".



Некоторые СМИ считают, что это указывает на то, что Демократическая партия Байдена может потерять контроль как минимум над одной палатой Конгресса на промежуточных выборах 2022 года.



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Комментарии:



Лояльный пользователь (忠实网友)

Почему в США так много троллей? Потому что кто язвительнее, у кого острее язык, тот и имеет наибольший потенциал стать президентом. Почему украинский актер смог стать президентом? Потому что у него лучше всех подвешен язык. Пока Байден распыляется в Конгрессе США и других странах Западной Европы, он выигрывает у избирателей, поэтому все остальные западные политики учатся у него.

С другой стороны, в Соединенных Штатах политики беспрестанно болтают до выборов, но стоит им избраться, как за один срок они все разрушают. В настоящее время Соединенные Штаты находятся в беспорядке, но вместо решения реальных проблем они плодят только еще больше говорливых политиков, которые не умеют решать практические задачи и только разглагольствуют в Твиттере.



guan_15719732112713

Общественное мнение о Демократической партии падает все ниже и ниже.



Черный китайский кролик (中华腹黑兔) в ответ guan_15719732112713

Скажу только одно и буду справедлив: судя по деятельности старика Байдена, который утверждает, что имеет 40-летний политический стаж, я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена.



Один лист З осень (一叶Z秋)

Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчета до полного краха, и какая бы политическая партия ни находилась у власти, это не вернет Америку к жизни.



Высокомерный 70 (嚣张70) в ответ Одному листу З осень

Когда президент и его политики коллективно лгут и обманывают народ, стране недалеко до гибели.



guan_16402634951065

Если нынешняя тенденция в Америке, после промежуточных выборов будет ли импичмент президенту? 🤔



Слава богу (感神的恩)

Хотите верьте, хотите нет: американцы возненавидят этого старика, если он уйдет в отставку. Вся жизнь в политике не гарантирует пенсию и спокойную старость, верно?



Сталь Хуайюй (钢铁怀玉)

Несколько предложений:

1. Создать представительство в Соединенных Штатах и развивать экономику туризма;

2. Попытаться внедрить обмороки/конвульсии/припадки/шоковую терапию, как у Байдена, в обиход простых американцев, что, в свою очередь стопроцентно стимулирует частный сектор и улучшит экономическую жизнеспособность Америки;

3. Отдать управление бедными штатами и доминионами, таким как Пуэрто-Рико, Аляска, Луизиана, Миссисипи, другим странам на несколько лет.



Ученый-тюлень (海豹学家)

Ладно, это топливо все равно дешевле Китая, всего около 8,8 юаня за литр.



Выбираю фантазию (丢掉幻想)

Первоначально я надеялся, что вернется Трамп, но эффективность Байдена также невероятно хороша, как теперь выбрать?



Цзы Юй (子愚)

Поддерживаю, при Сонном Джо все становится все хуже и хуже, так держать! Вперед, только вперед!



Цилиндр Чарли (八缸夏利)

"Я никогда не был более оптимистичен в отношении будущего Америки, чем сегодня". - Я тоже так думаю, ха-ха-ха.



Гуси в небе (雁足空悬)

Быть президентом в Соединенных Штатах означает быть более бесстыдным, чем все остальные.



Бай Ся (白夏)

Цель Байдена состояла в том, чтобы создать глобальные проблемы и наказать весь мир, но американский народ не выиграл от этого. Товарищ Трамп все же получше - он в основном занимался американской экономикой, служил американскому народу, уменьшал власть и отдавал приоритет США.



19ma19

Трамп все еще лучше! А Байден слишком любит войны.



Западный ветер-торнадо (龙卷西风)

Несмотря ни на что, я в любом случае хорош, и я буду упрямо кричать об этом!



guan_16530955952520

Байден действительно невероятно хорош в способности сбрасывать с себя ответственность и перекладывать на других вину!



guan_guan

Страна-маяк (насмешл. о США, прим. пер.) явно родилась под несчастливой звездой.



Цзяньхуа (建华)

Становится только хуже, ха-ха-ха!



Теплая зима (暖冬)

Мы не можем винить Байдена. Его первоначальным намерением было использовать НАТО и Европейский союз, чтобы они последовали за США и ввели санкции, которые бы ослабили Россию. К сожалению, Соединенные Штаты и Европа попали в яму обратного эффекта собственных санкций, которую даже Бог не может контролировать. Теперь же Байдену придется идти еще на один срок, чтобы завершить все дела. А вы посмотрите на него - его надо пожалеть. Будьте терпеливыми и милосердными к старику.



Дракон (龙行天下)

Я никогда раньше не стоял перед таким количеством людей как сегодня, заявляю вам это без хвастовства!



Люди счастливы (人在乐途)

Одолжили машины для печатания денег - сократили федеральный дефицит, и на гордость не давит.



К югу от центральных равнин (中原之南)

Включите машины для печатания денег, и скорость выпуска денег тогда превысит уровень инфляции. Вот вам бесплатный экономический совет!



Реалити-шоу Джима Хака (吉姆哈克真人秀)

Очень трудно было привести к власти дряхлого старика, который живет по законам холодной войны. Так что он и правда может смотреть оптимистично в будущее!



Устрица (海蛎子)

Мне прямо нравится его оптимизм.



Cenlng

Разве может этот старый идиот сделать ситуацию лучше?



guan1588888888888888

Как насчет еще такого шага, Байден: реализуем пекинский доллар - один пекинский доллар равен ста американским. ВВП у США сразу поднимется!