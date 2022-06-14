Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана

14:28 15.06.2022

Власти республики считают, что речь идет о частной поездке



Спикер мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов прокомментировал недавний визит первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Россию, где он встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Он заявил, что экс-глава государства посетил Москву как частное лицо.



"Назарбаев политикой на сегодня не занимается. Он, я думаю, поехал как частное лицо. Каждый может поехать в случае необходимости", – заявил Кошанов журналистам в среду, 15 июня.



В то же время спикер нижней палаты парламента отметил, что ему неизвестно, в чем была необходимость визита Назарбаева в Россию.



"У действующей власти нет информации, по какому вопросу был визит", – добавил Кошанов, посоветовав журналистам уточнить этот вопрос у самого Назарбаева или его канцелярии.



Ранее пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что Назарбаев в ходе визита в Москву встретился с Владимиром Путиным. Он поздравил его с Днем России.



Кроме того, стороны обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления отношений между двумя странами.