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США и союзники прикинут цену конфликта с РФ, - "НГ"
07:47 16.06.2022

Версия для печатиОбсудить на форумеНа переговорах в Бельгии будет обсуждаться переход к массовым поставкам оружия Украине
Геннадий Петров

14.06.2022
Столтенберг и Остин проведут важные для исхода конфликта в Украине переговоры.

В среду и четверг, 15–16 июня, в Брюсселе состоятся встречи, которые скорее всего будут иметь судьбоносный характер для хода российско-украинского конфликта. США и их союзники решат, нужно ли начинать куда более массовые, чем сейчас, поставки тяжелого вооружения Киеву. Если ставка будет сделана на усиление военной помощи Украине, мощь украинской армии возрастет и она сможет завоевать стратегическую инициативу. Однако это же увеличит вероятность прямого военного столкновения РФ и НАТО.

Бельгийская столица примет сразу два серьезных международных мероприятия. В штаб-квартире НАТО в 17.00 по московскому времени под председательством министра обороны США Ллойда Остина пройдет заседание так называемого формата "Рамштайн" – международной группы военной поддержки Украины. В нем примут участие главы 40 государств. В среду и четверг в Брюсселе же состоится заседание Совета министров обороны стран НАТО. Еще неделю назад предполагалось, что главной темой обсуждения станут Швеция и Финляндия. Однако после завершившегося в понедельник визита в эти два государства генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что их прием в альянс может и не состояться на мадридском саммите в конце июня, как планировалось ранее. Виной всему – неуступчивость Турции, точнее, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Договориться о снятии его вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс пока не удалось и, возможно, еще не скоро удастся. Следовательно, и на Совете министров НАТО, и на "Рамштайне-3" на первый план выйдет именно вопрос помощи Украине, тем более что для его решения потребуется найти широкий консенсус, что будет гораздо сложнее, чем всего лишь договориться с одной из стран.

"Рамштайн-2" (название было дано по американской военной базе в Германии, где 26 апреля прошла первая такого рода встреча) ознаменовался прорывными договоренностями. Два десятка стран условились снабжать Украину не только легким, но и тяжелым вооружением. До этого даже в Конгрессе США не было единства в отношении таких поставок. С 23 мая, когда прошел "Рамштайн-2", Украине стали предоставлять то вооружение, на которое она прежде не могла и рассчитывать. Например, ей выделили противокорабельные ракеты Harpoon, способные сильно затруднить действия российского Черноморского флота. Арсеналы Киева пополняют американские дальнобойные системы залпового огня – HIMARS и М270. Первые уже поступили на вооружение украинской армии. Самая же значительная помощь, оказанная ей на сегодняшний день, – это передача 108 гаубиц М777. По некоторым данным, именно это позволяет Украине атаковать цели в районе Донецка.

Судя по отчету, опубликованному Конгрессом США, только Америка помимо миллионов единиц боеприпасов поставила Украине 6,5 тыс. противотанковых комплексов Javelin, 20 тыс. гранатометов AT4, 1,5 тыс. ракет Stinger, 7,5 тыс. единиц стрелкового оружия, чрезвычайно нужные при современных боевых действиях беспилотники (Phoenix Ghost и Switchblade, в общей сложности свыше 800 штук) и, наконец, бронетранспортеры M113 (около 200 штук), вертолеты Ми-17 (20 штук), сотни бронемашин Hamvee, не считая уже упомянутых четырех HIMARS, которые могут вести обстрел на расстоянии в 80 км.

Тем не менее и Украина, и сторонники жесткой линии в отношении России считают эту помощь хоть и важной, но недостаточной. Тем более что правовых ограничений для увеличения поставок, по крайней мере в США, нет. Там принят закон о ленд-лизе, дающий право президенту Джозефу Байдену снабжать Украину почти всем, что она потребует. Дело лишь в политической воле союзников США и выстраивании логистической системы, включающей в себя замену для них того вооружения, которое из арсеналов местной армии передается украинцам.

Украина хочет не четыре РСЗО HIMARS,
а сотни. Фото с сайта www.dvidshub.net
По-видимому, из-за компенсационных американских поставок сменила свою позицию Греция. Ранее она отказывалась снабжать Украину, опасаясь снизить боеспособность своей армии в условиях весьма сложных, чреватых войной отношений с Турцией. А в начале июня портал pronews.gr сообщил о том, что греческие военные передали украинским коллегам "невероятное количество" оружия. В том числе – 122 единицы БМП-1, которые страна прежде наотрез отказывалась отдавать.

Компенсации за свои поставки в виде увеличения контингента НАТО на своей территории добивается Румыния. Сделать присутствие сил альянса на территории страны более долгосрочным и массовым призвал глава румынского МИД Богдан Ауреску.

Сама Украина уже озвучивала свои максимальные требования к НАТО. Советник украинского президента Михаил Подоляк перед встречей "Рамштайн-3" счел нужным их повторить и конкретизировать. По его словам, Украина ожидает 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 ракетных систем залпового огня, 500 танков, 200 единиц бронетехники и 1 тыс. беспилотников. То есть поддержка стране должна быть увеличена в разы.

Президент Украины Владимир Зеленский всячески дает понять, что рассматривает предстоящие мероприятия (не только по военным вопросам, но и в рамках ЕС) как способ "урезонить" условную "партию компромисса" в Евросоюзе – Италию, Францию и особенно Германию. Последняя обладает значительным танковым парком. Им она, как надеются в Киеве, в конечном счете поделится, если канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство решат, как выразился Зеленский в интервью ZDF, что "нельзя балансировать между Украиной и Россией" и надо уже выбрать "сторону правды".

Выбор этот во многом зависит и от России, точнее от того, как прогнозируют ее возможные действия на Западе. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с "НГ" замечал, что весной в Вашингтоне вполне допускали вариант создания силами ВВС НАТО бесполетной зоны над Западной Украиной – то есть, американцы и их союзники собирались с воздуха прикрыть территорию, через которую, собственно, и должны идти масштабные поставки из ЕС и Соединенных Штатов. Это могло бы к тому же высвободить часть украинских войск для участия в боевых действиях. Идея до сих пор не реализована. Вероятная причина – опасение того, что может быть прямой конфликт с Россией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, напомним, говорил, что западные поставки являются легитимными целями для российских войск. Таким образом, решение западных министров будет во многом, если не полностью, зависеть от того, какие данные о намерениях России предоставят разведка и дипломаты своим правительствам.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655354820


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