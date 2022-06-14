Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти

15:32 15.06.2022

Шамши Калдаякову посмертно присвоили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Zakon.kz.



За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Калдаякову Шамши – композитору (посмертно), – говорится в указе.



Указ вводится в действие со дня подписания.



Анастасия Стативкина