Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина

15:03 15.06.2022 Яна АМЕЛИНА | 15.06.2022 | Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе?



Северный Кавказ является неотъемлемой частью Российской Федерации, но Турция считает его зоной своих стратегических интересов. В феврале-марте 2022 г. в ряде российских региональных изданий и телеграм-каналов появились материалы о подрывной деятельности Турции на Северном Кавказе, осуществляемой в первую очередь через Турецкий молодежный фонд (TUGVA) и Турецкое агенство по сотрудничеству и координации (TIKA).



Сообщалось, в частности, что в 2021 г. TUGVA организовал около 50 проектов в республиках Северного Кавказа, в которых приняла участие "большая группа молодых россиян". "Эти программы включали в себя разработку видеоконтента на YouTube для виртуального Tugva ТВ (с образцами этого ученического контента можно ознакомиться на данном канале – он не представляет никакого интереса, а число просмотров большинства видео составляет от нескольких десятков до нескольких сотен. – авт.) и практическое обучение иностранным языкам через онлайн-общение в рамках программы The Digital Language Cafe, в дополнение к мастер-классу на платформе YouTube и обучающим курсам по фотографии, новостному редактированию и публикации видео, – конкретизируется в одной из публикаций. – Программы Фонда вызвали интерес у многих молодых людей в России, а их влияние на российскую общественность стало очень значительным (выделено нами. – авт.), особенно в последний месяц Рамадана (с апреля по май 2021 года). С наступлением Рамадана Молодежный фонд Турции оказал финансовую поддержку в размере 5 миллионов долларов примерно 250 исламским религиозным организациям по всей России, а также привлек молодежь, предоставив финансовую помощь в размере одной тысячи долларов каждому участвующему гражданину страны, помимо грантов для поездки в Турцию на срок до двух недель".



В более поздней публикации того же автора основной упор делается на "усиливающуюся активность" TIKA в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии: "Агентство также оказывает влияние на граждан России (выделено нами. – авт.), проживающих в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея и Чечня, а также в Ставропольском крае. Деятельность направлена на "формирование нового мышления" у работающих в российских федеральных и региональных органах власти. При этом агентство не только влияет на мусульман, но и пытается оказывать поддержку христианскому духовенству в республиках Северного Кавказа, где утечки говорят о "попытках выдвинуть некоторых священнослужителей на руководящие должности в церковной иерархии".



Представленные сведения вызывают некоторые вопросы. В чем заключается "очень значительное" влияние TUGVA и TIKA (не имеющих, кстати, представительств в России) на россиян, проживающих в республиках Северного Кавказа? Жители региона массово отказываются от российского гражданства, переходя в турецкое подданство? Повсеместно меняют портреты президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова на изображения Реджепа Тайипа Эрдогана? Сотни исламских религиозных организаций получают миллионы долларов, а российские силовые структуры не обращают на это никакого внимания?.. Такую ситуацию трудно представить.



Показательно, что российские телеграм-каналы, распространяющие эту информацию, ссылаются на материалы оппозиционных турецких журналистов. Степень их оппозиционности действующей власти настолько высока, что эти работники СМИ были вынуждены покинуть родину, поселившись, например, в Стокгольме. Интересы этих антиэрдогановских журналистов (считающих политику действующего президента "радикально-исламистской", а попытку государственного переворота в Турции 15 июля 2016 г. инсценировкой с целью зачистки политического ландшафта) вполне очевидны, чего не скажешь об их российских коллегах. Стоит учесть и тот факт, что в текстах "стокгольмцев" нет прямых (впрочем, и косвенных) ссылок на документы о вышеупомянутых 50 проектах TUGVA, якобы реализуемых на Северном Кавказе, как и сведений о невероятной финансовой помощи российским мусульманским организациям. Наличие таких документов, по всей видимости, также вызывает вопросы.



Впрочем, все это не не означает, что TUGVA вообще никак не связан с Северным Кавказом. Программа The Digital Language Cafe, посвященная углубленному изучению турецкими и иностранными студентами английского и арабского языков посредством Zoom-встреч, вполне могла охватывать и северокавказцев точно так же, как и другие виртуальныые проекты Фонда по освоению практических навыков в сфере культуры, языков, фотографии и т. п.



При этом на официальном сайте Турецкого молодежного фонда удалось найти лишь один проект, прямо говорящий о связи с Северным Кавказом. Это 20-недельная программа Страны и не только, завершившаяся в 2018 г. В рамках этой программы, реализованной в головном офисе TUGVA в Стамбуле, дипломаты, ученые, политики и журналисты делились своим опытом и информацией о конкретных странах со студентами и молодыми специалистами в возрасте от 18 до 35 лет. Последней из двадцати государств стала Россия – о ней 20 апреля 2018 г. рассказал молодежи чеченский журналист и политолог, руководитель сектора кавказских исследований Института российских исследований (RUSEN), проживающий в Турции Сасланбек Исаев.



Следует отметить, что значительная часть программ TUGVA, посвященных спортивной, религиозной, культурной проблематике, социальному служению, патриотическому воспитанию и т. д., реализуется непосредственно на территории Турции, а стипендиальные программы распространяются только на ее граждан. Можно сказать, данный Фонд – это турецкий вариант платформы "Россия – страна возможностей". Если же российская молодежь стремится принять участие в турецких программах по изучению языков и повышению медиаграмотности, это означает, что возможности, имеющиеся внутри региона и страны в целом, не удовлетворяют спрос. Следовательно, и проблема эта не Анкары, а Москвы и ближе – Махачкалы, Грозного, Назрани, Черкесска, Пятигорска, Владикавказа и других кавказских столиц.



А что же TIKA, якобы пытающееся выдвинуть "некоторых священнослужителей на руководящие должности в церковной иерархии" (!): судя по формулировке "руководящие должности" – речь идет о епископах?.. Сомнительность подобных утверждений очевидна для каждого, имеющего хотя бы самое скромное представление о формировании церковной иерархии. В действительности Турецкое агентство по сотрудничеству и координации занимается менее романтическими, но, пожалуй, более важными – для достижения турецких целей в регионе – мероприятиями.



К примеру, 11-13 мая 2022 г. в президентской Национальной библиотеке в Анкаре состоялся второй международный конгресс "Будущее Кавказа", организованный турецким Институтом стратегического мышления и TIKA. Целью конгресса было "обсудить быстрые изменения в международной системе, понять их влияние на Кавказ и прилегающие территории, а также выработать стратегию, ноу-хау и видение будущего, которые обеспечат мир и стабильность в сотрудничестве в этом регионе".



В мероприятии участвовали более 50 послов, дипломатов, преподавателей и специалистов из Америки, Европы, Азии и Африки, а также высокопоставленные партийные лидеры Турции и многочисленные отставные военные. Как указал во вступительной речи президент TIKA Серкан Каялар, Кавказский регион занимает очень важное геополитическое и стратегическое положение. На протяжении всей истории Кавказ был местом встречи в обширном бассейне цивилизаций, являясь воротами между Европой и Азией. Исследования будущего региона необходимы сейчас больше, чем когда-либо, констатировал Серкан Каялар.



На форуме обсуждалось будущее региона на фоне мирового кризиса, вызванного российско-украинским конфликтом, карабахское урегулирование, проблемы Абхазии и Южной Осетии, вопросы экономических отношений, транспортной и энергетической безопасности, перспективы предложенной Анкарой переговорной платформы "3+3" (Россия, Турция, Иран + Азербайджан, Армения, Грузия) и многое другое. Наиболее интересными в контексте северокавказской проблематики представляются секции "Региональные конфликты и пути их разрешения" и "Региональная безопасность и новые горизонты".



Не вызывает удивления, что представительный конгресс рассматривал ситуацию со своей "колокольни" (башни Галата). "Турция – очень важная сила, обладающая привлекательностью для государств и обществ Кавказа", – отметила член президентского Совета по безопасности и внешней политике, профессор Айгюн Аттар. О стратегической важности Кавказа для Турции говорили многие выступавшие. Роль России в регионе, хотя и отдавая ей должное как ведущей региональной державе, оценивали не столь однозначно. Высказывались мнения о взрывоопасности Северного Кавказа и возможности перерастания акций гражданского неповиновения в длительные столкновения. Упоминалось о многочисленных этнических конфликтах, тлеющих в регионе и чреватых переходом в "горячую" фазу. Много говорилось о развитии турецко-кавказских культурных и образовательных связей, в первую очередь по линии общетюркского единства, через деятельность различных неправительственных организаций и по дипломатическим каналам.



"Кавказ является стратегическим регионом не только для нас, но и для других центров силы в мире", – подчеркнул на конгрессе "Будущее Кавказа" председатель комитета по планированию и бюджету турецкого парламента Джевдет Йылмаз, безусловно, имевший в виду и Россию.



Многостраничные отчеты о работе форума заставляют задуматься: когда подобные мероприятия последний раз проходили в нашей стране? Приходится признать, что лет десять назад, да и то не с таким размахом. Научные форумы сменились "общественными" тусовками, аналитику заменил пиар, тогда как главные проблемы Кавказа остались прежними, а некоторые из них, в частности благополучно похороненный десятилетие назад "черкесский вопрос", переживают сейчас второе рождение (не без помощи Турции). Кто именно – TUGVA или TIKA – не позволяет организовать представительный форум кавказоведов в Пятигорске или Владикавказе? А может, отсутствие понимания важности своевременного аналитического обеспечения кавказской политики России?..



Что ж, как бы там ни было, можно объявить виновной Анкару. Пусть турки и дальше говорят про "жизненно важную роль Кавказа" и о том, что будут, как и прежде, проводить свою собственную политику – в регионе и по всему миру. Источник - fondsk.ru

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