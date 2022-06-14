 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:04 15.06.2022

Антон ВЕСЕЛОВ | 15.06.2022 Как разрубить гордиев узел?
О возможностях Конституции, к составлению которой приложил руку МОССАД

Вооруженное вторжение США в Ирак под фальшивым предлогом наличия у этой страны ОМП, гибель огромного количества мирных жителей в результате обстрелов (в том числе с применением запрещенных видов боеприпасов), уничтожение промышленной инфраструктуры, системы образования, медицинского и социального обеспечения и многое другое… Страна с богатейшими запасами энергоносителей и один из региональных лидеров была отброшена в своем развитии на десятки лет назад.

К списку преступлений необходимо отнести и навязанную систему госуправления, которая давала сбои и во время оккупации, а сегодня завела страну в тупик.

Конституция, написанная в 2003 году под диктовку, была составлена таким образом, чтобы не допустить возрождения могущества Ирака и навсегда исключить угрозу для Израиля. К созданию новой Конституции Ирака приложили руку сотрудники МОССАД. Они убедили коллег из ЦРУ, настояв на том, чтобы за основу была взята ливанская модель государственного управления, в которой определено закрепление важнейших постов за определенными конфессиями, кланами и группировками.

Пол Бремер, возглавлявший оккупационную администрацию, поначалу воспринял эту идею как смехотворную. И действительно: если бы кто-нибудь в Сенате США выступил с идеей внести поправки в конституцию, чтобы президентом страны мог стать только белый мусульманин из штата Оклахома и никто другой, его увезли бы на психиатрическое обследование. Однако доводом в пользу "ливанской модели" послужило то, что в самом Ливане такая схема работает неудовлетворительно, а это как раз то, что нужно, чтобы при необходимости парализовать Ирак "в полном соответствии с законом".

Помимо того, что пост президента Ирака законодательно закреплен за курдами, премьер министра – за арабами-шиитами, а председателя парламента и министра обороны – за арабами-суннитами, есть много других юридических нюансов. Иракские правоведы, анализируя сложившуюся ситуацию, разводят руками – выхода из тупика они не видят. А обстановка критическая.

10 октября 2021 года состоялись досрочные парламентсткие выборы, на проведении которых настоял премьер М. Аль-Кязыми. Глава правительства мотивировал свою инициативу необходимостью сбить накал протеста в обществе, но в итоге произошел коллапс государственного аппарата. В новом составе высшего законодательного органа ни одна политическая группировка не смогла обеспечить себе конституционного большинства либо получить поддержку других парламентариев.

По итогам выборов коалиция "Саирун" во главе с М. ас-Садром получила наибольшее количество мандатов – 73 из 329, существенно потеснив шиитские проиранские группировки. Сторонники ас-Садра праздновали победу, но они поторопились: их оппоненты отреагировали энергично, создав новую коалицию под названием "Координационная структура". Сделано это было при участии Тегерана – командующий силами "Кудс" КСИР ИРИ посетил Багдад за полгода не менее пяти раз. Во время встреч с лидерами проиранских группировок и была выработана программа действий с опорой на "конституционные возможности".

Формально процедура выглядит так: парламент должен избрать президента, который в течение двух недель обязан утвердить на пост премьер-министра кандидатуру от крупнейшего блока в парламенте. Затем новый премьер формирует состав Кабинета министров с учетом представительства в парламенте других фракций. Но дьявол кроется в деталях.

Помимо требования к ведущему политическому блоку обеспечить 166 голосов, чтобы претендовать на выдвижение своего кандидата на пост премьера, есть еще одно условие – любое решение парламента считается правомочным при наличии кворума. А его величина составляет две трети от количества депутатов, чем оппоненты и пользуются. Три попытки обсудить кандидата на должность главы правительства окончились одинаково – бойкотом, организованным проиранскими партиями. На заседание 1 апреля прибыли всего 178 депутатов. Не прибыли и многие курдские законодатели, поскольку среди них также возник раскол: представители "Патриотического союза Курдистана" считают, что президентом должен остаться Бархам Салех, а депутаты от "Демократической партии Курдистана" выдвинули на этот пост Ребара Ахмеда.

Еще один важный момент – многопартийность, тоже явный признак работы специалистов МОССАД, которые в свое время запустили популярную в Ливане шутку: встретились два ливанца и создали три партии. Для Ирака это обернулось тем, что сегодня на политической арене насчитывается более 350 партий, движений и группировок. В таком месиве разобраться невозможно. Расчет архитекторов "новой иракской демократии" полностью оправдался. Заложенная в конституции бомба сработала.

С момента выборов прошло восемь месяцев, но в стране отсутствуют полноценные президент, правительство и другие органы власти. Нет государственного бюджета, нет людей, уполномоченных принимать решения и за свои решения отвечать. Движение М. Ас-Садра предпринимало значительные усилия, чтобы выйти из тупика, но безуспешно. Выдвинутая им программа наведения порядка в государстве встретила жесткое сопротивление: как заявил ас-Садр, "Координационная структура" отвергла борьбу с коррупцией, т. к. "из-за этого тюрьмы будут переполнены".

Казалось бы, время вмешаться судебной власти. Федеральный суд Ирака действительно пытался что-то предпринять: потребовал, чтобы законодатели в срок до 6 апреля определились с выбором нового президента, пригрозив в противном случае роспуском и переизбранием парламента. Однако Федеральному суду не хватает полномочий. Согласно закону, распустить парламент может лишь сам парламент, причем за такое решение должны проголосать две трети депутатов плюс один голос. Круг замкнулся.

Последней каплей, исчерпавшей терпение М. Ас-Садра, стало решение Верховного федерального суда заблокировать принятие законопроекта о продовольственной безопасности на том основании, что временному правительству не разрешено вносить законопроекты. Лидер блока "Саирун" обвинил суд в том, что он принимает политизированные решения под влиянием одной трети парламента. В телевизионном обращении М. Ас-Садр заявил: "Теперь они достигли уровня, когда они блокируют принятие законов, которые служили бы интересам народа". Следующим его шагом стало обьявление о переходе в оппозицию, а 10 июня депутаты крупнейшей парламентской фракции подали заявления о сложении с себя депутатских полномочий.

В этой обстановке слова Муктады Ас-Садра о том, что у других партий есть теперь шанс сформировать следующее правительство, звучат зловеще.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655294640


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