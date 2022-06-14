Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей

23:40 15.06.2022

Футболисты молодежной сборной Узбекистана победили команду Японии и вышли в финал Кубка Азии U-23, сообщает "Газета.uz".



Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Японии в полуфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 15 июня на стадионе "Миллий" ("Бунедкор") в Ташкенте, завершился со счетом 2:0.



На 60-й минуте встречи счет открыл полузащитник Жасур Жалолиддинов, отправивший мяч в ворота соперника из-за пределов штрафной (видео). На 89-й минуте нападающий Хусайн Норчаев поставил точку в игре.







В финале подопечные главного тренера Тимура Кападзе встретятся с Саудовской Аравией U-23, которая в другом полуфинальном матче победила молодежную команду Австралии (2:0). Матч за титул чемпионов Азии состоится 19 июня в 18:00 на стадионе "Бунедкор".



Из-за закрытия стадиона для местных зрителей фанаты Узбекистана наблюдали за матчем на большом мониторе, который был установлен рядом с "Бунедкором".



За матчем на стадионе наблюдали президент Ассоциации футбола Узбекистана, глава СГБ Абдусалом Азизов, министр развития спорта Адхам Икрамов, зять президента Отабек Умаров, бывший капитан национальной сборной Одил Ахмедов и другие.



В другом полуфинале Саудовская Аравия победила Австралию со счетом 2:0.







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Сборная Узбекистана наказана за поведение своих болельщиков.



Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) вынес решение по матчу Кубка Азии между молодежными сборными Узбекистана и Ирака. Из-за поведения болельщиков, бросавших на поле камни, полуфинальный матч с участием сборной Узбекистана пройдет без зрителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Напомним, что 11 июня на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте прошел футбольный матч между молодежными сборными Узбекистана и Ирака в рамках розыгрыша Кубка Азии. На 12-й минуте матча арбитр показал вратарю сборной Узбекистана красную карточку и назначил пенальти, что вызвало возмущение у болельщиков. Они стали забрасывать поле пластиковыми бутылками, стаканчиками, а также кусками бетона от трибун.







В результате пострадал 30-летний фотокорреспондент, которого унесли с поля на носилках. Ему оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. Он был выписан в тот же день. Позже корреспондент заявил, что не имеет претензий к человеку, бросившему камень. В ходе расследования данного дела было задержано 47 человек.



Из-за этого инцидента Ассоциация футбола Узбекистана заплатит штраф в 50 тысяч долларов. Кроме того, на полуфинал Кубка Азии между командами Узбекистана и Японии не допустят наших болельщиков в то время, как японцев смогут поддержать до 500 человек.



Вратарь сборной Абдувахид Нематов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 долларов.



В числе других прегрешений узбекских футбольных чиновников:



- переполненность стадиона

- проходы между трибунами не были свободными, зрители сидели в проходах и на лестницах

- не работала система подсчета болельщиков на трибунах

- не смогли обеспечить доступ на стадион только болельщикам, имеющим билеты

- не смогли обеспечить нормальный досмотр, на стадион были пронесены запрещенные предметы



"Решение уникально тем, что АФК добровольно ограничила проход для зрителей на полуфинал своего второго по значимости турнира. То есть проступок был настолько серьезен, что в АФК готовы провести важный матч при пустых трибунах, чем простить организаторов", – отметил известный футбольный эксперт Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум".



Напомним, что около стадиона "Пахтакор" произошла и другая конфликтная ситуация. Журналисты телеканала Sevimli рассказали об избиении со стороны сотрудников органов внутренних дел. По их словам, правоохранители не дали им взять интервью у футболистов, хотя у них были необходимые разрешения. "Нам по***, что вы пресса. Мы выполняем задание", отметили сотрудники ОВД. Затем они "скрутили" одного из журналистов и начали его пинать, бить дубинкой.



В МВД опровергли причастность правоохранителей к избиению журналистов. По версии министерства, они пострадали из-за потасовки в толпе, которая пыталась пройти на стадион.