Новые власовцы. Киев и ЦРУ затеяли провокацию с организацией "легиона" предателей из сбежавших россиян

07:53 16.06.2022 Андрей Соколов

15.06.2022



Как сообщает греческая интернет-газета "Афинские новости", бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев вступил в так называемый легион "Свобода России", состоящий из сбежавших на Украину бывших граждан РФ, и сейчас служит в рядах ВСУ.



Телеграм-канал подразделения, в составе которого он находится, опубликовал видео с призывом этого предателя к россиянам вступать в легион. "Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной - присоединяйтесь", - цитирует его обращение "Новая газета. Европа", которая обслуживает интересы этих "новых власовцев".



В апреле Волобуев рассказал в беседе с Insider, что он покинул Россию, имея намерение вступить в ряды территориальной обороны Украины. По словам беглого топ-менеджера, он украинец, родился в Сумской области, и "не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с его родиной".



Однако сбежать вместе с деньгами, заработанными в России "непосильным трудом", предателю не удалось. В мае с его счетов, как признался сам Волобуев, в Газпромбанке пропали все средства. Покинув Россию, он потерял доступ к картам - российские Visa и Mastercard перестали работать за границей. Позднее из банковского приложения исчезли все его депозиты. Сам Волобуев уверен, что это "расплата" за его дезертирство.



Факт предательства топ-менеджера российского банка подтвердил также портал MK.RU, который сообщил, что бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал на Украину и вступил в тероборону. На момент отъезда Волобуев был действующим вице-президентом.



Ранее этот перебежчик 16 лет проработал в департаменте по информационной политике "Газпрома", - проинформировал МК.RU. И тут сразу невольно возникает подозрение, что, наверное, вовсе неслучайно именно "Газпром" в течение длительного времени финансировал деятельность в России подрывной радиостанции "Эхо Москвы".



По информации из украинских источников, о формировании подразделения из новых "власовцев" было объявлено в марте 2022 года в социальных сетях и в СМИ, а 5 апреля 2022 года состоялась инсценировка под видом "брифинга" троих военнослужащих в масках из этого " легиона" перед зарубежными корреспондентами. Однако его точная численность пока неизвестна. И хотя украинская сторона заявила, что в него якобы уже вступили "сотни добровольцев" из России, а также из числа военнопленных, тот факт, что они пока нигде себя не проявили, свидетельствует, что сформировать сколько-нибудь боеспособное подразделение им не удалось.



Но что это за "борцы за свободу", ясно уже сейчас.



На нашивках этой банды предателей изображен бело-сине-белый флаг. Тем самым создатели легиона сами как бы демонстрируют свою историческую связь с воевавшей на стороне Гитлера т.н. Русской освободительной армией (РОА) генерала-изменника Власова, у которой был флаг, похожий на Андреевский - синий или голубой крест на белом фоне.



Кстати, именно эти цвета используют в своих символах и активисты либеральной оппозиции внутри России. Как известно, символику бело-сине-белого флага использует "Антивоенный комитет России" Михаила Ходорковского, который, как подозревают, активно финансирует неонацистов на Украине. Другим cимволом легиона стала латинская буква L, с этой буквы начинается слово Legion.



В телеграм-каналах подозревают, что за всей этой историей стоит 72-й центр информационно-психологических операций в составе Сил специальных операций (ЦИПсО) ВСУ, который занимается изготовлением и раскруткой такого рода акций в попытке деморализовать российскую армию.



А поскольку все такого рода структуры ВСУ работают под управлением "советников" из США, то не вызывает сомнений, что идея создания этого легиона предателей - проект американского ЦРУ и Пентагона.



В конце апреля была даже отпечатана листовка-пропуск для вступления в легион, ВСУ пытаются распространять ее по передовым позициям ВС РФ. В ней описан жест для обозначения намерения при сдаче в плен вступить в формирование: правую руку поднять, а левую прижать к локтю правой, изобразив, таким образом, букву "L".



По их утверждениям, подразделения легиона этих новых власовцев якобы выдвинулись в районы ведения боевых действий на востоке Украины. Как сообщают СМИ, недавно в Мирнограде (бывший Димитров) была замечена колонна грузовиков под бело-голубыми флагами, видимо перебрасывающая этих самых "новых власовцев" под Авдеевку. Сам Мирноград находится в 38 км от Авдеевки, где сейчас идут ожесточенные бои. Однако нет никаких сообщений о том, что этих "легионеров" видели в окопах, а потому не исключено, что речь, скорее всего, идет об очередном пропагандистском фейке Киева.



Эксперты считают, что "легион" - это очередная попытка психологического воздействия на общество. Причем как на российское, так и на украинское.



Им важно сейчас заставить простых людей поверить, что не только Запад поддерживает Украину и осуждает Россию, но сами русские не согласны с решением своего руководства. Поэтому пленные якобы и переходят на сторону Украины, чтобы поддерживать ее в борьбе с Россией.



Тем не менее провокация запущена на полную катушку. Уже делаются попытки организовать вербовку в этот "легион" даже в России. Так, в российском сегменте Интернета в свободном доступе выложена инструкция под заголовком "Как вступить в легион "Свобода России": советы россиянам, воюющим против путинского режима".



Отмечается, что своеобразной "заявкой" на поступление в легион является акт сдачи оружия и сдача в плен. Кроме того, чтобы попасть в легион, придется пройти ряд проверок. Предателям не верят на слово, а потому их проверяют на детекторе лжи. Предстоит также "проверка физических, морально-психологических данных, а также определение профессиональных навыков, в том числе умения обращаться с оружием".



Как известно, украинские националисты пытались создать такое подразделение "новых власовцев" еще во времена Чеченской войны. Замполит националистов Дмитро Корчинский тогда предложил "президенту вольной Ичкерии" Дудаеву создать из пленных солдат федеральных войск "Русскую освободительную армию". Корчинский скопировал не только название власовского проекта, но даже тексты издававшихся от его имени провокационных листовок типа, русские солдаты, переходите к нам, вы получите хорошее к себе отношение, медицинскую помощь, много еды и т.п.



Однако эта очевидная глупость не понравилась главному пропагандисту сепаратистов Мовлади Удугову, который к вопросам психологической войны относился очень серьезно. По его мнению, листовки Корчинского были способны в лучшем случае рассмешить солдат федеральных войск, а в худшем - вызвать отторжение и презрение. Поэтому Корчинскому велели заткнуться, а потом и вовсе убраться из Чечни, что тот незамедлительно и сделал…



Тем не менее симпатизанты у "новых власовцев" сегодня в России все-таки имеются. Известно, например, что в ряде регионов РФ уже имели место провокации с попытками поджогов военкоматов под якобы антивоенными лозунгами. Оживились за границей беглые российские оппозиционеры из числа бывших политиков и бизнесменов. Они провели в мае в Вильнюсе некую "Антивоенную конференцию", где решили сортировать соотечественников на "хороших" и "плохих". "Хорошим" выдадут специальные паспорта, которые освободят их от санкций, принятых в ЕС. Все претенденты будут проверяться на присутствие в санкционных списках Украины.



"Власовские" настроения расцвели пышным цветом в среде российской либеральной тусовки в области культуры. Большая группа этих деятелей сразу после начала Специальной военной операции на Украине сбежала за границу.



Среди них актрисы Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, журналисты Леонид Парфенов, Александр Невзоров* и Юрий Дудь, режиссеры Александр Роднянский и Владимир Мирзоев, писатели Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский*, шоумен Максим Галкин, певицы София Ротару и Вера Брежнева, музыканты Андрей Макаревич и Оксимирон и другие. Там активисты из их среды начали активную пропагандистскую деятельность против России на стороне Украины. А некоторые пытаются совершать провокационные акции внутри и нашей страны.



Так, этим занимаются, например, музыканты из группы "Ногу свело!", которые постоянно выступают в поддержку Украины. Ко Дню России они приурочили выход нового клипа "Украина, моя вторая половина". А солист группы Максим Покровский, понимая, что за провокации надо будет отвечать, написал в Инстаграм, "что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной все будет хорошо".



Однако с неонацистской Украиной, на стороне которой сейчас выступают эти "новые власовцы", сбежавшие в "незалежную" и внутри самой России, хорошо не будет. Как и со всеми, кто сегодня поддерживает неонацистов. Известен суровый урок истории.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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