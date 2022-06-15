Омбудсмен Киргизии создала комиссию по факту смерти в тюрьме "казахского шпиона" политолога Марата Казакпаева

07:37 16.06.2022

События

15 июня 2022



Омбудсмен Атыр Абдрахматова в связи со смертью политолога Марата Казакпаева создала межведомственную комиссию.



Как сообщила пресс-служба Аппарата омбудсмена, комиссия изучит основания и условия содержания погибшего, а также возможности его доступа к медицинскому лечению в СИЗО ГКНБ.



В состав комиссии вошли сотрудники Аппарата омбудсмена, Министерства здравоохранения, Службы исполнения наказаний Министерстве юстиции, Национального центра по предупреждению пыток, а также представители Координационного совета "Коалиция против пыток в Кыргызстане", Общественного фонда "Кылым шамы" и Общественного объединения "Гражданский союз".



Генеральная прокуратура будет участвовать в качестве наблюдателя.



Марат Казакпаев скончался 10 июня. Родственники политолога сообщали, что он попал в реанимацию после инсульта и находится в коме. Утром 9 июня его госпитализировали в отделение неврологии Городской клинической больницы №1. Он находился на аппарате ИВЛ.



В ГКНБ сказали, что политолог скончался в клинической больнице №1 Бишкека из-за внутримозгового кровоизлияние в ствол мозга.



•Политолог Марат Казакпаев и глава Ассоциации Казахстана в Кыргызстане Марат Токтоучиков были задержаны 13 апреля 2021 года по подозрению в госизмене. Первомайский районный суд водворил их в СИЗО ГКНБ.