Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным

15:24 15.06.2022

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении потребовал от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ответа на поступающие жалобы о том, что у части бойцов нет достаточного количества средств индивидуальной защиты.



По словам Зеленского, доклады, которые он получает, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.



"Я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты... Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях по данному вопросу", - отметил украинский лидер.



Инна Васейкина