Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова

21:09 15.06.2022

Тегеран и Ашхабад забыли старые обиды

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



15.06.2022

Эбрахим Раиси считает значимым визит в Иран Сердара Бердымухамедова.

В Тегеране, в дворцовом комплексе Саад-Абад 15 июня состоялись переговоры президентов Ирана Эбрахима Раиси и Туркменистана – Сердара Бердымухамедова, по итогам которых стороны заявили о готовности подписать соглашение о сотрудничестве на ближайшие 20 лет. Иран также готов возобновить экспорт туркменского газа по магистральному газопроводу Корпедже-Курткуи, и более того, выплатить долг в размере 1,8 млрд долл. Таким образом Ашхабад и Тегеран вытащили двусторонние отношения из многолетней стагнации, в которой страны оказались после разрыва газового соглашения в 2016 году.



Второй официальный зарубежный визит президента Сердара Бердымухамедова в Иран более чем логичен и полностью соответствует как тактике, так и долгосрочной стратегии внешней политики Туркменистана, тем более в современных условиях. Эксперты назвали первые шаги молодого туркменского президента на внешнеполитической арене довольно успешными. Напомним, что первый официальный визит он совершил в Россию на прошлой неделе. Третьей страной, которую Бердымухамедов-младший намерен посетить с официальным визитом, станет Саудовская Аравия. По мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета, эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, "выбранный маршрут не случаен и указывает, что место Запада в списке приоритетов Ашхабада пока не обозначено". "На фоне санкционного режима совершить первый визит в Россию – это можно расценить как некий вызов Западу. С точки зрения публичной политики это демонстрация самостоятельности страны, подтверждение нейтралитета и определенный прагматизм", – сказал "НГ" Князев. По словам эксперта, существует высокая заинтересованность туркменской стороны в наращивании товарооборота, особенно в том, что касается продовольствия. Для Туркменистана это острая потребность. В Москве Бердымухамедов хотел получить подтверждение, что Россия продолжит покупать определенное количество туркменского газа – возможно, в обмен на продовольственные товары, в первую очередь зерно. Тем более что у Туркменистана есть опыт взаиморасчета в условиях отключения страны от системы SWIFT. Похожая повестка и с Ираном.



Как отметил президент Эбрахим Раиси, "визит президента Сердара Бердымухамедова может стать поворотной точкой в отношениях двух стран". По его словам, за последнее время сотрудничество Ирана и Туркменистана вышло на новый уровень, особенно в области транзита природного газа, и призвал к развитию сотрудничества в областях экономики, воды и энергетики. "Ашхабад и Тегеран серьезно настроены на развитие отношений и готовы подписать документ о сотрудничестве между странами на ближайшие 20 лет", – заявил Раиси.



Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков, комментируя "НГ" сотрудничество в области газа, отметил, что имелось ввиду подписанное недавно трехстороннее соглашение между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном о своп-продаже туркменского газа в Азербайджан. "Смысл этого соглашения состоит в том, что Иран закупает у Туркменистана газ для своих энергодефицитных северо-западных провинций и возмещает такой же объем газа Азербайджану на северо-западной границе Ирана (см. "НГ" от 06.06.22). Азербайджан таким образом получает недостающие сейчас объемы газа для исполнения своих экспортных обязательств в рамках экспортного трубопроводного проекта TANAP/TAP по поставкам азербайджанского газа в Турцию и страны Южной Европы. Фактически минуя всевозможные препоны, туркменский газ таким образом все же попадает в Европу, пусть и под видом азербайджанского (см. "НГ" от 28.10.21). Изначально соглашение о таком свопе оговаривало поставки в Азербайджан 1,5 млрд куб. м туркменского газа, но совсем недавно было пересмотрено в сторону удвоения объемов, что полностью покрыло текущий дефицит экспортных обязательств Азербайджана по проекту TANAP/TAP. Более того, по словам высокопоставленного азербайджанского чиновника, Азербайджан готов принять по этой схеме до 15 млрд куб. м туркменского газа. Таким образом, туркменский газ, не имея своего газопровода, уже экспортируется в Европу", – сказал Айтаков.



Впрочем, Иран готов не только увеличить объемы своповых поставок газа, но и возобновить разорванный в 2016 году контракт на поставку туркменского газа в Иран, а также вернуть долг Ашхабаду за ранее поставленный туркменский газ. Об этом заявил по итогам переговоров министр нефти Ирана Джавад Оджи. Напомним, что в конце 2016 года произошел публичный скандал между Тегераном и Ашхабадом из-за неуплаты за поставленный туркменский газ. Туркменистан, столкнувшись с финансовым кризисом, требовал от Ирана погасить образовавшуюся в 2007–2008 годах задолженность в размере 1,8 млрд долл. В то время Иран из-за аномальных холодов был вынужден увеличить объемы поставок газа. Ашхабад, воспользовавшись нестандартной ситуацией, многократно увеличил цену на дополнительные объемы топлива до 360 долл. за тысячу кубометров газа против законтрактованных 40 долл. за тысячу кубометров. В Тегеране это расценили как шантаж и обвинили Ашхабад в невыполнении контракта. Не получив денег, "Туркменгаз" закрутил вентиль на туркменско-иранском газопроводе, а дело передали в Международный арбитражный суд. Судя по всему, окончательного вердикта до сих пор не было, и стороны решили пойти на мировую. Иранский министр также предложил Туркменистану рассмотреть возможности иранских компаний по разработке нефтегазовых месторождений, в сфере технических и инженерных услуг, строительства нефтехимических установок, а также поставки продуктов нефтехимии и катализаторов, необходимых в отрасли. Об этом сообщил туркменский ресурс Orient.



На переговорах также обсуждались и вопросы Каспия. "Туркменистан готовится принять VI Каспийский саммит, который из-за пандемии неоднократно откладывался. И только благодаря волевому усилию туркменских властей должен пройти в очном формате осенью этого года. При этом основополагающий документ всего каспийского процесса – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря до сих пор не ратифицирована Меджлисом (парламентом) Ирана. В связи с этим у Туркменистана, как у организатора и принимающей стороны предстоящего саммита, есть все основания беспокоиться о его существенных результатах, в идеале это провозглашение вступления Каспийской конвенции в силу. Эта тема обсуждалась и во время визита Сердара Бердымухамедова в Москву, и заняла особую роль в переговорах в Иране. Для туркменской стороны, которая очень любит всякий символизм, вступление конвенции в силу или провозглашение этого факта в период председательства страны и организации ею саммита (причем на территории Туркменистана) будет несомненной дипломатической и политической удачей. Поэтому цена визита в Иран довольно высока", – полагает Сердар Айтаков.