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Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева
07:37 16.06.2022

События
15 июня 2022

Омбудсмен Атыр Абдрахматова в связи со смертью политолога Марата Казакпаева создала межведомственную комиссию.

Как сообщила пресс-служба Аппарата омбудсмена, комиссия изучит основания и условия содержания погибшего, а также возможности его доступа к медицинскому лечению в СИЗО ГКНБ.

В состав комиссии вошли сотрудники Аппарата омбудсмена, Министерства здравоохранения, Службы исполнения наказаний Министерстве юстиции, Национального центра по предупреждению пыток, а также представители Координационного совета "Коалиция против пыток в Кыргызстане", Общественного фонда "Кылым шамы" и Общественного объединения "Гражданский союз".

Генеральная прокуратура будет участвовать в качестве наблюдателя.

Марат Казакпаев скончался 10 июня. Родственники политолога сообщали, что он попал в реанимацию после инсульта и находится в коме. Утром 9 июня его госпитализировали в отделение неврологии Городской клинической больницы №1. Он находился на аппарате ИВЛ.

В ГКНБ сказали, что политолог скончался в клинической больнице №1 Бишкека из-за внутримозгового кровоизлияние в ствол мозга.

•Политолог Марат Казакпаев и глава Ассоциации Казахстана в Кыргызстане Марат Токтоучиков были задержаны 13 апреля 2021 года по подозрению в госизмене. Первомайский районный суд водворил их в СИЗО ГКНБ.

Источник - svodka.akipress.org
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