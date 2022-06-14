 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.06.2022
23:40  Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
22:42  Прокурорский Нурлан Сулайманкулов возглавил управление контроля исполнения решений Администрации президента Киргизии
22:04  The Telegraph: двое экс-военных США попали в плен во время боевых действий на Украине
21:09  Иран вернет Туркменистану старый долг за газ, - Виктория Панфилова
21:06  США заподозрили Китай в подготовке спецоперации на Тайване, - Владимир Скосырев
15:32  Казахский композитор Шамши Калдаяков стал "Героем труда". Спустя 30 лет после смерти
15:24  Зеленский вступил в открытую конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным

15:04  Как разрубить гордиев узел? Ирак против Моссада, - А.Веселов
15:03  Фантом пантюркизма. Кто мешает активной политике России на Кавказе? - Яна Амелина
14:28  Цель визита Назарбаева к Путину оказалась секретом для Нур-Султана
14:24  Чжоу Ибо: Отсчеет до краха США уже включен...
14:22  Украина: Афган ничему не научил АмерВласти, - Wall Street Journal
13:31  Российские доходы от продажи нефти резко выросли, несмотря на санкции, - Хироко Табути
13:24  Информационная война и "большой телевизор", - В.Днепров
12:23  Обнародован состав Национального курултая Казахстана
12:07  В случае появления у Украины ядерного оружия ее и Польши, как и всей Европы, не станет, - Д.Седов
11:50  Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами - очаровательным балбалом и...
10:42  Токаев: Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой))
10:28  SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние годы
09:28  Китай ставит заслон горным агрессорам, - "СП"
08:25  Шотландия меняет свои законы в попытке уйти от Лондона
08:13  Поучительный урок украинской истории, - Захар Прилепин
07:46  Как России "перепрошить" массовое сознание украинцев, - Рафаэль Фахрутдинов
07:39  В Кыргызстане за перевозку наркотиков задержан сотрудник МВД Таджикистана
07:24  КазАтлеты Денис Полубояринов, Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды стали ЧМ по штанге
00:12  Израиль пообещал разбомбить дворец Асада
00:06  Глава шиитского блока Муктада Садр устроил в Ираке "политический театр", - Р.Мустафин
Вторник, 14.06.2022
21:55  Грядет рекордный скачок цен: из-за санкций ситуация с нефтью в мире критическая
21:30  Канцелярию президента Казахстана возглавил Бакыт Сариев
21:20  В Казахстане упразднена должность Госсекретаря. Карин стал - Госсоветником
21:03  Еврозаглушка на русский газ – глухой номер, - Вл.Михеев
21:01  В условиях стирания грани между войной и миром, - А.Дудчак
15:42  Водители творят все, что хотят. Мирзиеев о ситуации на дорогах Ташкента
15:40  Узбекистан обсуждает с "Росатомом" вопросы оптимизации стоимости строительства АЭС
15:38  Франция ввязалась в битву за украинский урожай
15:36  Поклонскую назначили советником генпрокурора России
15:35  Европа обсуждает новые газовые маршруты
15:17  Минтруд Казахстана опроверг информацию о снижении пенсионного возраста
15:11  Fox News: Байденфляция принесет Америке множество трудностей, включая высокие цены для американцев
15:06  Чэн Явэнь: Россия так и не стала Западом. Причина проста
15:04  Операция "Лемминги". Как ЦРУ превратило Европу в жертвенное пространство, - Н.Стариков
15:02  Соединенные Штаты. Гнилое величие гегемона, - Сергей Кожемякин
15:00  Блокада России у Америки не получилась
14:36  Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия
14:33  В Госдуме РФ предложили отозвать признание независимости трех стран
14:07  Экс-вице-премьер Жылдыз Бакашова возглавила Национальный исторический музей Кыргызстана
13:25  Во втором туре Эрдоган может проиграть любому, - И.Субботин
13:07  Foreign Affairs: Вот он - подлинный конец Pax Americana
13:03  Хорог. Смутьяны на службе дьявола, - Фируз Идрисов
12:59  Премьер Жапаров: Какие гарантии власти Кыргызстана дают инвесторам и... какой дурак им поверит?
12:56  Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сдвигается за горизонт. Из-за Анкары. - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Кубок Азии U-23: Узбекистан победил Японию и вышел в финал. Матч прошел без узбекских зрителей
23:40 15.06.2022

Футболисты молодежной сборной Узбекистана победили команду Японии и вышли в финал Кубка Азии U-23, сообщает "Газета.uz".

Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Японии в полуфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 15 июня на стадионе "Миллий" ("Бунедкор") в Ташкенте, завершился со счетом 2:0.

На 60-й минуте встречи счет открыл полузащитник Жасур Жалолиддинов, отправивший мяч в ворота соперника из-за пределов штрафной (видео). На 89-й минуте нападающий Хусайн Норчаев поставил точку в игре.



В финале подопечные главного тренера Тимура Кападзе встретятся с Саудовской Аравией U-23, которая в другом полуфинальном матче победила молодежную команду Австралии (2:0). Матч за титул чемпионов Азии состоится 19 июня в 18:00 на стадионе "Бунедкор".

Из-за закрытия стадиона для местных зрителей фанаты Узбекистана наблюдали за матчем на большом мониторе, который был установлен рядом с "Бунедкором".

За матчем на стадионе наблюдали президент Ассоциации футбола Узбекистана, глава СГБ Абдусалом Азизов, министр развития спорта Адхам Икрамов, зять президента Отабек Умаров, бывший капитан национальной сборной Одил Ахмедов и другие.

В другом полуфинале Саудовская Аравия победила Австралию со счетом 2:0.



*****

Сборная Узбекистана наказана за поведение своих болельщиков.

Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) вынес решение по матчу Кубка Азии между молодежными сборными Узбекистана и Ирака. Из-за поведения болельщиков, бросавших на поле камни, полуфинальный матч с участием сборной Узбекистана пройдет без зрителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что 11 июня на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте прошел футбольный матч между молодежными сборными Узбекистана и Ирака в рамках розыгрыша Кубка Азии. На 12-й минуте матча арбитр показал вратарю сборной Узбекистана красную карточку и назначил пенальти, что вызвало возмущение у болельщиков. Они стали забрасывать поле пластиковыми бутылками, стаканчиками, а также кусками бетона от трибун.



В результате пострадал 30-летний фотокорреспондент, которого унесли с поля на носилках. Ему оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. Он был выписан в тот же день. Позже корреспондент заявил, что не имеет претензий к человеку, бросившему камень. В ходе расследования данного дела было задержано 47 человек.

Из-за этого инцидента Ассоциация футбола Узбекистана заплатит штраф в 50 тысяч долларов. Кроме того, на полуфинал Кубка Азии между командами Узбекистана и Японии не допустят наших болельщиков в то время, как японцев смогут поддержать до 500 человек.

Вратарь сборной Абдувахид Нематов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 долларов.

В числе других прегрешений узбекских футбольных чиновников:

- переполненность стадиона
- проходы между трибунами не были свободными, зрители сидели в проходах и на лестницах
- не работала система подсчета болельщиков на трибунах
- не смогли обеспечить доступ на стадион только болельщикам, имеющим билеты
- не смогли обеспечить нормальный досмотр, на стадион были пронесены запрещенные предметы

"Решение уникально тем, что АФК добровольно ограничила проход для зрителей на полуфинал своего второго по значимости турнира. То есть проступок был настолько серьезен, что в АФК готовы провести важный матч при пустых трибунах, чем простить организаторов", – отметил известный футбольный эксперт Алишер Никимбаев в своем Telegram-канале "Футболиум".

Напомним, что около стадиона "Пахтакор" произошла и другая конфликтная ситуация. Журналисты телеканала Sevimli рассказали об избиении со стороны сотрудников органов внутренних дел. По их словам, правоохранители не дали им взять интервью у футболистов, хотя у них были необходимые разрешения. "Нам по***, что вы пресса. Мы выполняем задание", отметили сотрудники ОВД. Затем они "скрутили" одного из журналистов и начали его пинать, бить дубинкой.

В МВД опровергли причастность правоохранителей к избиению журналистов. По версии министерства, они пострадали из-за потасовки в толпе, которая пыталась пройти на стадион.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655325600


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июня 2022 года №927
- Кадровые перестановки
- Интеллектуальное пространство "Jana Qazaqstan" начало свою работу в столице
- Рост экономики Казахстана за 5 месяцев составил 4,6%
- В Правительстве рассказали, как будут развивать медицинскую и фармацевтическую промышленность
- О назначениях и отставках в Администрации президента
- 14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2022г. составил 105,9%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года №384
- Как улучшить работу маслихатов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  