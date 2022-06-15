 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
21:06 15.06.2022

Версия для печатиОбсудить на форумеСи Цзиньпин допустил использование армии в особых "действиях невоенного характера"
Владимир Скосырев

15.06.2022

Cи Цзиньпин – за защиту суверенитета Китая всеми возможными способами.

Председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий Центральный военный совет, подписал приказ, служащий правовой базой "нестандартных акций" вооруженных сил. Распоряжение вступило в силу 15 июня. СМИ США расценили это как начало подготовки к воссоединению Тайваня с Китаем по образцу действий РФ в Украине. Пресса КНР не комментирует приказ, но подчеркивает, что США собираются в июне увеличить поставки оружия на остров с целью поощрить сепаратистские силы.

Как уже писала "НГ" (см. номер от 13.06.22), министр обороны КНР Вэй Фэнхэ после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре заявил, что Китай будет сражаться против провозглашения Тайванем независимости до победного конца.

С тех пор атмосфера продолжала накаляться. Пекину стало известно, что к концу июня США и Тайвань намерены завершить стратегический диалог. Его цель – увеличить поставки американского оружия на остров и вдохновить сепаратистские силы на Тайване.

Сун Чжунпин, китайский военный эксперт и комментатор, говорит, что этот диалог носит открыто провокационный характер. Раньше США придерживались так называемой политики двусмысленности в тайваньском вопросе, не раскрывая, будут они воевать в защиту Тайваня или нет. Теперь становится ясным, что Вашингтон отказывается от этого подхода, то есть делает ставку на применение силы.

Военные специалисты, обсуждая возможные сценарии боевых действий, указывают на коренное различие в положении Тайваня и Украины. Для того чтобы захватить остров, китайским войскам придется форсировать Тайваньский пролив. Но и по поводу статуса этого водного пути между КНР и Тайванем, а также его покровителем – США вспыхнула ожесточенная полемика. МИД Китая заявил, что Поднебесная обладает суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией над проливом. Представитель МИДа Ван Вэньбинь сказал, что позиция КНР основана на Конвенции ООН по морскому праву и китайских законах. Тайваньский пролив – это не часть открытого моря. Те, кто толкует о международных водах, занимаются, по словам Вана, антикитайскими манипуляциями.

Как передает Bloomberg, Китай и раньше на встречах с США оспаривал статус пролива, стремясь воспрепятствовать регулярным рейдам американских военных кораблей. Ответом на выступление Вана стала реплика представителя Госдепартамента Неда Прайса. Он утверждал, что пролив – это международные воды. Следовательно, там в соответствии с международным правом существует свобода навигации и полетов в небе. По его словам, США будут продолжать "летать, плавать и действовать в районах, где это позволяет международное право. Это относится и к транзиту через Тайваньский пролив". В аналогичном ключе прокомментировал спор премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан. Пролив, заявил он, – это отнюдь не китайское внутреннее море.

На этом тревожном фоне смысл приказа Си Цзиньпина превращается в головоломку. Как следует из изложения этого документа газетой "Жэньминь жибао", центральным органом ЦК КПК, речь идет "об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе. Свод положений, состоящий из шести глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года".

Американский репортер Эндрю Торнбрук признается, что, поскольку не было разъяснений того, что значат "действия невоенного характера", остается строить догадки. Китайские и российские чиновники называют события в Украине специальной военной операцией. Возможно, пишет Торнбрук, Си собирается действовать в том же духе и создает юридическую базу, которая позволит вступить в бой с противником, не называя конфликт войной. Не исключено, что новация касается Тайваня или усиления контроля Китая над Южно-Китайским морем или Океанией.

В беседе с "НГ" Павел Каменнов, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "В принципе китайцы и раньше отрабатывали применение вооруженных сил для невоенных целей. Речь шла, в частности, о помощи при стихийных бедствиях. А сейчас они хотят использовать вооруженные силы для решения политических задач. Это новый момент. Стоит напомнить, что Китай имеет опыт воссоединения с материком Гонконга и Макао. Китай получил эти территории без применения вооруженных сил. И с Тайванем Китай не заинтересован в решении этой задачи вооруженным путем. Руины Тайваня никому не нужны. Тайвань нужен Китаю в том виде, в каком он находится сейчас. У него развитая экономика, он крупнейший поставщик чипов и других электронных устройств. Кроме того, объем товарооборота между Китаем и Тайванем в 2021 году составил 320 млрд долл. На материке более 1 млн тайваньцев имеют свой бизнес. Близкое к этому количество китайских граждан работает на Тайване. Так что Китай заинтересован в мирном воссоединении. Но не исключается применение армии без применения огневых средств".

Источник - НГ
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