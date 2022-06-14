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Арселорова мзда. Индусы-рабовладельцы откупаются подачками за гибель казахстанских рабочих
09:24 16.06.2022

Как сообщалось ранее, руководство и коллектив АО "АрселорМиттал Темиртау" глубоко потрясены недавним трагическим инцидентом, унесшим жизни четырех рабочих и серьезно покалечившим еще одного сотрудника.
В компании твердо намерены разобраться в случившемся и тесно сотрудничают с уполномоченными органами, чтобы выяснить причины несчастного случая и как его можно было предотвратить.

"АрселорМиттал Темиртау" разделяет опустошение и горе семей погибших в результате этой трагедии и готова обеспечить им всестороннюю поддержку.

Эти меры поддержки включают в себя:

покрытие всех затрат, связанных с погребением;

единовременную выплату в размере десяти годовых зарплат погибших работников каждой пострадавшей семье;

ежемесячную страховую выплату на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом);

оплату получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;

приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;

оплату ремонта имеющегося жилья. Покрытие определенной части ипотечных платежей;

содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;

ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.

Компания подчеркивает, что будет неукоснительно выполнять все свои социальные обязательства перед семьями погибших и пострадавших.

Я глубоко опечален этим трагическим инцидентом. Как глава компании, я заверяю вас в том, что мы предпримем все меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Вместе мы должны трансформировать "АрселорМиттал" в безопасное и лучшее место для работы. Я лично встречался со всеми семьями погибших. Нет слов, чтобы выразить скорбь после потери любимых. Мы потеряли замечательных коллег и друзей, которые были честны и преданы своей работе. Вместе со всеми вами я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Нам следует объединить усилия для оказания эмоциональной поддержки их семьям и друзьям. Никакая материальная поддержка не сможет утешить горе семей, но, тем не менее, я лично заверяю, что компания окажет семьям всю необходимую поддержку.
Биджу Наир, гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау"
Анастасия Московчук
АрселорМиттал

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655360640


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