Бизнес на украинской крови. Как Запад зарабатывает миллиарды на поставках Киеву боевой техники и оружия

07:58 16.06.2022 По данным Минобороны РФ на 12 июня, с начала Специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 3514 танков, других боевых бронированных машин, а также 3570 единиц специальной автомобильной техники. И еще - 338 зенитных ракетных комплексов, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов украинской армии. Теперь это огромная куча металлолома. Правда, многое досталось российским войскам и в боеспособном состоянии и используется против ВСУ. Но ни со стороны Киева, ни со стороны ее натовских покровителей не раздалось ни слова сожаления по поводу столь масштабных потерь, не говоря уже о том, чтобы кто-нибудь из них огорчился. Притом что за каждой подбитой боевой единицей вполне могут стоять человеческие жертвы. В западных же СМИ широко обсуждается тема украинского оружейного "клондайка" и доходы от этого "золотого дна".



В наших СМИ тоже прошла информация о том, что западные производители оружия уже заработали миллиарды долларов на украинском конфликте. Вдобавок еще одной "золотой жилой" для производителей оружия становится перспектива милитаризации стран Европы в ближайшие годы. По данным британского телеканала Sky News, страны НАТО уже отправили Украине военной техники на сумму более 8 млрд долларов, из которых примерно 4,6 млрд приходятся на США. Именно американские компании являются главными бенефициарами в сложившейся ситуации. Наибольшие выгоды получат такие оборонные подрядчики, как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Они уже заключают многомиллионные контракты на пополнение арсеналов в США и союзных им странах, которые зарабатывают бешеные деньги на поставках для ВСУ.



В Европе основными выгодополучателями от конфликта на Украине издание Sky News называет британскую компанию BAE Systems и французскую Thales. Французы получат прибыль от поставок противотанковых комплексов NLAW. Их выпускает, в том числе, и завод компании в Бэлфасте. Таких ПТРК по 40 тыс. долл. за штуку Британия уже отправила на Украину не менее 5 тыс. Германские производители оружия тоже не остались в стороне. В частности, компания Dynamit Nobel. Ее гранатометов Panzerfaust 3 и MATADOR Берлин поставил Киеву более 8 тыс. штук.



В то же время эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) отмечают, что большая часть оружия поступает на Украину из старых военных запасов, которые Запад начал пополнять новыми вооружениями. Таким образом, благодаря спровоцированному ими украинскому конфликту западные страны получили возможности для модернизации своих вооруженных сил во многом за счет все той же многострадальной Украины.



В частности, ПЗРК "Стингер" Украине передали, кроме США, правительства Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. На этом фоне Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение их запасов. Подрядчики планируют заработать еще больше в случае гонки вооружений в Европе, сообщат британское интернет-издание The Independent.



В интервью этому изданию эксперт по международной торговле оружием, директор проекта "Вооружения и безопасность", реализуемого Центром международной политики, Уильям Хартунг указал, что такие возможности дают старт "золотой лихорадке" для предприятий оборонной отрасли. Он также заметил, что оборонные концерны и так ожидали закончить этот год в плюсе, а решение Москвы "вторгнуться" на Украину заставило НАТО и другие европейские страны думать о том, что они – следующая цель, стало большим стимулом для военной промышленности стран Запада. В результате выиграли не только отдельные компании, но и весь военно-технический сектор. Многие торговцы оружием стараются продвигать свою продукцию под знаменами защиты демократических идеалов, что и видим на Украине. В то же время, свидетельствует эксперт, большинство из них думают только о выгоде и совершенно не против того, чтобы продавать вооружение авторитарным режимам, таким, как Саудовская Аравия и Нигерия.



В общем-то, давно известно, что для западных оборонных компаний и для Запада в целом любая война – это, прежде всего, доходный бизнес. Они даже не гнушаются поставлять оружие обеим конфликтующим сторонам одновременно. Потери техники и оружия только радуют поставщиков. К их, можно сказать, удовольствию украинская армия несет массовые потери.



Вместе с тем можно только представить себе, сколько всего этого "добра" было завезено на Украину при подготовке к наступлению ВСУ на ДНР и ЛНР. Поражают и масштабы продолжающихся западных поставок. Страны НАТО, осознав приоритетность используемого на Украине вооружения, бросились поставлять команде Владимира Зеленского крупнокалиберные артиллерийские системы, восполняя наиболее чувствительные пробелы в ВСУ. При этом российские войска последовательно и неотвратимо выбивают из рук киевского режима наиболее важный инструмент ведения полевых конфликтов - артиллерию. Видимо, можно уже говорить о "ренессансе" российской артиллерии.



В разговоре с The Guardian заместитель руководителя военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас все зависит от военных поставок с Запада. Украина расходует от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день. Но, с точки зрения артиллерии, Украина проигрывает России и теперь почти полностью полагается на западное оружие. По его словам, украинская армия имеет одно артиллерийское орудие против 5 -10 русских.



Скибицкий считает, что в ближайшем будущем конфликт обернется преимущественно "артиллерийской войной", но "ВСУ почти израсходовали артиллерийские боеприпасы и теперь используют стандартные снаряды НАТО калибра 155-мм". На прошлой неделе советник президента Украины одиозный пан Арестович заявил той же The Guardian, что Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня, намного больше, чем то, что обещали Великобритания и США, чтобы получить шанс победить Россию. Украина намерена запросить у Запада новый список вооружений и оборонительного оборудования на встрече контактной группы с НАТО в Брюсселе 15 июня. "Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России", – отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оружием "накачивают" Украину почти все страны НАТО.



По данным, только Пентагона на конец апреля, каждый день по 10 самолетов с оружием для Украины садилось в Польше. Именно оттуда поток вооружений идет уже наземным путем. Последний пакет военной помощи Вашингтона Киеву в апреле включал более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17.



С января 2021 г. общий объем выделяемого США оружия для Украины составляет более, чем 2,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, 14 тыс. "иных противотанковых систем".



В распоряжении "Известий" оказался документ посольства США на Украине, который свидетельствует о том, что Вашингтон наиболее активно нашпиговывал Киев оружием с октября 2021 г., то есть задолго до Специальной военной операции. В тот период США предоставляли Украине зажигательные боеприпасы и патроны для оружия, которые обозначены как "жизненно важная" поставка для вооруженных сил Украины. Поставки оружия шли с привлечением авиации из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан. В первый день лета США отправили Украине очередную военную "помощь", в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS и радиолокационные станции. Кроме того, США направляют Киеву 16 вертолетов Ми-17, которые предназначались для армии Афганистана.



Несколько дней назад эксперты центра RAND Corporation заявили, что российская артиллерия по своим возможностям превосходит полевые орудия армии США, сообщил американский журнал The National Interest. Если речь идет об обычных снарядах, то, скажем, дальность стрельбы американской 155-мм гаубицы M109A7 "Паладин" составляет 24 км, а если об активно-реактивных - 32 км, говорится в материале. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 "Смерч" составляет порядка 100 км, а ракетного комплекса СС-26 "Искандер" - около четырехсот. Командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид Ванхерк отметил, что новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США. Он пояснил, что Россия и Китай развертывают новые средства противостояния в космосе и киберпространстве, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут "наносить удары по целям в США с нескольких векторов атаки и во всех областях".



Да, это для Вашингтона горькая правда, но реальность такова, что оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Украине, пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон. "Пентагон отгрузил около трети своих запасов зенитных и противотанковых ракет "Стингер" и "Джавелин"", - отметил он.



При этом Минобороны США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены "за ненадобностью": столь велика была уверенность США в военном превосходстве над остальным миром. Теперь для создания нужного количества тех же, скажем, "Джавелинов" Штатам понадобится около пяти лет, утверждают в Пентагоне. Не лучшим образом обстоят дела и с другими видами вооружений.



Речь идет не только о том, чтобы возродить соответствующие производства. Возможности американского военно-промышленного комплекса снабжать Пентагон вооружениями и вести новые разработки критически зависят от поставок редкоземельных материалов, которыми США снабжает их главный оппонент на мировой арене, Китай. Подобная шизофреническая взаимозависимость двух далеко не дружески настроенных друг к другу сверхдержав давно стала хрестоматийным примером того, как экономические реалии служат более надежными гарантами мира, чем любые договоры о ненападении. Власти Соединенных Штатов пребывают в шоке от того, что их возможность вести боевые действия против Китая (да и где угодно в мире) определяется не в Вашингтоне, а в Пекине и, до определенной степени, в Москве.



В США заговорили о необходимости поиска альтернативных источников, в частности, сурьмы для производства боеприпасов. Она необходима для производства стрелковых боеприпасов, в частности, трассирующих пуль, электроники и даже ядерного оружия. Полвека минерал добывали в золотом руднике в Айдахо, но в 1997 году его разработка прекратилась. Новых месторождений сурьмы в США нет. Пока американский ВПК получает этот полуметалл из России и Китая. Но США нуждаются не только в сурьме.



По данным Конгресса США, без новых поставок национальный стратегический запас редких материалов (кроме сурьмы, в него входят вольфрам, кобальт, литий, титан) истощится к 2025 г. В Сенате предупредили, что запасов Пентагона хватит максимум на год. После этого производство истребителей F-35, танков M1 Abrams, ракет класса "земля - воздух" и многих других просто остановится.



Нехватка сырья вынуждает администрацию США ежегодно пускать на текущие нужды часть стратегических запасов, естественно, они непрерывно истощаются. Так, в начале холодной войны (1952 г.) резервы материалов стратегической важности оценивались в 42 млрд долл. На начало текущего года они сократились до 888 млн. Но в мае Пентагон вновь запросил у Конгресса выделить часть стратегического запаса на сумму 253,5 млн долл. для обеспечения текущих контрактов. Речь шла о строительстве истребителя-невидимки Northrop FY-23. На эти деньги авиастроители намерены закупить 3000 тонн титана, 34,2 млн тонн вольфрамовой руды, 11,7 млн тонн кобальта и другое минеральное сырье. Как указывают в Пентагоне, к моменту, когда надо будет строить следующую версию истребителя FY-25, строить его будет не из чего.



США действительно находятся в патовой ситуации, им остается надеяться только на то, что в Пекине (и в меньшей мере в Москве) политические эмоции не возобладают над рациональным расчетом. В настоящее время Китай контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных полезных ископаемых, а также цепочки поставок. Вторым по объему импортером редкоземельных минералов в США до марта 2022 г. была Россия. Конкретно - корпорация "Норникель", которая подпала под американские санкции и прекратила поставки. На долю норильского ГМК приходится 40% производства мирового палладия и около 14% производства никеля. Третье место среди поставщика таких минералов в США с большим отрывом занимает Таджикистан, наш стратегический партнер.



Из-за проблем с китайскими поставщиками США обратили внимание на другого крупного производителя редкоземельных металлов - Монголию. Последняя не стала отказываться от выгодных контрактов, но когда стороны практически согласовали условия контракта, у США начались неожиданные неприятности из-за России. Монголия имеет редкое географическое положение. Она не имеет выхода к морю и граничит лишь с двумя государствами - Россией и Китаем. И если нужно отправить редкоземельные ресурсы в Соединенные Штаты, то они неизбежно должны будут транзитом проходить через эти страны, которые являются главными военно-политическими оппонентами США. А так как КНР не заинтересована в усилении конкуренции на рынке со стороны монголов, Вашингтону придется договариваться с Москвой. Все это грозит обернуться для американцев полным оружейным фиаско.



Таким образом, в случае усиления конфронтации с США у России есть, что называется, "железные" аргументы, в том числе, например, титановый.

Так, на долю российской "ВСМПО-Ависма" приходится внушительная третья часть всего мирового производства этого металла. При этом 70% идет на экспорт, "вражеским" Boeing и Airbus, а также Embraer. Считается, что в одном лайнере используется до 45 тонн титана. Американская корпорация зависит от импорта его из России на 40%, европейская - на 60%, бразильская - на 100%. Кроме авиастроения, титан используется и в других отраслях, например, в медицине.



В деле умиротворения американцев есть у Москвы еще и урановый аргумент. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим в мире потребителем этого сырья, поскольку в стране действует 99 атомных реакторов. При этом на 89% американские АЭС зависят от импорта топлива для них из других стран. Россия поставляет уран в США с 1993 г. Совокупная доля Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана на внутреннем рынке США составляет впечатляющие 40%.



Как видим, Вашингтон очень серьезно зависит по поставкам от Пекина и Москвы. Естественно появляется вопрос: почему бы России и КНР не ударить США по больным, т.е. редкоземельным, местам? Теоретически это можно сделать, как говорится, "по щелчку", на практике все обстоит гораздо сложнее. У одних появляются проблемы с производством оружия, у других – с рынками сбыта, то есть с доходами в госбюджет.



Здесь опять ярко проявляется геополитическая взаимозависимость, и надо семь раз отмерить, прежде чем принять единственно правильное решение. Разумеется, если отношения дойдут до критической черты, вопрос выбора стоять не будет. Однако сегодня ситуация похожа на ту, что сложилась с поставками российских энергоносителей в Европу, когда, казалось бы, стоит "прикрутить газовый краник", и экономика Запада рухнет. Но развал ЕС ударит и по России. На весах, таким образом, лежит не только благосостояние многих народов, но и их безопасность. Этот фактор зачастую удерживает правительства, в том числе и наше, от резких действий. Как, например, в истории с пусками наших ракет по мостам и железным дорогам Украины, по которым доставляются в страну западное оружие. А кто, спрашивается, потом все это будет восстанавливать? Притом что мы снова хотим видеть дружески расположенных к нам людей, для которых вся дорожно-транспортная инфраструктура имеет критически важное значение. А еще у них гибнут родственники, друзья… Тут сколько не меряй, а вывод один: надо потерпеть! Пусть поработают российские пушки…Точечно, филигранно. Без многочисленных жертв.



К тому же сегодня вполне очевидно, что англосаксы пытаются навязать России войну на истощение, однако ее проигрывает их прокси - Украина. Естественно, растут издержки для экономик и США, и Европы. Вполне логично, что действия стран Запада направлены на переоснащение украинской армии и других силовых структур на западное оружие, чтобы в дальнейшем избежать проблем со снабжением.



Как только Украина будет перевооружена, конфликт возобновится с новой силой. Следовательно, стратегия России - не давать никаких передышек ни киевскому режиму, ни, соответственно, Западу.



Сейчас, думается, главная для России задача заключается в том, чтобы достичь победы в кратчайшие сроки. Тогда поток западного вооружения на Украину прекратится. Речь, по большому историческому счету, идет о том, чтобы спасти народы Украины от уничтожения Западом.



Валерий Панов

14.06.2022



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655355480





