The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине

22:04 15.06.2022

Двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.



"Оба попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом, на северо-востоке, на прошлой неделе", - сообщает издание со ссылкой на "их товарищей".



По имеющейся информации, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые "служили добровольцами".



Газета отмечает, что знакомые американцев не нашли их тел после боестолкновения и сделали вывод, что их поймали. Подозрения по этому поводу подтвердились, когда "в российском Telegram-канале появилось сообщение, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом", говорится в материале.



9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.



Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.



Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наемники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.