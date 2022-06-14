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15:32 15.06.2022
Шамши Калдаякову посмертно присвоили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Шамши Калдаякову высшей степени отличия – звания "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Zakon.kz.
За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" Калдаякову Шамши – композитору (посмертно), – говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Анастасия Стативкина