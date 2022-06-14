Российско-китайский товарооборот приближается к 200 миллиардам долларов

00:14 16.06.2022 Санкции против РФ не повредят росту торговли гражданской продукцией



Анатолий Комраков



План удвоения товарооборота России с Китаем, о котором объявлял четыре года назад премьер Дмитрий Медведев, может быть успешно реализован и в условиях санкционной войны против РФ. Расчеты экспертов Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей показывают, что планка взаимной торговли в 200 млрд долл. может быть преодолена к 2024 году. Россия будет поставлять в Китай во все увеличивающихся масштабах не только углеводороды, оборудование для атомных станций, рыбу, но и... сено. В ответ Поднебесная будет наращивать поставки оборудования, автомобилей и бытовой техники, замещая продукцию из Евросоюза.



В ноябре 2018 года на встрече глав правительств РФ и КНР тогдашний премьер России Дмитрий Медведев заявил, что уровень товарооборота между двумя странами в 200 млрд долл. уже вполне достижим. Немалый вклад в преодоление этого арифметического показателя будет вносить и высокая глобальная инфляция доллара.



В начале февраля 2022 года в рамках переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином была принята "дорожная карта" по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд к 2024 году. Подготовить такой план российское руководство давало задачу правительству еще в ноябре 2019 года, но ковидные ограничения (которые еще не до конца сняты в КНР) внесли свои коррективы. С конца февраля условия мировой торговли также изменились, западные страны, введшие против РФ небывалые ограничения, грозят Китаю вторичными санкциями. Однако эксперты полагают, что план будет выполнен.



Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год составил 140,7 млрд долл., это рост на 35,2% по сравнению с 2020 годом и около 26% по сравнению с доковидным 2019-м. Экспорт из РФ составил 68 млрд, а импорт в Россию из Китая увеличился до 72,7 млрд долл. Кстати, у китайцев своя методика подсчета, они уверены что товарооборот в 2021 году составил 146,9 млрд, а Си Цзиньпин даже говорил, что к 2024 году торговля вырастет до 250 млрд долл.



По "дорожной карте" совокупный прирост экспорта России в Китай составит 48 млрд долл., в том числе ожидается рост поставок энергетических товаров до 60 млрд к 2024 году.



Эксперты Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) подсчитали, что прирост экспорта в базовом сценарии составит 36 млрд долл., из которых 20 млрд приходятся на сырьевой экспорт и 16 млрд – на несырьевой неэнергетический экспорт. На прирост экспорта повлияет как среднесрочный тренд на удорожание стоимости энергоносителей, промышленных металлов и лесопромышленной продукции, так и физическое увеличение экспорта в результате роста поставок трубопроводного газа и реализации совместных проектов в поставках СПГ и химической продукции. В несырьевом неэнергетическом экспорте основной вклад внесет рост поставок металлургической продукции и АПК (где добавится по 4 млрд ежегодных продаж). Прирост поставок российской машинотехнической продукции эксперты РАСПП оценили в 2 млрд долл.



Рост импорта из КНР там оценивают с 72 млрд до 100–105 млрд долл., что будет возможно в основном благодаря увеличению поставок машин и оборудования, продукции химической и легкой промышленности. "Рост импорта будет прежде всего связан с промышленным оборудованием, расходными материалами и комплектующими. Китай будет первым выбором по замещению выпадающих объемов импорта", – пояснил "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.



Он уверен, что корректировка плана по достижению 200 млрд долл. будет носить сугубо технический характер, поскольку место крупных китайских контрагентов легко займут малые и средние предприятия, которые не будут так плотно интегрированы в мировые рынки.



В 2021 году доля нефти и нефтепродуктов составила 67,5% в российском экспорте. РФ выступает в качестве ведущего экспортера нефти в Китай, уступая только Саудовской Аравии. В 2021 году физический объем экспорта нефти в Китай уменьшился по сравнению с 2020-м на 4,8%, составив 79,6 млн т, но стоимостно вырос на 45,5%, до 40,3 млрд. В РАСПП считают, что в ближайшие годы вероятно увеличение физических объемов поставки нефти в Китай до 90 млн т, что даст рост в деньгах на 5 млрд ежегодно до 45 млрд долл. Также предполагается рост поставок газа и угля, что даст ежегодную прибавку в 20 млрд долл.



Согласно прогнозам Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе Россия сможет удвоить показатель экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России в Китай, который в прошлом году составил 17,4 млрд. Кроме поставок на действующие и строящиеся АЭС оборудования, надежды связываются с продажей в Поднебесную стальной продукции, от которой отказалась Европа (туда поставлялось почти 4 млн т), а также пиломатериалов, меди, продукции химической промышленности, особенно с развивающихся недалеко от границы проектов Амурских ГПЗ и ГХК, откуда пойдет полипропилен и полиэтилен.



Особая статья – сельхозпродукция. На долю Китая сегодня приходится уже почти 10% всего аграрного экспорта России. Растущий интерес Китая к ней определяется и тем, что Поднебесная не только сняла действовавший с конца 2020 года запрет на прием российской рыбы в своих портах, который привел к снижению экспорта с 1,2 млрд до 473,2 млн долл. (почти в три раза в натуральном выражении – с 949,1 тыс. до 326,6 тыс. т. Теперь КНР разрешила поставки пшеницы и ячменя со всей территории РФ, сняв региональные ограничения на ввоз. С 1 июля (начало нового сельскохозяйственного года) ожидается начало масштабных (не менее 1 млн т на 300 млн долл.) поставок российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна. Кроме этого, Китай разрешил поставки люцерны: импорт сена планируется увеличить с нынешних 2 млн до 5 млн т ежегодно.



"В базовом сценарии мы ожидаем роста экспорта продукции АПК за счет увеличения физического объема и роста цен с 4,2 млрд до 7–8 млрд долл. к 2024 году", – отмечается в докладе РАСПП.



Сегодня трудно строить предположения по поводу роста товарооборота в запланированных объемах, любой анализ может оказаться ущербным из-за того, что никто не обладает всей полнотой информации, сказал "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.



"Рост товарооборота сейчас идет в основном за счет стоимости поставляемых из РФ углеводородов, то есть в стоимостном выражении, а не в объемах продукции. Китай закупает углеводороды сверх действующих контрактов, про запас, используя конъюнктуру, дисконты, предоставляемые российскими продавцами. А по действующим контрактам, не исключаю, нам удалось пересмотреть ценовые позиции в сторону повышения. Можно ожидать, что к концу 2022 года объем торговли между двумя странами вырастет на 10–15%. Если сохранится конъюнктура, Китай может поддержать строительство "Силы Сибири – 2" через Монголию", - отмечает он.



До 2024 года рост поставок продукции АПК в КНР может составить 20%, говорит Маслов. "Сокращение посевных площадей из-за роста промышленности, общая деградация сельхозземель, а также засуха в течение двух последних лет создают ситуацию, при которой местные аграрии не могут произвести все необходимое продовольствие, поэтому у РФ здесь открывается хороший потенциал", – говорит эксперт.



Что касается импорта, то сокращение поставок электроники, микропроцессоров, чипов, плат, крупного нефтегазового оборудования уже началось, и оно продолжится еще и в следующем году, отмечает Маслов. "Крупные китайские компании, которые позиционируют себя как транснациональные, например, сократили поставки комплектующих для телевизионной аппаратуры, экранов. Но взамен на рынок активнее могут приходить компании второго и третьего уровня, которые раньше не могли пробиться на западные рынки из-за их переполненности и конкуренции со стороны крупных китайских компаний. Теперь у них есть перспектива на нашем рынке, но так как большинство выходит на экспорт с кредитными средствами, теперь стоит вопрос, будут ли китайские банки выделять на это займы. Пока идет прощупывание рынка, китайские компании оценивают потребности рынка российского, прорабатывают логистику", – говорит эксперт.



Крупные китайские технологические компании действительно сокращают прямую торговлю в РФ, но, скорее всего, просто так они не отдадут свою долю рынка, полагает основатель компании Sinoruss Сурана Раднаева. "Конечно, если речь идет о каком-то сложном, дорогом оборудовании, которое производится китайской компанией с участием иностранного капитала, такую сделку провести незаметно вряд ли получится. Но если поставка идет через третьи страны, например Узбекистан или Казахстан, особенно если она осуществляется через китайский банк и в юанях, то отследить такую сделку очень сложно. Тем более, что российские компании, находящиеся под санкциями, теперь могут не сообщать о подобных приобретениях. Но, скорее всего, наши импортеры будут просто переходить на оборудование чисто китайских компаний, которым санкции вообще не страшны. Ведь официальных запретов на работу с РФ нет, а вторичные санкции им не угрожают. Да и ментально китайцы ближе скорее к нам, чем к правильному и прямому Западу, они, особенно малый и средний бизнес, у которого нет акций на биржах, вполне допускают обход санкций, и даже если, в худшем случае, потеряют регистрацию компании, ради хорошего клиента зарегистрируют другую", - говорит Раднаева.



По ее словам, сейчас торговлю скорее сдерживают ковидные и инфраструктурные ограничения, сложности с расчетами в евро и долларах. "Пока еще сохраняется, например, нехватка контейнеров, которые так и не вернулись в полном объеме из США. Зато на днях запущен первый автомобильный мост между РФ и КНР через реку Амур. Но, честно говоря, потенциал торговли между двумя странами такой, что таких мостов надо бы построить еще 5, а то и 10, по ним точно будет, что перевозить", - говорит эксперт. Источник - НГ

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