В Бишкеке снесут местную "Таганку" - лечебно-исправительное учреждение № 47

09:17 16.06.2022

Ликвидировано лечебно-исправительное учреждение № 47 Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции. Соответствующее решение принято Кабинетом министров, сообщается на сайте Кабмина.



Решение о ликвидации учреждения № 47 принято для обеспечения общественной безопасности, улучшения инфраструктуры города Бишкек и условий содержания осужденных (все лица, отбывающие наказание, уже переведены в другие учреждения системы СИН).



Учреждение № 47 расположено на юго-западе города Бишкек, в густо населенной локации, что создает неудобства для граждан сопредельных жилых домов и не отвечает современным требованиям пенитенциарного строительства, пишет Кабмин.



Образована также комиссия для проведения процедуры ликвидации учреждения № 47.



•Ранее на заседании в Жогорку Кенеше депутат Сеид Атамбаев (Аламединский округ) сообщил, что на месте ИК-47 построят комплекс или жилой дом.

•В феврале 2022 года в СИН сообщали АКИpress, что планируется перенос исправительной колонии №47 и СИЗО-1.

•"Когда строились эти учреждения, эти места считались окраиной столицы и не были густо заселены. Сейчас, как решит Камбин, так и переедем", - говорили в пресс-службе.

•Во время октябрьских событий 2020 года, в ночь с 5 на 6 октября, бывшего президента Алмазбека Атамбаева освободили его сторонники, однако уже 9 октября Атамбаева задержали и вернули в СИЗО ГКНБ. Позже его оттуда перевели в ИК-47 по состоянию здоровья. В связи с планирующимся сносом ИК-47 его перевели в ИК-27 в селе Молдовановка Аламединского района.